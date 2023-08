Ford Pomoc – kompleksowa ochrona Assistance w cenie samochodu

Gdy nie jest możliwe usprawnienie samochodu na miejscu zdarzenia, pojazd holowany jest do najbliższego autoryzowanego serwisu Forda. Natomiast w przypadku unieruchomienia uszkodzonego pojazdu – gdy awaria nie może być usunięta tego samego dnia – w ramach Ford Pomoc oferowane jest pokrycie kosztów transportu do miejsca docelowego lub powrót do miejsca zamieszkania: