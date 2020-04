Ford S-Max 2.0 TDCi 180 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #261

chcę obraziłaś siedmioosobowe grafitowe Minivany w tym samym kolorze dopiero co nagrywaliśmy Grand C4 Picasso A dzisiaj nagrywamy S max można powiedzieć że kolejny dzień kolejny minivan tylko czy S Max jest tylko zwykłym kolejnym minivanem Sprawdźmy to w naszym teście zapraszam mamuś komunalny są często obiektem żartów w końcu do niedawna projektanci przykładali się w nich głównie do praktyczności Ani styl ani mocy nie miały wszystko się zmieniło wspomniany wcześniej Citroen Grand C4 Picasso stara się przekonać do siebie klientów msza na nowym wyglądem a Ford S Max nos uszy nic nie musisz zmieniać bo już poprzednie generacje wygląda bardzo dobrze A tak No cóż jeśli ktoś jest panem astona Martina wciąż będzie mu się podobać zanim przejdziemy do moja nie wyglądu Chciałbym wspomnieć o komentarzu z Instagrama o to że dzisiaj rano opublikowałem zdjęcie tego samochodu dostałem komentarz od Wyszyńskiego Chełm zabrałeś nowego S Maxa odpowiada Polak Bogusław Paruch możesz dodać Material dodaje skoro jest tutaj Polski wkład to warto o tym wspomnieć Dziękuję tobie się w aktualne trendy Forda czyli ma charakterystyczny chromowanymi wąskie reflektory ze złym spojrzeniem to nie zauważył eleganckie przekroczenie i bardzo mocno zarysowane nadkole za wciąż będziemy skrzela jak w pierwszej generacji do tylnej części nadwozia wyprowadzi nas niższe linie dachu i zmierzające ku górze linie okiem Kto to widział żeby montować takie dyfuzor i wydech w rodzinnym i nie ma Nie będzie jeszcze miał mocny silnik sportowe zawieszenie i napęd na cztery koła napęd na cztery koła to dopiero wierzchołek góry lodowej dlatego że inżynierowie naprawdę się postarali aby samochód był bezpieczny i b dla otoczenia na dworze zamontowano sporo kamer które wykorzystywane są wyłącznie przez 16 systemów wśród ich najbardziej oczywiste i znajdziemy utrzymywanie pasa ruchu ostrzegania przed kolizją z samochodem lub kontrola nie ma tego punktu a także kamera cofania z asystentem wyjazdu z miejsca parkingowego No to mówię 30 będzie aktywny ogranicznik prędkości który rozpoznaje znaki I dostosowuje do nich zadaną prędkość maksymalną inteligentne wspomaganie kierownicy to system operacyjny który dostosowuje przełożenie i siły wspomagania do prędkości ale też koryguje te wyjazdy z uwzględnieniem powiem wiatru w bocznych w układzie kierowniczego do kogo pracujesz faktycznie był Control który redukuje ruchy ilustracja pochodzące z kół opcjonalne przednie światła LED są połączone z funkcją for Dynamic podobnie jak Matrix w Audi dostosowuje kształt i zasięg wiązki światła aby otrzymać jak największą część drogi nie usypiasz przy tym innych kierowców w technologii Audi nie potrafi jednak doświetlanie zakrętów a Forda iloczyn co takim samochodzie patyk do S Maxa możemy wybrać jeden z sześciu silników 2 benzynowej 4 diesle to 15 150 koni lub 2.0 240 konie ten mocniejszy z pomocą za pomocą ale nie jest chyba na Honda Pioneer djm dlatego że nie można go zostawić z napędem na cztery wszystkie silniki Diesla to 2 TDCI najsłabszy ma 120 koni o najmocniejszy 210s dwiema turbosprężarkami tutaj się to jest podobna jak w przypadku najmocniejszy wędrówki również nie występuje napędem silniki na pewno nie będą koniem pociągowym sprzedaży ale jeśli ktoś chce mieć mocny silnik potrzeby nie mógł dać znać bo znaczy napędem Dorwać to przyjechała wersja 2.0 TDCI 180 koni mechanicznych to dużo dostępnych jest dosyć wąskim zakresie obrotów od 2000 do 2,5 za przekazanie tego momentu obrotowego na wynos na przednią 8 naszej wersji odpowiada dwóch automatyczna powershift i już z tymi parametrami jedziemy do setki w95 sekundę a prędkość maksymalna to 208 km na godzinę filmy brak korka mamy to 71 w pojemności baku a więc prędzej chyba będzie cię wyzywała natura nie jeszcze skończyć się benzyna Czy ropa Natomiast jeśli chodzi o zużywania się w tym przypadku to z tym silnikiem z tym napędem jest o skrzynia biegów Ford deklaruje 61 w trawie w mieście i 49 w trasie ale w praktyce jest to w Solar to się dokładnie 8 litry w trasie spokojnej trasie którą wyszło z podczas pomiaru z Warszawy do Krakowa Łyżwy do środka jeździłem już nowy Mondeo Więc oddaj mu się to od razu 8 calowy ekran dotykowy i system sterowania klimatyzacją pochodzą w prostu znudzony Forda 2 nie jest najszybszym systemu na rynku wyświetlana raz mnóstwo informacji ale jest przy tym dość funkcjonalnej czytelny o ile wiesz gdy patrzeć Przydałoby się To jeszcze możliwość obsługi fizycznym kontrolerem dodatek nie zawsze się sprawdza Szczególnie że do ekranu musimy się lekko wychylić na pocieszenie można korzystać z obsługi głosowej ale tylko w języku angielskim i szczęście techniczne przekonacie się że szybciej będzie wprowadzić adres palca nie dostajemy standardzie jest system audio z 9 głośnikami a jeszcze to za mało do kupujemy audio Premium z dwunastoma głośnikami Sony i cyfrowym razem czas prosto nagrywał mam cztery palce wolnej przestrzeni tanie duże rodzinne auto kierownicy regulujemy w dwóch płaszczyznach całkiem szlakiem na trasie więc też każdy sobie dobierze odpowiednią pozycję podobnie jak dobrze że odpowiedź w Polsce z hotelem które sugerowane elektryczny próbujemy go osobno przednia osobno tylną część mamy też regulacja elektryczna odcinka lędźwiowego który jednak regulujemy tylko w jednej płaszczyźnie Zwróć uwagę na nawet w tej chwili jest ustawiony w najwyższej swojej pozycji i zadumy krawca to jest odrobinę za nisko obywatele mogą być oczywiście podgrzewane lub wentylowane ale też wyposażone w funkcję masażu takie fotele wykorzystując poduszek pneumatycznych dopasowanie wybranych części ciała górnej dolnej części pleców pośladków i ud otwarcia drugiego i trzeciego rzędu składają się elektrycznie siedzenie możemy dodatkowo przesłuchać C I jak pierdzi Fe pozwala ułożyć trzydziestu dwóch różnych konfiguracjach właściwe miejsca jest z tyłu to mówię o trzecim rzędzie bo tyle aż można miejsca zwolnić dla pasażerów siedzących z tyłu Jeśli przesuniemy do przodu jeden z trzech osobnych hotel w drugim rzędzie Teraz przesuwa się maksymalnie do tyłu i zobaczcie miejsca w drugim rzędzie zrobiło się wystarczająco nawet dla dwumetrowca który się jedzie z dla dwumetrowca płaszcze przed komarami parę centymetrów wolnej przestrzeni mam też przed sobą Stali Który bezpiecznik się wyraźnie jest przesunięte względem osi którą się oderwać i on jest raczej po prawej mojej stronie nie tak dawno testowaliśmy Grand C4 Picasso który ten problem nie występował nie może konfigurację siedzeń była bardzo podobna to jestem zdecydowanie bardziej po level w stosunku do fotela stenki jak możemy dostać poleżeć Możemy też to przechować jakieś na pół mamy to też jaki jakąś kieszonkę nie za fotelem mamy całkiem sporo miejsca To załóżmy na map to jest na jakąś książkę czy mapę mamy to również roladę przeciwsłoneczną cóż jeszcze nad głową chciałem zostało całkiem spore miejscowość że za dwa palce wolnej przestrzeni w stylu Bez problemu Może podróżować jeszcze przejdę na drugą stronę i nie mamy tutaj żeby żeby go tunelu centralnego w związku z tym podróżowanie bezproblemowe miejsce na nogi dla drugiej osoby tutaj na środku siedzący w drugim rzędzie również jest miejsca pod dostatkiem Zobaczcie jak się reguluje na wysokość tutaj jest dużo lepiej niż zszedł więc mamy to najwyższą pozycję to najniższą pozycja zwróć uwagę pokażę jeszcze raz Jak się reguluje na wysoko nananana długość że tak powiem ilość męska A i jeszcze oprócz tego możemy to wyregulować kąt pochylenia oparcia czy to jest pionowe do siedzenia to jest bardziej do leżenia wszystko jest skonfigurowane wszystko można ustawić potrzeby warto też dodać że mamy to 3 osobne fotele z trzema osobami mocowania mocowaniami izofiksem więc możemy bez problemu sobie zamontować trzy foteliki jeszcze możemy tutaj się przyjrzeć się udogodnieniem mamy to wyjścia 12 woltów mam wyjście 230 voltów nawet schowek i nawiewy tak długość regulacji choćbyś siły Nie mówię już o temperaturze No ale są więc jeśli chodzi o wyposażenie to mamy jeszcze dwa źródełka światła także myślę że ich chodzi wyposażeniem to będzie wszystko jest w najlepszym porządku I jak już mówimy o tylnych fotelach to mamy z tyłu trzy osobne fotele każdy z nich z możliwością zapięcia bazy ISOFIX C każdy z tych przesuwaj się do przodu do tyłu dopasowywać i miejsca to z tyłu jest wystarczająco duża aby zapiąć tak jak w tym naszym przypadku przykładzie nie I jeszcze jest tutaj pozostaje kilka centymetrów w wolnej przestrzeni do fotela kierowcy który jest w regulowany pod dwumetrowca A teraz czas sprawdzić ile miejsca jest przesyłamy fotel do przodu i zajmujemy miejsce na przykład po lewej stronie akurat przesunięty maksymalnie do przodu środkowy fotel w drugim rzędzie to prawda prawie na to USG kolana mam praktycznie pod brodą ale jeszcze się bez problemu mogę tyle nawet nie wszyscy mi się troszkę bardziej prawie także trochę czasu bym mógł spędzić trochę czasu dalsze to Zmieści ci to dwa trzy metry nad głową wciąż pozostaje całkiem sporo miejsca i źródło udogodnienia to mamy to miejsce na kubeczek to mamy taką skrytkę jakiś drobiazgów po lewej stronie już bez krótki ale też z miejscem na kubeczek jesteś oświetlenie dla osób siedzących w stylu także myślę że ta podróż choć krótko będzie całkiem przyjemne już mam zajęte ręce ten do bagażnika dostaniemy się przesuwają w stopę pod zderzakiem bagażnik mierzy równe 700 litrów i tą wersję siedmioosobowe jeśli złożymy oparcia drugiego rzędu to uzyskał 2020 litrów pojemności Co sprawia że ten samochód jest naprawdę koniem pociągowym i bardzo praktycznym sposobem na transport różnych jakich rzeczy Zwróć uwagę że wyposażenie samochodu nawet wersję siedmioosobowe jest całkiem niezłe to znalazło się miejsce na przykład na haczyk po prawej stronie mamy wyjście 12 woltów I tu mamy również przyciski do składania zasadzie foteli trzeciego i drugiego rzędu więc jednym przyciskiem możemy przykładowo złożyć fotel środkowy uwagę to prawie A teraz sprawy no to poszło szybciej się potknąć teraz się udało zostały dwa przyciski przetestujemy dopiero kiedy rozłożymy opar Dlaczego musimy to odkładać Proszę bardzo mamy podatkową taką osłonę i możemy otworzyć jednym ruchem dwa raz dwa sztuczne zostaje oczywiście zgubiłem miejsca ale to standardowe jakby problem wszystkich samochodów osobowych to jest chyba 200 niecałe 50 litrów pojemności mamy to schowek Jeszcze dodatkowy gdzie parę gadżetów jeszcze możemy po całym mieście ale generalnie no nie jest to pojemność do jazdy wyjazdu długie wakacje teraz jak to wygląda ze składaniem na przykład prawy fotel Proszę bardzo prawie się udało tylko wcześniej co było oczywiście zagłówek więc tobie poszło z naskórek No cóż widać wygląda na to że wszystko działa że oczy była pomyślała że przede wszystkim przestrzeni brakuje a oto właśnie chodzi w rodzinnym i miła nie ale było jak najwięcej miejsca Popatrzcie teraz na kluczyk wygląda bardzo zgrabną trochę siły na te otwarcia jak gdzie jak byśmy tutaj wyraźnie zarysowany maskę to wyszedł bez tego fajny samochodzik spróbujmy teraz centralny Zobaczymy czy domknie szyby belka dawno już nie było fordów na naszym kanale i trochę się stęskniłem za tymi samochodami samochodami które świetnie jeżdżą zaczynając od najmniejszych modeli całkiem rodzinny Mondeo A co jeszcze bardziej rodzinnym z Maksem No cóż tutaj zapowiedź się którą daje smak swoim wyglądem również sprawdza się w przypadku zjazdu naprawdę nie musimy się spodziewać po siedmioosobowy w rodzinnym autobusie radości z siedzenia akurat na tym jednym miejscu spośród siedmiu ale ten samochód takie wrażenie daje zarówno jeśli chodzi o silnik 180 konny po kroku mamy napędu na tylne koła ale mały z napędem na przód który dlatego że mokry asfalt plus mocny silnik daje często zrywający się kontakt właśnie przedniej osi z asfaltem trudno gdybyśmy kupili mapy na cztery koła problemu nie boją nie było ale to co się dzieje nie brakuje Jest naprawdę bardziej niż zadowalające tutaj samochód naprawdę super się zbiera trochę ten silnik jest za głośny moim zdaniem nie wiem jak wy ale tak w okolicach 44 pół robi się już tak dosyć się głośno i to jest takie niezbyt przyjemny bas więc nie mogą być odrobinę lepiej ale jeśli chodzi o wrażenie na kierownicy jest tak przyjemnie ciężka i to czy jedziemy w lekkim łuku czy moc nie skręcamy czy tutaj gdzieś w okolicach zera ta kierownice nigdy nie pusta skrzynia biegów powershift dwusprzęgłowa nawet w trybie zwykłym Drive już całkiem znośnie Zgaduję wszelkie przełożenia zmienia biegi w zasadzie w taki sposób nie czujemy tego wcale a Jeśli połączymy to jeszcze dodatkowo w tryb sportowy to podbija odrobinę biegi i tutaj naprawdę Czujemy że to jest 80 koni pod maską się całkiem nieźle i razem z nimi bawi się również kierowca tutaj mamy dwa i takie całkiem ostre zakręty czujemy znowu że ze 180 koni plus mokre na ten na przód jest troszkę za dużo bo zrywa niestety przyczepność ale jeśli weźmiemy pod uwagę akurat dosyć ostry zakręt to można mu to znów wybaczyć bo ogólna taka euforię związane z tym że jedziemy tak wielkim autobusem i przy tym tak dobrze się bawimy naprawdę każdy zapomnieć o wszystkich tych drobnych niedociągnięć ach drobnych generalnie nie wchodząc w szczegóły Nie wchodząc w zawieszeniu na zawieszenie Jest fantastyczny tutaj akurat nikt nie jedzie lewo-prawo sprężyście zero jakieś SP migają samochód dokładnie wkręca tam gdzie chcę dokładnie tak jak nie chciałem wraca na swój pas przechyla się na tyle na ile to było potrzebne i i wraca do pionu bez żadnych niespodzianek naprawdę ja jeżdżę z tym samochodem może nie mówiłem że cały czas mam banana na twarzy bo do tego by Potrzebne jeszcze mniejszego spalanie bo tutaj 8 litrów przy spokojnej jeździe to trochę za dużo i trochę za głośno te dwa aspekty troszkę nie martwię Ale poza tym zawieszenie skrzynia biegów szczególnie z ryby sportowym silnik kierownica to wszystko składa się w taką właśnie to zupełnie nie pasuje do samochodu rodzinnego a jednak w samochodzie rodzinnym takie wrażenie jest najtańszy S Max kosztują 98000 zł i dostaniemy w tej cenie wersję 160 koni mechanicznych odmianie wyposażenie Bryant myśl interesuje nas mestia bogatsze pytanie do do płacimy 9000 zł czyli Viva zaczynają się od kwoty 104000 zł i nie dostaniemy 120 konny silnik TDCI A jeśli interesuje nas bogatsza odmiana czy na przykład możliwość wyboru innej skrzyni biegów czytasz do kupienia na pewno na tylko na to musimy się decydować 50 albo na 180 konny silnik Diesla Nikt od mamy najbogatszy wybór Natomiast jeśli interesuje na stopę wersja to wcale nie będzie miał ani 210-40 konne wersja Tylko 180 konwersja z silnikiem diesla ale też z napędem na cztery koła i automatyczną skrzynią biegów ci którzy nie Powrócili jeszcze jedno i minivanów się uczynić bardziej seksownymi w efektowne przetłoczenia bardzo ładne linie nawiązanie do samochodów sportowych to wszystko sprawia że chętnie patrzymy w IV to wciąż te same praktyczne i komfortowe w mały robocze ale sprzedawane w bardziej ponętnym opakowaniu jeśli ten gatunek ma przetrwać to tylko w takiej formie Co to jest maks nie ma kompleksu pod względem stylu i właściwości jezdnych jest dynamiczny pewnie wprowadzenia przy tym wygodnie i relaksująco i jego fotele ponoć potrafią nawet leczyć bóle pleców Szkoda że nawet oferowane są tylko z napędem na przednią oś Ale umówmy się będą stanowić się zaledwie kilka procent sprzedaży tak więc jeśli masz trójkę dzieci nie chciałeś kupić ja taktownego rodzinnego Hot che che Właśnie pokazałaś usłyszałeś że Kochanie jestem w ciąży do Forda S Maxa męska decyzja nic nie będzie Posądza o bucie półkruche mną a przy okazji pokażesz wszystkim że potrafisz zadbać o rodziny pozostanie Jeszcze jedno wolne miejsce na wypadek gdyby się okazało że w drodze są bliźniaki kiedy zrobiłem parę słów prezesem Ford Polska i ja powiedziałem mu że z cały paleta fordów w Polsce najbardziej odpowiada mi właśnie myślałem że zostanę wyśmiany bo przecież Mustanga przecież Focus RS ale w odpowiedzi usłyszałem że kiedy ja wychodzę z firmy i mam przed sobą całą flotę firmową łapie się za kluczyk właśnie do S Maxa bądźcie rozsądnie i praktycznie za subskrybujcie nasz kanał aby nie przegapić w przyszłości żadnego testu