Fotoradar wykryje, że przed nim hamujesz. Hiszpanie testują nowe urządzenia

W pewnym sensie można to porównać do bardzo krótkiej wersji odcinkowego pomiaru prędkości. Jednak powstaje pytanie, czy faktycznie jest to tak rewolucyjne rozwiązanie. Niestety, prawdopodobnie nadal kierowcy będą zachowywać się podobnie, jak dotychczas. Tyle tylko, że hamować będą chwilę wcześniej i przyspieszać nieco później, niż robią to teraz. Jednak bez wątpienia taki system będzie pilnował ograniczenia prędkości na dłuższym odcinku.