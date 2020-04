Honda Civic 5D 1.5 VTEC Turbo 182 KM (AT) - pomiar zużycia paliwa

gdy będę testować spalanie Hondy Civic i ponownej mamy tutaj silnik 15 v-tech o mocy 182 koni mechanicznych ale tym razem jest to wersja pięciodrzwiowa automatyczną skrzynią cvt tempomat zostawił na 94 km prawie równą 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi No to nie skończył średnie spalanie 94 tym razem tempomat ustawiony mamy na 146 km na godzinę co na tym koncie na obrotomierzu Będziemy około 2900 obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 8 metrów i na koniec pomiarów spalanie przy 140 wyniosło 8 i 4 spalanie na zimnym silniku po pierwszym trymestrze 10 i 2 km 8 i 6 i po 3 km 7 i 1 spokojna jazda po mieście 6/1 na jazda po mieście 14 i 1