Najnowsze Popularne Wideo + 4 hondahonda civictest samochoducivic wczoraj (16:41) Honda Civic 5D 1.5 VTEC Turbo 182 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #347 Test Hondy Civic X z silnikiem 1.5 VTEC Turbo o mocy 182 KM Witam was bardzo serdecznie w miej … Rozwiń Transkrypcja: Witam was bardzo serdecznie w miejscu w którym Civic najnowszej generacji miał swoją światową premierę tak to było tutaj na YouTubie jesienią 2015 roku Wówczas pokazano Sedana a rok później hatchbacka i Type R A może ci powiedzieć że czegoś tu brakuje i będziecie mieli rację brakuje w wersji która nie ma jej nie będzie podobnie jak paru innych producent nie widzi sensu w kombi bo klienci którzy chcą bardziej praktycznego samochodu najczęściej decydują się na suvy i crossover podobno nie chcemy jeździć samochodem handlowcem Przyjrzyjmy się z temu co to w turystyce ciężko mówić obiektywnie bo każdemu się podobają i inne samochody jeśli o mnie chodzi to dziewiąta generacja jest civica wyglądała dość przeciętnie tam sprawy ratował tylko Type R który wyglądał bardzo zadziornie jeśli najnowszą 10:00 generację to mogę powiedzieć tylko tyle to nawet Type R sytuacji nie ratuje wersję cywilny Wyglądają trochę nie jako A wracając do Type R a główny bohater japońskiej ekranizacje Szybkich i Wściekłych taki japoński tuning Trzeba jednak przyznać że jest to na czym zawiesić oko nie tylko w Taipei że projektanci Postawili na sportowy wygląd już podstawowych kwestiach Silka zobaczymy z Poręby loty w zderzakach czy wypchnięte na zewnątrz nadkola bardziej sportowa postawa tego samochodu to też zasługa niższego o 20 milimetrów szerszego od 6 i dłuższego o 74 mm nadwozie ursu też rozstaw osi to całe 10 cm Co powinno się przełożyć na dodatkowe miejsce z tyłu Pokaż dodać że Civic został zbudowany na kompletnie nowy platform po Platforma jest o 16 kg lżejsza i od 52% z tym mniejsza od poprzedniej generacji zastosowano tych rozwiązań które ingerują nawet sam proces produkcji dzięki czemu cały nadwozie jest to 19% z tym mniejsze od poprzednika nowy Civic ma obniżono o 2 cm środek ciężkości South pociągnąć między innymi dzięki temu że zbiornik paliwa spod foteli powędrował w inne miejsce dzięki temu Prawdopodobnie udało się obniżyć pozycję kierowcy w tym samochodzie się naprawdę nisko nawet w tigerze poprzedniej generacji się działo się wyżej więc tutaj Czujemy się naprawdę bardzo sportowo co też obniża ponownie środek ciężkości No cóż e punktu widzenia dwumetrowca oczywiście nad głową miejsca związku z tym nie brakuje mimo że mamy to okno dachowe to jednak siedząc tak nisko trudno żebyśmy jeszcze zahaczę z głową o mamy tu dwa palce wolnej przestrzeni fotel regulujemy manualnie na wysokość również to jest kąt pochylenia oparcia to mamy w dwóch płaszczyznach odcinka lędźwiowego regulujemy też kierownicę w dwuosiową jak widać regulacja góra-dół jest w dużym zakresie przód-tył Aczkolwiek w zupełności wystarczający Mia tutaj zgodnie ze sztuką jestem w stanie usiąść i co jeszcze popatrz jak wysoko da się wysunąć zagłówek przy czym zagłówek dodatkowo jeszcze wyregulować o ten sposób przesuwając go pod kątem Dodatkowo regulujemy też miejsce mocowanie pasa więc cóż dwumetrowiec w tym samochodzie odnajdzie się bez prawa do tylnej kanapie No cóż z 10 cm dodatkowego rozstawu osi przekłada się na przestrzenie to widać bo tutaj sam za sobą bez problemu zajmuje miejsce moje z kolana co prawda dotyka ale miękkie tapicerki więc siedzę to bardzo komfortowo na buty No aż tak dużo miejsca znowu nie mam ale dramatu też nie ma i co najważniejsze nad głową i mi też nie brakuje Popatrzcie sami jestem jeszcze się więc test dwumetrowca zaliczony jej to w bardzo dobrym stylu przesiadłem się jeszcze stronę musimy się przedostać to przez Całkiem spory tunel centralny No i rozglądając się po tylnej kanapie widzimy schowki za fotelami widzimy zgrzewanie skrajnych pozycji kanapy dwustopniowe Zresztą widzimy też schowki niewielkie ale jednak w drzwiach mamy podłokietnik bardzo miękki komfortowo Z babcią jest praktycznie nie wiem jaką trzyma swój kształt bo on jest cały jedną wielką poduszką mamy dwa miejsca na kubeczki bo ja mi tak się reguluje nie to już się nie ogóle to jest Górna pozycję to jest Dolna pozycję nie wiem po co to jest regulowane skoro to regulacja jest tak śmiesznie niewielkim zakresie dobra wiadomość skoro taka że mamy to jak widać osobne światełko nad głową dla pasażerów siedzących z tyłu ale tak naprawdę możemy się przyglądać różnym rzeczom ISOFIX są tutaj są bardzo łatwo dostępne w innym drobiazgową ale jest jedna wielka gruba więc rzecz której mi w tym samochodzie brakuje Nie rozumiem dlatego że za którą poprzednie Civic i były chwalone to 10 generacja musiała zniknąć jest oczywiście Magic Hits które sprawiało że samochód ten był mistrzem praktyczności składając oparcie siedzenie odjeżdża o powolutku na dół kładło się na podłodze w efekcie oparcia kładły się tak nisko jak to było tylko możliwe oprócz tego siedzenia można było postawić pionowo tworząc tutaj dodatkowy bardzo duży duży taki fragment Gdzie można było przełożyć sporo rzeczy bo teraz nie ma zniknęło nie wiem dlaczego Moim zdaniem Honda w tym miejscu to nie ma duży błąd czas sprawdzić bagażnika właściwie to bagażniki bo sprawdziliśmy dla was również waga Sedan a teraz szybki przegląd bagażnika i od razu pewien problem Otóż Okazuje się że w wersji Sedan Nie da się bagażnika otworzyć że tak powiem potrzebna jest albo akcja przy drzwiach kierowcy tam jest odpowiedni przycisk albo też dłuższe przytrzymanie przycisku to na kluczyk w ten sposób dostajemy się do bagażnika Okej to jest Sedan tutaj nie ma co się spodziewać u jakiego otworu jest jak jest ale dalej Zwróć uwagę że ten bagażnik ma dosyć nieregularny kształt to chodź głębiej tam wychodzi głębiej tutaj się pojawia jakieś takie dziwne załamanie Zwróć uwagę że ten bagażnik nie ma żadnych schowków nie ma żadnych kieszonek gumek haczyków nic tutaj nie ma kompletnie nic jest po prostu to 516 litrów które należy wypełnić wedle własnego uznania No i nie znajdziemy to też rozwiązań jaki wydziel w hatchbacku czyli rozwiązań takich że można tutaj prawda przestawić się poziom podłogi i mieć jeszcze dodatkowe miejsce albo też za dużo w bagażniku tego to nie ma mamy tutaj za to mnóstwo różnych drobnych schowków Gdzie możemy na przykład sobie pożyczyć podnośnik ktoś tuż za co jeszcze możemy też złożyć oparcie kanapy z tyłu po prawej stronie jest to już zrobiony po lewej od jemy zaledwie zamek i następnie odchylić i ten sposób zadziałać co nie pomaga więc trzeba zadziałać jeszcze bardziej A przepraszam tutaj mamy dobrze widać tam że mamy oczywiście spory próg widać że no do końca horyzontalnie to się nie położył ale to się często zdarza to nie jest problem natomiast wróć mapa głosowanie który się rzadko pojawia w samochodach i jak się domyślacie nie ułatwia ono przewożenia różnych rzeczy czując fakt że mam złożony oparcie No bo najzwyczajniej starczy przeszkadza i pewnie zniszczy nam tą przysłowiową szafę w Ikei wielkość bagażnika w Sedanie wzrosła całe 75 L do 519 l Natomiast w hatchbacku sprawa jest dosyć skomplikowane otóż wersjach usportowiony Sport Plus Bagażnik jest mniejszy o 57 l i daje tylko 420 l pojemności dlaczego taka strata być może przez centra wprowadzony wydech który w wersjach usportowiony może zajmować Jak tam miejsca od standardowych wersjach Nazwijmy to cywilnych bagażnik urlopu to widać zresztą na naszych zdjęciach ponieważ o cały 1 liter dokładnie 478 l pojemności 1 l w najnowszej generacji mamy jedną z liter może na to oczywiście pozytywnie powiedzieć to są dwie połóweczki ale 1 liter to wydaje mi się że konkurencja robi jakieś takie większe postępy a tutaj nie dość że mamy jest symboliczny postępy albo co się a do tego jeszcze nie mamy w podłodze takiego fajnego o patentu na połączenie tej dużej dużego dużego schowka pod podłogą z resztą bo wcześniej to podłogę dało się tak poskładać że można było to zrobić teraz już nie No i wreszcie Popatrzcie mamy tutaj próg zaprogramowany i tak już będzie oparcie kanapy z tyłu nie są jakoś tak bardzo mocno podniesiony prawie horyzontalnie mimo braku Magic Here To trzeba zauważyć No to chyba ścienna roleta Myślałam Myślałam że już wrócę ci jakoś tam sobie poradzili z tym jak powinno działać roleta ale nie Japończycy w ramach swojego tuningu jeżeli wymyśleć to na nowo więc zrobili to w ten sposób cóż ignorujesz w ten sposób potrzeby osób leworęcznych bo ja to wolałbym mieć tej strony Na przykład podsumowując Civic wcześniej Kojarzą mi się z samochodem który łączy zarówno sportowy wygląd jak i sportowe wrażenia z jazdy z tym co potrzeba człowiek czy rodzina kupująca samochód jako jedyny dla rodziny czyli praktyczny wymiar tutaj tego praktycznego wymiaru mimo Większych rozmiarów świecił Bagażnik jest wyraźnie mnie siusiak wnętrze to szczerze mówiąc po UFO Honda mogła w silniku zrobić co zechcę i tak to lubię bo Civic w wersji ósmej generacji pokazał że można naprawdę pójść po bandzie i rynek to przyjmij wszystkim się to będzie podobało to może nie jest aż tak szałowo aczkolwiek jest schludnie jest ładnie tylko na swoim miejscu wszystko wygląda tak solidni mi się podoba jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych to jest też nieźle coraz wyżej sięgam wciąż się lekko nie jakoś super ale tak długi na poczwarce tam dalej już jest dosyć się twardo to na drzwiach również minimalnie się wina tak chyba żeby nie był twardo tutaj się ugina chyba całe życie nie drzwi pod lewym okiem mamy no dosłownie milimetr po prawej stronie Niestety niewiele lepiej więc od strony komfortu pod łokciem to mogło być się odrobinę lepiej tutaj mamy ją bardzo zgrabny wykończenie Popatrzcie sami ładne przyszycie mogą być kolorowe są takie jakie są tutaj też mamy widać takie takie drobne szczegóły to wszystko Moim zdaniem jak najbardziej się sprawdza to już jest twardo to jest twardo tutaj niżej znów przeszycia tym razem już kontrastowa nić tutaj nawet dosyć miękko tutaj znów twardo ale widać No na przykład ten plastik jest taki matowy jest ładny nie tam dalej są jeszcze kolejne takie wykańczanie wykończenie Moim zdaniem ktoś to się postarał popraw to wnętrze mimo że nie jest wzorem miękkości takiego podejścia to totalnie luksusowego to jednak jest bardzo w porządku jeśli chodzi o szarpanie i takie różne moje złośliwe działanie No to proszę bardzo cisza cisza cisza cisza dostać się rusza Ale cisza cisza cisza czerpiemy ciszę dobra dalej cisza Honda jedno słowo jest naprawdę niedobrze od strony praktycznej to tak być trudne sprawa bo oglądałem to wiem ktoś postanowił wykorzystać cały schowek na takie oto w środku widzimy że ładnie wykończony stóweczek jakiś takich gumowy pasek nie widzę to żeby to było wentylowane A co nie dziwię bardzo ale nie widzę bo nie jest to mamy ładowanie telefonów indukcyjne mamy dwa miejsca na kubeczki możemy podnieść podłokietnik Widzimy bardzo bardzo duży schowek jeszcze taka mniejsza tacka na jakieś drobiazgi w podłokietniku przesuwane przód tył pod spodem mamy no jeszcze jedno miejsce to odłożenie czegoś bardzo bardzo niewygodny miejsce na USB bardzo niewygodnie miejsca na chatę i jeszcze mniej wygodne miejsce Kto to wymyślił 12 voltów kierowca chcąc włączyć cokolwiek do tego gniazda musi się zatrzymać nie ma takiej opcji żeby tutaj sięgnąć nie mówiąc już o tym że z tyłu nie mamy żadnego wyjścia 12 V chcąc ładować na przykład telefon komórkowy osoby siedzącej z tyłu musimy mieć No tak lekko dwumetrowy kabel USB to jest takie słabe co jeszcze miejsce w drzwiach No tak jak widać że tą tutaj konkretny przykład mała butelka się zmieści ale raczej nie niż to co widzimy nad głową w okno dachowe ręczne roleta że bardzo to jest rzeczywiście elektryka oczywiście w podświetleniu na szczęście generalnie są to miejsca które nie do końca nie pasują do tego samochodu i szczególną to już jest 10:00 generacja a w szczególności do tego że to jest tak drogie auto być może ktoś uznał że to jest fajny ale dla mnie w czasach kiedy umieszczają wszędzie LCD o jakiejś dzikiej rozdzielczości oświetlenie czegoś takiego po prawej stronie 12 poziom paliwa w baku coś takiego prehistoryczny rozwiązania jakieś Nie nie umiem tego wytłumaczyć tam się nie podoba ale jeszcze mniej mi się podoba to będziecie sami bo powiem że niektórzy producenci jakiś 5 generacji temu już poprowadzili kabelek na kierownicę i potrafią przełączać tryb na kierownicy ale w Hondzie uznali że to są bzdury i że stare dobre pstryczek pod kierownicą i ja uważam że nie i ja uważam że to jest do niczego i to bardziej widzę nikogo do niczego bo oczywiście w nikomu to pewnie i ostatecznie nie będzie przeszkadzało ale nie 10:00 generacji Nie 17 roku to jest taki oto drobiazg podobnie jak jak zobaczyłem wsiadłem patrzę sprytne sprytne potrafili zrobić taki dotykowy czuł element Gdzie mogę sobie regulować głośność w ten sposób tak to wygląda prawda akurat to jest najzwyklejszy przycisk a to na środku Nie wiem czemu służy nie chcę wiedzieć ale to nie działa tak jak myślałem może zbyt nowocześnie myślałem ale 2017 rok mam w kalendarzu nie nie mamy Dobra nie będę za bardzo się dogadywał generalnie samochód jest jak najbardziej na plus ale jak ktoś będzie chciał się przyczepić tak jak ja teraz z łatwością parę punktów Znajdź opowiadają sam o tym co znalazłem wewnętrzny nowego civica zapomniałem o jednym detalu Otóż Zwróć uwagę na to że reguły w tej podwójnej klimatyzacja i temperatury przy pomocy takich oto Pierścieni pokręteł i to wszystko jest super ale jeśli chcemy zmienić moc nawiewu to musimy już wejść do ustawień na ekranie celowo na razie jeszcze nie włączyłem zapłonu bo patrzcie co się dzieje włączam zaplon dopiero wsiadłem włączam zapłon i ostatnio na przykład tak więc muszę mam nawiew bardzo mocno ustawiony na najwyższych obrotach Teraz chcę to zmienić muszę poczekać aż tutaj się uruchomił cały system dać OK jeszcze system się rucha i jeszcze się uruchamia system gotowy do nawigacji wreszcie wciskamy climate I wreszcie będziemy mogli zmniejszyć obroty to trwało kilka sekund to by musiało pół sekundy gdybym miał fizyczny przycisk prawie się udało W sumie regulacja temperatury mają na zewnątrz ale po co schowali regulacja noclegiem u tego nie wiem silników w nowym sejmiku mamy dwa pomijam oczywiście wersję Type R bo to osobne historię mamy 103 cylindry v-tec Turbo uwaga koniec wolnossące w silniku 1 punkt 4 cylindry v-tech Turbo ten słabszy ma 129 koni mechanicznych i 200 niutonometrów natomiast mocniej ten którego Testujemy dzisiaj Daję 182 konie mechaniczne is 240 niutonometrów dostępnych od 1900 do czterech tysięcy obrotów na to od 1700 obrotów daje 220 niutonometrów Innymi słowy jest czym jechać Japończycy bardzo sumiennie podeszli do kwestii liczb podali czasy przyspieszenie do setki dla każdego wyposażenie Skąd wiemy że w Splicie do setki Lepszy jest 10 w wersji wyposażenia s z automatem niż 10 Elegance z manualem i to różnica wynosi aż 70 sekundy podobnie jeden punkt coś śmieszny sport jest szybszy od Sport Plus i to o dwie dziesiąte sekundy w wersji w półtorej tony silnikiem zużycie paliwa wynosi średnio 6 i 1 w mieście 79 nawet są równe 5 l jeśli wybierzemy wersję z manualną skrzynią biegów to spalanie będzie o 3 i 10 litra mniejsze zwrócić uwagę przy okazji że po otwarciu widzimy to system kaprys czyli można by to na polskie przetłumaczysz że przetłumaczyć że nie kapie jeżdżą z różnymi samochodami dochodzę do wniosku że auto dzielą się na takie różne kategoria auto które wsiadają mówię Tak to jest auto dla mnie zaraz albo powiem kategorie gdzie mówię No auto jak auto nie ma za co pochwalić Nie rozumiem narzekać No jest w auto nie wrócą po nim opowiedzieć Ja też kategorie aut przy których myślę że raczej to nie jest samochód dla mnie i coś dziwnego powodu samochód którym jadę zalicza się do tej trzeciej kategorii i tego nie rozumiem dlatego że poprzednim synkiem Byłem zachwycony i poprzednią poprzednim też byłem zachwycony jagody technicznie rozkładając na czynniki pierwsze to wciąż mi nic Nic mi to nie mówi bo silnik super zmniejszenie pojemności wyszło naprawdę na dobre Mega fajna moc to turbo w sprawie że to jedzie od samego dołu i do tego nie najgorzej brzmi do tego relatywnie niewiele pali wkręca na pewno super super skrzynie biegów No dobra była reklamowana jako mega Przełącz Rewolucje po której po prostu wszyscy będziemy jeździć właśnie takie mistrzyniami wszyscy odejdą dwusprzęgłowe klasycznych i manualny będą jeździć tylko CV tak by Hondę No tutaj nie Potwierdzam jakbym nie widzę żadnej Rewolucje Może dlatego że w naszym redakcyjnym jest również bezstopniowa skrzynia biegów która została programowana podobnie czyli właśnie pod kierowców którzy nie lubią tych charakterystycznych od głosu które wydaje są wyposażony w skrzynie cvt czy dodatek znany wyciek i tutaj jak się mocniej naciska nawet to nie ma wkręcanie się Zaznacz 4000 obrotów tylko spokojnie z do samochód zbiera też na wyższych obrotach obroty wzrastają zaraz prędkością jest to tak Symuluje całkiem nieźle jazdę klasy w tym samochodem klasycznym automatem nie ma Jednak przewagę na Toyotę to z tą taką że ma jeszcze wirtualne biegi i łopatki pod kierownicą więc jak ktoś chce to może się nimi pobawić więc Okej to jest konflikt od chr aczkolwiek Rewolucje to nie ma bo jakby o samo programowanie skrzyni które udaje całkiem skutecznie skrzynie klasyczną albo manualną już widziałem w Saharze to już dla mnie nie jest nowość Kolejna rzecz zawieszenie zawieszenie które naprawdę dobrze się jest lepszy niż poprzednie generacje jak wiadomo natomiast no co No jadę sobie No dobra teraz parę osób na drodze nie będę ludzi straszył nie wystraszyła ale robiłem tutaj takie manewry 50 więc samochód poprawnie przeskakuje na lewy pas poprawnie wraca naprawy wszystko jest poprawnie kontrolki migają auto świetnie się trzyma drugi jest i nie ma na co narzekać A co by tu jeszcze ponarzekać że by Uzasadnić dlaczego ja nie chcę tego samochodu do tego i uważam że to nie jest auto dla mnie nie wiem nie wiem To jest jakieś takie podskórne odczucie że nie siedzę w tym chciałbym siedzieć i naprawdę nie potrafię tego uzasadnić więc uznajmy że taka moja średnia pozytywna faza dzisiejszego tekstu wynika z jakichkolwiek racjonalnych przesłanek Może dlatego że siedzę za nisko tak ja nie lubię jak się siedzi za bardzo na twarz bo lubię pod warunkiem że to jest weekendowy samochód który jest głośny który jest taki sportowy rzucające się w oczy i generalnie wtedy się siedzi siedzi na asfalcie prawie i się czuję super sportowo tak ale to jest Compact na 7 dni w tygodniu Nie no i w tym samochodzie muszę się czuć dobrze cały czas się cały dzień więc A ja zaraz wychodzimy wzrostu no wolę samochody którym nie zgadzają nie to wyżej ty Vansów o a tu siedzę na asfalcie może to nie wiem to może zewnętrzny wygląd zewnętrzny taki jaki jest to jest dosyć controllers a mi się nie podoba może to nie wiem ale Bartek siedzę w tym samochodzie auto stoi to to mi wszystko pasuje jak ze mną jechać Nie wiem Nie umiem tego wytłumaczyć prawdopodobnie w ogóle nie obraca i Wszystkie składy super ale i tak nie odnajduje się jakoś z tym samochodzie czuję że to nie jest auto dla nie mogę tak mówić mogę na szczęście szczęście też okazję przejechać się z nimi tym w tym całym ale z manualną skrzynią biegów i muszę powiedzieć że bardzo mi się podobała a to nie dlatego że cvt jest złe bo sprawdzę udało się rzeczywiście zestroić jak CKE że w taki sposób o programować te skrzynie że nie ma tych cech które tak denerwują niektórych kierowców natomiast manualna skrzynia biegów średnio poczuć moc tego silnika to jak on pracuje Proszę też że się nie 15 w wykonaniu Hondy jak reklama dom Facebooku niewielkiej pojemności daje Fantastyczne uczucie w przyspieszeniem teraz skręci wkręcanie się na obroty 7 odgłos nie jest aż tak bardzo prasowy i zadziorny to jednak jadę ty będziesz ty nawet na najwyższych obrotach bo właśnie dzięki Turbo Wcale nie trzeba już taka sobie się wkręcać jest naprawdę bardzo przyjemnej środy obrażenie manualne skrzynie biegów bardzo krótkie skoki to się może podobać i mu się podobać natomiast nie musi się podobać to że każdy bieg przedskoczek wyraźnie wielki przebieg około 1000 km może mieć wpływ na dworze i nie w każdym razie jeśli to się zmieni będzie chodziło lżej jeśli nie to już wracam coś po co w ogóle to narzekać bo potem to jak można dokonać jeszcze 101 minut to jest bank czy Fidel ale dźwignia zmiany biegów pozwala się tuningować będzie jak jeszcze jedna z rzeczy które wspomnę o to że w większości samochodów znajdziemy kierownice większości samochodów znajdziemy też kolumnę kierowniczą i obudowę tam pod spodem większości wejdziemy też stacyjkę w dobrej Podaj stacyjki z reguły składa się kluczyk wszystko się zgadza prawem wchodzisz dokładnie to samo Tylko wchodzę w ten kluczyk to tydzień i idealnie trafia mnie w kolanku więc ja jadąc w tym samochodem muszę cały czas się pilnować żeby w sposób kontrolowany lub niekontrolowany przypadkiem nie podnieść Bo jeśli to zrobię prawdopodobnie albo umowy kluczyk albo stacyjkę albo jutro nawet tego uniknąć że cały czas pamiętać o tej prawej nodze że nie wiem przejdźmy teraz do powodu dla którego ten test ma taki czepialski ton jest to cena nowego civica który w podstawowej wersji jest 3 silnikiem zaczyna się od 70000 zł to jest dosyć drogo ale Popatrzcie Jak droga się robię jeśli zdecydujemy się na 4 cylinder dopłata do 4 wynosi uwaga 28000 zł a więc jeśli wybierzemy najtańszą wersję z półtora litrowym silnikiem z metalicznym lakierem to za okrągłe 100 000 zł i to będzie podstawowa wersję z tym silnikiem manualną skrzynią biegów dla porównania Volkswagen Passat najtańszy wersji TDI B6 120 koni kosztuje 92000 zł a jeśli ktoś woli jednak pozostać w sferze japońskich samochodów to topowa wersja Mazdy 3 topowa na wyposażona z najmocniejszym silnikiem też 92000 znacznie znacznie taniej oczywiście Honda do Honda utrata wartości będzie żadna tej kwoty prawdopodobnie do wyjęcia za parę lat żartuję że całość Ale utrata naprawdę będzie mała ale mimo wszystko auto jest dosyć drogie dobra wiadomość jest taka że jak ktoś chce dokupić nieźle aprogramowa na automatyczną skrzynię biegów bezstopniowa cvt to dopłaci zaledwie 5000 zł chodzi i tak wolałbym WWE podsumowanie tego auta nie będzie dla mnie łatwe bo obiektywnie rzecz biorąc Civic pod wieloma względami jest lepszym samochodem ma nową platformę nową te produkty ma nowe silniki ma nową skrzynię biegów ma też parę braku w takich jak brak Magic FIFA z drugiej strony jest większy bardziej przestrzenny gdzieś tam więc udaje na tylnej kanapie miejsce to też ma swoje plusy i wszystko było dobrze gdyby Honda rozdawała te samochody za darmo niestety nie rozdaje tylko sprzedaje i to za ceny która daje się zestawić z autami z wyższej klasy a więc zapach ja się spodziewał albo wykończenie Premium albo super nowoczesnych rozwiązań albo fantastycznych wrażeń z jazdy i niestety nie mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć że wszystkie rzeczy w tym samochodzie znalazłem a więc za tą cenę jakby to dyplomatycznie powiedzieć czuję niedosyt coś mam takie przeczucie że po tym teście zostanę wrogiem publicznym Hondę nr 1 bo ostatnio Type R A poprzedniej generacji też Skrytykował m ale to tak że ją coś przeciwko Hondzie po prostu Civic nowej generacji subiektywnie mi nie nie nie siadł No nie odnajduje się w nim tak jakbym chciał bo tę markę więc Cóż mogę powiedzieć mu że nie jestem tak załamany jak to drzewo ale właśnie pod nim chciałbym zakończyć ten test Dziękuję to będzie Pamiętajcie o subskrypcji do zobaczenia