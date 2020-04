WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 4 fordtest samochodumustangford mustang wczoraj (14:46) Ford Mustang GT 2018 - nie obudzi sąsiada... o ile ten zaśnie z zazdrości Test Forda Mustanga GT VI z silnikiem 5.0 V8 o mocy 450 KM Cześć Ford Mustang To legenda Mark … Rozwiń Transkrypcja: Cześć Ford Mustang To legenda Marka sama z takim wizerunkiem mógłby być cały czas tak samo amerykański jeździć tylko na wprost to bulgocze z powolutku swoją V ósemką a i tak znalazłby wielkie grono swoich odbiorców Zresztą jadę stojąc wersja sprzed face liftingu też powiedziałem że to jest samochód którym najchętniej jeździłbym powolutku i na wprost z przyjemnością Doda tatuaż pamiętając że czasem trzeba go odjąć Jednak teraz mamy w tekście samochód po face liftingu samochód w którym Ford po raz drugi już zrobił krok naprzeciwko oczekiwaniom klientów Czy Ford Mustang po face liftingu w stanie się bardziej europejskim Gran Turismo czy wciąż pozostanie amerykańskim ma solarem Zapraszam na testy Ford Mustang z generacyjne generacja rozwija się ale jego kształt i charakter pozostają niezmienne to wielkie kupę o długości prawie 4 i 80 m ma kilo złowrogim spojrzeniu po face liftingu jego spojrzenie jest jednak już trochę inne Lampy są niższe i łączą się przetłoczeniem z grillem Grill też jest niżej Nie wszyscy są przekonani co do tych zmian przyznać że na żywo wygląda to o wiele lepiej niż na zdjęciach przeprojektowany też maskę Zwróć uwagę na otwory w których wcześniej nie było z tej perspektywy wiele się nie zmieniło można jednak obsada niedostępny chromowanych ramkach szyb które będą w ten sposób nawiązywać to do ociekających Chrome w amerykańskich samochodów czy też do eleganckiej wypadek w europejskich autach to jest Aczkolwiek w tym konkretnym przypadku przed tym kolorze felg czarna obwódka Moim zdaniem pozostała najlepsza z kolei z tej perspektywy widzimy jeszcze jedno dosyć istotne po tej zmianie dosyć łatwo odróżniamy ten samochód nawet w nocy że to jest wersję po face liftingu Otóż to dobra no po każdej stronie mamy to wciąż 3 pionowe światełka ale jednak po face liftingu zostawione wygięte kształt takie klamerki więc se tak jak mówię nawet w nocy problem z odróżnieniem tego samochodu nie będzie o czym się nie można zapomnieć też o tym że zamiast podwójnego teraz po face liftingu mamy to Wojtek poczwórne w środku można było wcześniej narzekać na jakość wykończenia materiałów nie zapominajmy jednak że to nie jest samochód klasy premium to przecież najtańsze na rynku No tam jeszcze Wrócę bardzo plastiki bo by było więc wybaczyć ale Ford po face liftingu znów wyszedł nam europejczykom naprzeciw i znacząco poprawiają jakość materiałów we wnętrzu samochodu tylko czy mój Europejczycy aż tak bardzo lubimy cyfrowe zegary czy może niemieckie marki próbują nas na wrócić ale widzę że Ford poszedł w tym samym kierunku i w mustangu po face liftingu widzimy Wyłącz cyfrowe zegary w papa analogii niestety może ja jestem zbyt staroświecki ale jeśli się siedzę w samochodzie który odwołuje się do klasyki to tradycyjnie z tym staroświeckim właśnie V pod maską to wydaje mi się że analogowe zegary Mogłoby tutaj się lepiej sprawdzić ze względów po prostu wizerunkowy ale może to ja powinnam pójść się z duchem czasu i wreszcie przestać narzekać Zresztą dają nam pewne ciekawe możliwości na przykład możemy zmieniać się wygląd wskaźników teraz widzieliście normalny przestawiamy na sportowy okej bo Patrzcie jak to wygląda To mamy wiesz ale to jeszcze nie wszystko I w tym momencie niektórzy pewnie sobie przypomną więc Polski a właściwie włoski samochód Popatrzcie na to tak tak to wygląda więc nie ma analogów ale możemy się pobawić z elektroniką pojawił się też system multimedialny z nawigacją nowym systemem który pozwala na łączność z internetem za dychę trzeba dopłacić 5000 zł ale już w ekran i tak ma ten sam rozmiar 8 cali jest jeszcze jedna fajna zmianę Otóż mustang po face liftingu został wyposażony w nowy układ wydechowy Performance aktywny klapami Co daje możliwość trybu właśnie odgłosów silnika i ryby które są dostępne są dosyć ciekawy najgłośniejsze to jest tryb tak nie bardzo się nadaje chyba do jazdy po drogach publicznych bo jest naprawdę ale jest też nowy ciekawe tryb od uszyty Jest to tryb cichy start po polsku a po angielsku podobno nazywa się tryb dobrego sąsiada czyli Good neighbor Mode no i to pozwala V ósemka w taki sposób że nikt w okolicy się nie obudzi chcecie posłuchać Jakie są różnice ciekawe Ilu właścicieli Mustangów miało kłopot ze swoimi sąsiadami że Ford postanowił wprowadzić obce cichy start sprawdził Zresztą 3 to cokolwiek wniosło cichy start Słuchajcie a teraz gaszę silnik tryb układu wydechowego normalny start Teraz dostartu uwagę Maciek jak tam po drugiej stronie kamery Ja też nic nie słyszę ale o to chodzi że kierowca się cieszy a sąsiad śpi ale dobra No jestem jest żartami Posłuchajcie teraz jak na wolnych obrotach ten sam wydech pracuje w uwaga normalny cichy sportowy uwaga wyścigowy szczerze mówiąc różnice są niewielkie jedynie tryb cichy w sprawie że coś się zmieni Posłuchajcie teraz jest przez koks trybu wyścigowego w cichy coś rzeczywiście tam się obróciło w klapę się obróciły i jest troszkę mniej basów ale wszystko się zmienia I teraz nie będziecie mieli żadnych wątpliwości do gazu Posłuchajcie teraz jeszcze raz jesteśmy w trybie w trybie cichym teraz w trybie normalnym Teraz w trybie sportowym już się tak zaczyna działać prawda i wreszcie tryb tor wyścigowy uwaga teraz aż odruchowo trochę głębiej nacisnąłem pedał gazu a teraz zrobimy takie przejście tryby wyścigowego do Cichego na przykład uwagę cichy No pół Mustanga zostało No nic się nie dzieje w tym cichym trybie także Moim zdaniem najlepszy tryb jest sportowy jeszcze nie tak jak normalnie głośny ale mimo wszystko daje to najlepsze co potrafi V ósemka czyli I co tygrysy lubią najbardziej wszystkie dotychczas opisane zmiany to gadżety jak tessoria zmiany w turystyczne i tak dalej Natomiast są też zmiany techniczne i to bardzo istotne Pierwsza z nich to skrzynia biegów opcjonalna automatyczna skrzynia 9000 zł ma teraz 10 przełożeń i to jest duża zmiany bo wcześniej była to skrzynie 6-biegowa a druga zmiana to opcjonalne za 8500 magneride zawieszenie który dostosowuje aktywnie siła tłumienia do warunków panujących na drodze i pozwala też się regulować na który bardziej komfortowy albo Ten bar sportowy pani Audy pewnie zauważyłeś że coś to jest znajomego że gdzieś już tą nazwę słyszeli Zgadza się w Audi R8 jest również zawieszenie magneride o zasadach pracy i kto wie może tam wspólna nazwa to nie jest przypadek Pingu w ciąży jest dostępny z dwoma silnikami do wyboru 23 Ecoboost E50 wersja GT to ciekawe ten słabszy silnik stał się słabszy jeszcze słabsze zamiast 317 koniec teraz ma 290 Wynika to prawdopodobnie jest norma emisji spalin które trzeba było spełnić jednocześnie w tych samych warunkach z tymi samymi normalnie V ósemka mogła zostać podkręcona z 21-450 koni co tam się dzieje z tym normalnie ja nie wiem W każdym razie mamy to więcej mocy moment obrotowy zmienił się bardzo nieznacznie zaledwie 5 niutonometrów więcej a więc teraz mamy 500 dni to metrów dostępnych przy 4600 obrotach na minutę prawdopodobnie Dzięki zmianie skrzyni biegów Mustang jest teraz w sprawie O sekundę szybszy pod względem przyspieszenie do setki zajmuje mu to teraz 4 i 50 sekundy to przepaść po części odpowiada też za to niższa o 39 kg masa Chodź się prawie 1700 kg w dowodzie trudno uznać za wyjątkowo niską wartość prędkość maksymalna to 49 kw na godzinę zapewne ograniczone elektronicznie większa liczba biegów to zwykle niższe spalanie ale tym razem to się nie udało być może ze względu na większą moc Nie wiem Ford deklaruje 19 litrów w mieście 8 i 2 w trasie i 12 i 8 średnio i muszę powiedzieć że wcześniej było to 12 więc mamy 08 różnicy na niekorzyść się wersji po face liftingu ale to są tylko deklaracje którzy właśnie tam nowe 10 biegowa skrzynia biegów pozwoli nam do tych deklaracji się zł w realnym życiu A ty nam się udało Zapraszam do osobnych filmów które pokazują zarówno nasz pomiar spalania jak również pomiar przyspieszenia nasadki bostonkę można zamówić za 7 do 5 fotele Recaro wyglądają świetnie i w takim właśnie tutaj siedzę i trzeba przyznać że jeśli ktoś lubi dynamiczną jazdę to myślę że warto zrobić się taki dodatkowy ptaszek zamówieniu bo trzymają na boki fantastycznie Jest tylko jedna wada i musicie to sobie przemyśleć przed zakupem Otóż są dosyć twarde właściwie to w nich za dużo nie ma i postanowiliśmy że porównamy standardowe fotele i fotele Recaro i w tym celu potrzebowaliśmy drugiego samochodu i takie długie Samochód się znalazł ten biały mustang który stoi tam na drugim planie został nowy porzucony przez wypożyczalnie aut sportowych Hyper Cars i to na wyposażeniu tego samochodu fotele zupełnie standardowe Jakie są właśnie w mustangu i teraz można będzie to porównać bezpośrednio Widać że są nie wyprofilowane ale są też spróbowałem i wiem są też bardziej komfortowe i to jest opcja dla kogoś kto tego auta będzie używał No właśnie do luzingu tak Czyli będzie sobie po prostu jeździł na długie trasy cieszył się tym bulgotanie w silnikach i raczej nie będzie zbyt często skręcał co też w tym samochodzie nieszczególnie jest numerem jeden Na liście priorytetów skręcanie więc Zastanówcie się która opcja jest dla nas najbardziej odpowiednia bo być może t700w warto zaoszczędzić albo wydać na inne przyjemne gadżety w tym samochodzie jest jeszcze jeden powód dla którego warto się zastanowić nad pozostawieniem standardowych foteli Otóż standardowych fotele pozwalają zamówić albo wentylacja a w Recaro nie jest to niestety możliwe były to osoby w samochodzie nie będę robił Bo przecież po face liftingu ten samochód nie urósł nie zmieniły się wymiary w środku Więc jeśli jesteście zainteresowani czy się zmieściły z przodu czy się zmieściłem z tyłu odsyłam was do poprzedniej do poprzedniego nagranie jak gdzie testowaliśmy pięknego żółtego Mustanga Natomiast teraz chciałbym jeszcze dograć jeden fragment Otóż po poprzednim teście dostałem bardzo wiele komentarzy odnośnie tego że jest to samochód rodzinny nie wiem kto wpadł na taki pomysł ale no skoro tak twierdzi cię nie ma sprawy mam tutaj fotelik rwf który oczywiście za chwilę elegancko się zmieści na tylnej kanapie No ostatecznie jest to samochód rodzinny Jak pojedziecie prawda nawias przesuwamy do przodu przechylamy fotel maksymalnie do przodu i działamy czy jest to samochód rodzinny Oczywiście że jest jak widać wystarczy trochę czerwonego koloru i samochód od razu staje się rodzinny jest jeszcze do różnice między tymi samochód życie kolor jest to zawieszenie w naszym testów to jest opcjonalny zawieszenie magneride a w samochodzie z wypożyczalni tego opisanego zawieszenia nie ma a więc mamy okazję przejechać się jednym samochodem drugim samochodem i zrobić zestawienie czy i tym razem warto dopłacić nieprzypadkowo wjechałem na tor Mustangiem Detonator w Krakowie dlatego że ostatnio mu tam gdzie Widziałem właśnie to szukałem dokładnie miejsce w którym mogę porównać co się zmieniło w ciągu mamy magneride Okej mamy tu parę innych fajnych zmiany półoś 10 biegowa skrzynia biegów Ale co do zasady Mustang amerykański samochód który jeździ głównie na musi jeździć po to że tak samo nie wiecie co No to chyba Magda Line coś zmieniło bo jeździłem samochodem tym białym wezmę w tym z wypożyczalni on jest bardziej komfortowy tutaj ten komfortowy tryb również odnajdziemy kiedy jedziemy No właśnie w normalnym trybie ale kiedy przyłączyły ten samochód w tryb sportowy to ten samochód nagle zaczyna się odnajdować oczywiście to wciąż nie Europejczyk który tnie zakręty nie tak jak chcemy ratowaniu które miałem wyjeżdża tego toru żółtym dietę nie zostało No prawie ani śladu to znaczy jakby ten samochód zaczął jeździć rzeczywiście jak BMW M3 tą też narzekał ale gdzie w tym samochodzie jest ten duch Ameryki teraz jest moim zdaniem to odnaleziony właściwą momencie dokładnie tyle jest tego amerykańskiego ducha Ile trzeba i tyle jest tego uczucia jazdy Ile trzeba aby na takim to że nie czuć się rozczarowanym i dobrze się odnaleźć nawet na takich technicznych zakrętach Krakowskiego motoparku Moim zdaniem zmiana zdecydowanie na plus ceny Mustanga zaczynają się od 170000 zł za zwykłą wersję Mustanga a właściwie to nie ciężko nazwać Mustanga w wersji kiedy ma pod maską zaledwie 4 cylindry 4 silnik Ecoboost o pojemności 2/10 litra 170000 kontra 195 25000 różnicy więc nie mamy wersję GT która ma odpowiednią liczbę cylindrów i odpowiednią pojemność 8 cylindrów i 5 litrów pod maską przy takiej cenie w takiej różnicy cen w zasadzie Jedyne co mogę po śladach and Take My Money a w mustangu za 195000 zł za 1 konia mechanicznego płacimy 434 zł i to jest najtańszy koń mechaniczny na rynku Dodajmy że koń mechaniczny który pochodzi z silnika V8 i to jest kolejny sposób na wyróżnienie się Mustanga to jest najtańsza V ósemka na rynku czy Ford na tym w ogóle zarabia Nie łatwiej bo ryzyko zatracenia się doczesności jest zbyt duże klienci mają sprzeczne oczekiwanie 1 chce analogowy zegary innych C ekrany dziennikarze też narzekają dla jednego ten samochód nie skręca jak że skręca to w inny by narzekał że troszkę stracił twój charakter i jeździ jak BMW a więc jak sprawić żeby samochód był nowoczesny a jednocześnie za amerykański charakter myślę że Mustang jest dobrym przykładem jak to się robi Mówię oczywiście o wersji GT wygląda po amerykańsku brzmi po amerykańsku i jeździ wciąż po amerykańsku ale nie można nic że po face liftingu stał się o wiele bardziej wyrafinowanym samochodem zawieszenie skrzynia elektronika i wykończenie to wszystko sprawia że pozostając z Amerykaninem nabiera europejskich ma nie pisz co ci ja wcale nie chcę żeby stał się ani trochę bardziej Europejski Moim zdaniem proporcje teraz są idealne I choć dawno tego nie mówiłem to teraz to powiem mógłbym takiego mieć