Ford Puma i jego zaskakujący bagażnik

Cześć z tej strony Mateusz Dzisiaj mam okazję przejechać Tym oto samochodem to nowy Ford Puma I chciałbym wam opowiedzieć o Nieco więcej Ford Puma opiera się mniej więcej na płycie podłogowej nowej Fiesty Ida Podczas jazdy po Tak samo jak Fiesta można się dobrze pobawić zakup Tego auta nawet jeśli pod maską mamy tylko 3 cylindrowe silniki Ecoboost o pojemności 1 l Tutaj mod od 95 koni mechanicznych do 155 Z czego te najmocniejsze Wersje będą miękkimi hybrydami Ten samochód Jego w czerwonym kolorze według mnie o wiele lepiej prezentuje się Wydaniu st-line I niebieski lakier Zwróćcie uwagę Co jednak dla mnie jest najciekawsze To pewne rozwiązanie które ma Jutro Zamontowano w bagażniku zastąp okaże Otwieranie klapy z tyłu No jak widzicie tutaj Miejsca za dużo nie ma ale Wystarczy że Podniesie cię Podłogę i okazuje się że tutaj jest 80 litrowy taki zbiornik 50 kg i co więcej Nawet jeśli się ubrudzi można go umyć zwykłą wodą Jest Odpływ myślę że to jest jedno Rozwiązań Tym Więcej O Nowej pumie już niedługo