Najnowsze Popularne Wideo + 4 testmotofordtransit wczoraj (18:38) Test Forda Transita Custom Nugget: salon, kuchnia i sypialnia na kołach Ford Transit Custom Nugget powstał z myślą o wyjazdach urlopowych, dlatego aby go sprawdzić, Mateusz Żuchowicz pojechał nim właśnie na urlop.... Rozwiń Wiecie że 1/3 duńczyków i Luksembu … Rozwiń Transkrypcja: Wiecie że 1/3 duńczyków i Luksemburg A co czwarty Francuz czy Szwed jeździ na wakacje na kempingu U nas wciąż ta forma wypoczynku kojarzy się z tanimi wyjazdami studenckimi po Zalewie 1/4 procent Planowany jest na kawę Na zachodzie to bardzo popularny sposób spędzania wakacji Dlatego ja w tym Postanowiłem właśnie tak spędzić swój wolny Wybrałem się na nasze piękne Choć trochę zimno Witam oto Bałtykiem Lody piwo i gofry nad morzem standard No jeszcze znaczenie ma jednak Gdzie przyjechałem ale to czym przyjechał A mianowicie Transit MK 100 mm w wersji nuggets czyli Camper Van Ze stajni Forda I to właśnie on będzie bohaterem dzisiejszego od Zapraszam was na krótki te zna Guetta jego naturalnym środowisku Nie będę wam oczywiście opowiadał jaki tran z wyglądu jest Bo wszyscy bardzo dobrze go znacie skupić się tylko na różnica Znających właśnie wersję nuggets od zwykłego Transita a jest tych różnic To naprawdę niewiele z Przede Moskitiera Stop Mateusz To nie moskitiera Markiza No i dodatkowo taka nakładka na dach która oczywiście jest Podnoszone ale to pokażę wam później do tego opcjonalny bagażnik na rowery Przy którym na chwilę przestanę bo ma on parę zalet ma on parę plusów ale również ma też minus 1 Jest taki że gdy założyłem po raz pierwszy rowery i wystartowałem miałem wrażenie za chwilę się umówię bo on Ma taką bardzo dużo Amplituda drgań A to wszystko przez to że nie jest to bagażu Zamontowane bezpośrednio na haku bo Aby dostać się do tylnej Kia to nie są rozwiązane w ten sposób No to trzeba Odkręć I w tym momencie Rowery na Odjeżdżają Ale Jeszcze nie wszystko ponieważ w tym momencie jak możecie zauważyć uderzyłem w samochód Jest tutaj taka bajka którą trzeba Odwróci 4 I w tym momencie wszystko Pięknie nam odjeżdża na bok W tym momencie możemy dostać się do tylnej klapy Ale przez to właśnie że to jest na takim wyciągnij Ten bagażnik Bardzo mocno drga i do tego się trzeba przyzwyczaić bo Uwierzcie mi jak jechałem sam Miałem wrażenie że za chwilę te rowery mi się Nie ma Co przedłużać ze Trzeba wejść do środka Bo tam jest wszystko Co najważniejsze treny Naga Zanim jednak wejdą do środka muszę zwrócić uwagę na pewien Fac Trzeba pamiętać o tym że Transit Custom nugget odpowiada co do centymetra rozmiarami w hurtowni Transit Custom Wersji L1 H1 Zatem kompaktowe Wymiary które powodują pewne ograniczenia wewnątrz to z drugiej strony Ich największa zaleta Bo jazda na codzień tym samochodem nie będzie sprawia wam żadnych problemów Ale o tym opowiem Najpierw Zapraszam na No i jesteśmy wewnętrzny Vegeta i moim zdaniem Przez współpracę z Westfalia postanowił podzielić go na 3 Część dzienna Kuchenną Sypia Ja również podzielę wnętrze właśnie a te części opowiadam o każdej z Ja w tym momencie znajduje się w części dziennej jak możesz się zauważyć I opowiem wam w skrócie co tutaj możecie Popiel Obrotowe fotele Które bardzo ułatwiają życie wewnątrz samochodu ponieważ oferują nam Doda Dwa miejsca przy Stoliku którego Zaraz wam pokażę Oferują Również przez to więcej przestrzeni Jeśli już mówiłem o stoliku To Stolik mamy taki Jest tutaj zablokowany Możemy go otworzyć Łóżka od razu nam się od Możemy go Room Powiększ I to jest Taste Pewnie Ptaki W tym momencie przy tym stole mogą spokoju Muszę zacząć 5 osób Ten stolik nie jest Idealne niestabilne Ale pozwala nam naprawdę funkcjonalnie tutaj z niego korzystać jest ruch Przesuwa Nie ma Najmniejszego problemu do tego legend oferuje możliwość spania czterem osobom Część Staje się również częścią sypialnianą i Zaraz wam pokażę jak to wygląda Właśnie w wykonaniu Forda rozkłada Kanapy Do wersji sypialnianej teraz pokażę Jak stworzyć łóżko z tej kanapy Już się przygotowałem troszeczkę bo odwróciłem fotele musiałem Opieradło tak mocno przesunąć do przodu bo inaczej to łóżko się tutaj nie mieści I trochę się tutaj po gimnastykuję jeszcze nie jest łatwo bo na polu jest chyba 1000000 stopni Od paru dni Jest naprawdę jak naprawdę gorąco a temperatura wewnątrz samochodu mi tego nie ułatwia Ale dobra to zrobić tak Pokażę wam jeszcze zdanie Otworzę uszy zanim rozłożyło Pokażę wam wymiar praktyczny tej kanapy bo tu mamy taki schowek Przepraszam za Trochę bajzel mamy tutaj takie zasłony na na na przednie szyby są tutaj Schowki No i teraz Pokażę wam jak rozłożyć Kanapy musimy przede wszystkim Najpierw przesunąć się do przodu to jest taka bajka Wziąć ci całą kanapę przez Dobrze Musimy podnieść To Tą część tutaj zamocować Wróżki I w tym momencie Naszą kanapę Musi Wziąć pociągnąć za kolejną y I tworzy z niej taką kołyskę Rozkładając Łóżko DOZ I w tym momencie mogą spokojnie tak spać 2 Stworzyliśmy właśnie Sypialnia z części dziennej Nie jest to do końca komfortowe rozwiązanie ponieważ jak zauważyliście w tamtym miejscu będziemy aktualnie trzymam Ponieważ są tutaj dwie osoby nie używamy tego łóżka więc używam Tamten przestrzeni jako schowek dodatki Ale to Norma Trzyma Nogi Bo głowy raczej bym tam nie wsadził Batonik Koszmar Możesz sobie na Ale nawet jeśli wsadzimy tam nogi To nie jest do końca komfortowe bo za Istnieje ryzyko Możemy Od O tą górną część Zobacz Myślę że Z przodu to na tyle Pokażę wam teraz kuchnię ale do kuchni Ostrołęka Czyli oceany Zapraszam was w takim razie Kuchni Charlie Dog Przez bagażnik jak również Drzwi No i teraz tutaj mam Wszystkim kawę Na które my używamy jako Szafeczki na ubrania Dostęp jest do niej zarówno z tej strony Jakie od strony kuchni Do tego dodatkowa szafeczka na dole Knurów Misiowa To wyciąg Na której również trzymamy swoje ubrania ponieważ to jest minus nawet ale to wam powiem o tym później No Szafeczki Kuchni Możemy możecie tutaj zobaczyć Szafeczkę Sztućce Dlatego tak Małą szafeczkę Kolejna mała szafeczka I kolejna mała szafeczka Zaworami Wody i gazu Ale oprócz tego Jeszcze światła Mam tutaj taką lampkę dodatkowo To nie byle to dało ale je Pod spodem mamy żaróweczkę W której mieści się Parę rzeczy Nie jest to jakaś wielka lodówka ale myślę Starczają Ona się tutaj Blokuj W tym Także Wam nie SPA Elegancko z nie wyciągać No i do tego Mamy ruch Kuchenka gazowa Na której ma Gotować Mamy również kra Dostępem do ciepłej i zimnej w Dlatego mamy jak ptak Małą półeczkę Tutaj mamy pochowane futerały Na Krzesła i na inne rzeczy ona jest taka dość głęboko Ale troszkę niefunkcjonalna przez Otwierana od góry Gdyby to było otwierane z tej strony Byłoby to dużo lepsze od góry No niestety jest głęboka ale za dużo rzeczy szersze tutaj nie wsadzimy więc no to jest Jedną rzecz na którą Chciałem zwrócić uwagę to to że stolik który mamy na zewnątrz który widzieliście wcześniej Montowany Tutaj Tutaj u góry jest montowany i to jest bardzo fajne ale w przeciwieństwie do Kalifornii na przykład Volkswagena To nie mamy tutaj możliwości schowania krzeseł Krzesła są Po prostu Rzucone na ziemię i nie mają tutaj swojego miejsca a to To jest niestety problematyczne bo moim zdaniem W Kaliszu Rozwiązany dużo lepiej Schowane Tutaj w Górne Bagaż Pokażę wam Sypialniane Wygląd A wygląda to Łódź Mamy to Rozkładanie tego łóżka jest bajecznie Tutaj Poproś Jaką kamerę Drugi Łóżko Mamy rozłożone Mogę wam pokazać Wygląda plus jest Oczywiście Pościel Tutaj zostaw Przytrzasnąć do góry Szlifować to jest naprawdę No i widzicie że to no ciężko byłoby się dostać więc Też o tym pomyślałem A tutaj taką drabin Którą montuje się w te miejsca W tym momencie mam Ułatwiony dostęp do Górnej Co usypia Muszę wam powiedzieć tak Sypialnia Jest jak najbardziej wygodna bardzo Jest ten materiał tutaj który tworzy moszczany bo on naprawdę nie Ani wiatru Pani Zimno Spaliśmy w jedną noc myśmy naprawdę się I nie czuliśmy w ogóle żeby to przepuszczał jakiekolwiek A do tego mamy Które Na Rozjaśniają troszeczkę To wnętrze a dot Równie Dają przewiew Z tylnej części mowy części mamy takie okienko które możemy sobie otworzyć wszędzie to samo Więc nic nam tutaj nie Jeśli chodzi o części ekranu z punktu widzenia No to niestety Moim zdaniem mógłby ten Z przodu podnoszony być nieco wyżej tak to jaki jest to w Kalifornii w Volkswagenie i ja niestety Śpiący często Uderza Kolanami Wszystkim Oda I to było Trochę niekomfortowe wolałbym żeby ten Tak był nie Tym bardziej po Ale powiedzmy sobie szczerze jest Troszkę czepialstwo na długość ja mam Centymetry nie było Wszystko Jak najbardziej Kolejna rzecz To system Sterujący całym Jak widzi Jaki panel Centralny Który Pozwala nam Sterowa Wszy Sam Mamy Możemy sobie Budzik na przykład na którą godzinę chcemy Budzik Do tego mamy poziom wody Tutaj jest poziom Czy Tutaj jest poziom wody brudnej My już jesteśmy na etapie że wodę brudną należałoby I zaraz będę musiał Do tego Sterowanie Ogrzewanie Webasto Niektóre możemy sobie ustalić na dowolną temperatur Będzie Taką temperaturę w samochodzie U3 Oraz Mamy również możliwość sterowania Mocą chłodzenia W lodówce Mamy na trójce I powiem wam szczerze w zupełności to wystaw Ustawiłem na początku Temperatura I prawie Zamroził Rzeczy w lodówce Polar Nawet do minus 8 x Więc to jest naprawdę Zakres Jestem pod wrażeniem Muszę się jutro Tego samochodu Naprawdę Potrzebuję trochę powietrza Ile kosztuje taka Caravaning nigdy nie był tanim hobby i to się nie zmieni Podstawowa cena tego samochodu to 219 z 200 Za wersję z podwyższonym na stałe dachem zapłacić e222 300 zł A za dodatkową wydłużoną wersję w między innymi toalet 233 4 Wiele osób twierdzi że to masa pieniędzy i oczywiście Mara Ale porównując te cele Chociażby z konkurencyjnymi Volkswagenem California Okazuje się że Ford Jest naprawdę nieźle skalkulować Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy to muszę się przyznać że nawet nie miałem styczności ze zwykłym Transit Ale Moje odczucia są bardzo dobre pierwsza rzecz jedna która mi przeszkadza od samego początku to pozycja za kierownicą Samego Transita podejrzewam wersję nuggets przez to że mam tutaj te obrotowe fotele które widzieliście wcześniej I przez to nie mogę tego fotela OBI Do niższego poziomu niż ten aktualny I czuję się troszeczkę jak w autobusie w tym samochodzie się za bardzo wysoko kierownicą mam bardzo nisko I to dość mocno mi przeszkadza ale nie tylko mnie Rozmawiałem również na kempingu z kolegami oni też to od Dokładnie tak sam Nie zmienia to faktu że fotele regulują się w bardzo szerokim zakresie czyli oczywiście mam tutaj regulację oparcia mamy to Jaką pompkę do pompowania Odcinka lędźwiowego Regulacja tutaj wypychania odcinka lędźwiowego No i oczywiście taki taki system kołyskowy No ale to nie zmienia faktu że Hotel a&o Nie mogę Jeśli chodzi o silnik No to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony w naszym egzemplarzu Mamy silnik 2 0 diesel O mocy 170 koni mechanicznych połączony z automatyczną 6 biegową skrzynią Jeśli chodzi o trasę to ten silnik radzi sobie znakomicie Mocy ma wystarczająco przy wyprzedzaniu 140 km na godzinę nie stanowi dla niego żadnego problemu A przy tym mamy ten zapas mocy Jeśli chcemy rzeczywiście wyprzedzić i to jest bardzo fajne skrzynia biegów Nie przypadła mi do gustu I o ile na trasie to tam nie przeszkadza bo ona wróci 6 wiek i tak naprawdę nie zapominamy o tyle w mieście Bardzo często wachluje biegami góra dół Nie wiem do końca na który wiek się zdecydować i to może troszeczkę przeszkadzać w tym Że czasami wybiera ten bieg nie do końca dobrze albo Jest za niski albo jest za wysoki Skrzynia Jest tutaj tym słabszym ogniwem Nie zmienia to faktu że aktualnie mam przejechane na komputerze 680 km I średnie spalanie to 10.5 z tym że muszę zaznaczyć Że Znaczna większość tej trasy No to jest była niestety autostrada Ze średnią prędkością 130 i 140 km na godzinę więc biorąc pod uwagę to że Samochód cięższy od zwykłego Transita No bo mamy tutaj tak są dwie osoby jest mnóstwo bagaże dwa rowery Więc dla mnie wynik Jak najbardziej jest akceptowalny I wydaje mi się że Ford może się tym wynikiem spalania naprawdę pochwalić Jeśli chodzi o praktyczność tego wnętrza tutaj samej kabinie no Mamy tutaj bardzo fajne Show Na na górze deski rozdzielczej trzy stopki dodatkowo jeden mały schowek mamy wyjścia Na górze na dole dodatkowe wyjścia 12 V Można sobie tutaj naprawdę fajnie zagospodarować to wnętrz Dodatkowo jest oczywiście duży ekran z systemem Sync 3 generacji Jedyne co mi tak naprawdę zacznę zdziwiło mnie w tym samochodzie To klimatyzacja która jest manualna A wydawało mi się że w takim aucie w takim wyposażeniu ta klimatyzacja powinna być automatyczna Na pewno wygodniejsze no ale powiedzmy sobie szczerze nie będę się tego czepiam Podsumowując wrażenia z jazdy tym samochodem muszę przyznać że naprawdę auto nie męczy na na dłuższą trasę Bo razem z Magdą jesteśmy naprawdę wypoczęci nie mamy z tym najmniejszego problemu nie musieli Zatrzymywać żeby rozprostować nogi więc nie ma się to naprawdę tego czepić w moim przypadku Jest to tylko Tapeta za kierownicą która jest bardzo wysoko bo tak jak wspomniałem wcześniej nie mogę wyregulować fotele A to oznacza że Tutaj górną krawędź szyby już na wysokości oczu I to jest największy mankament tak naprawdę przeprowadzają tam od tego samochodu bo cała reszta Naprawdę jak najbardziej na Plus Jak podsumować Forda Transita na g Moim zdaniem jest to idealna propozycja dla ludzi którzy lubią aktywnie spędzać czas Nie zmienia to jednak faktu że nie możemy go traktować jako regularnego kampera bo nim nie jest Sanford określa go mianem samochodu wycieczkowego Moim zdaniem do właśnie krótkich wypadów nadaje się idealnie bo sam osobiście Nie wyobrażam sobie życia w tym samochodzie na dłuższą metę Chociażby ze względu na małą ilość Nie zmienia to jednak faktu że bardzo przypadło mi do gustu w przemyślane rozwiązania oraz chociażby podzielenie wnętrza tego samo Na trzy części części Dzienną kuchenną czy sypialnia I to zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie A sam sam Moim Jest naprawdę godny