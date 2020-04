Ford Mondeo MK5 Kombi 2.0 TDCi 150 KM, 2015 [PL/ENG] - test AutoCentrum.pl #166

Witam serdecznie Na początek Krótka historia rok 2012 Stany Zjednoczone 38 nowe Mondeo u Niech to się nazywa Fusion Europa czeka rok 2013 Chińczycy nowy Mondeo Uniejów to się nazywa Mondeo Europa czeka rok 2014 klienci pod koniec roku mogą wreszcie poznali ceny i mogą wreszcie składać zamówienie do nowego Mondeo a dostawa dopiero od 2000 do 2015 roku i wreszcie styczeń 2015 pierwsi klienci pewnie już odbierają samochody tymczasem dziennikarze wciąż czekają dlatego do parku prasowego te samochody do jadą dopiero w okolicach marca a wy wciąż mnie pytacie Kiedy będzie wreszcie test nowego Mondeo Postanowiłem więc wziąć sprawy w swoje ręce i dzwoniłem do Największej grupy zielarskie w Polsce czyli do PGD a konkretnie do salonu Eurocar naszego Krakowskie Godzilla Forda i poprosiłem o użyczenie samochodu na weekend co też zrobili za co wypada w tym momencie podziękować a teraz Zapraszam na nasz krótki weekendowy test ponownie Witam następnego dnia i zaczynamy od 4 Styki czyli od czegoś co się zmieniło w dużym stopniu co przyciąga uwagę i co niewątpliwie się udało z wyglądu teraz ten samochód zapomnijcie o tym że nasza testowa wersja jest wyposażona w 16 calowe felgi dlatego że one trochę psują ogólny wizerunek ale i tak ten przód zwróć uwagę szczególnie na te przetłoczenie na masce ten samochód niezależnie od tego czy to będzie diesel czy benzyna czy nawet Może w przyszłości 1 litrowy silnik on zawsze wygląda jakby miał pod maską z końmi do tego jest ten przód Ala Aston Martin te bardzo ładnie narysowany światła to wszystko naprawdę wygląda fantastycznie i to chciałbym nawiązać nie do anegdotki które odpowiadają Forda Focusa po face liftingu Wygląda na to że Franek który przy face liftingu Focusa zapił i nie narysował do końca tyłu wciąż utrzymał swoją dlatego że tak jak przód zmienił się fantastycznie tak z tyłu tych zmian Szczerze powiedziawszy za wiele nie ma Zresztą można to powiedzieć o całej linii nadwozia tego samochodu dlatego zewnątrz jak popatrzymy na auto nie dostrzegają szczegółów tylko na ogólną linie to bez dwóch zdań widzimy że jest to Ford Mondeo i to jest moim zdaniem dobra wiadomość dlatego że tutaj swoją jakby tradycje twojego bestsellera Mondeo każdy rozpoznaje na ulicy i myślę że to że on nie poszedł jakąś totalnie odjechane strony tylko pozostał wciąż sobą jest informacja podobnie jak w poprzednich generacjach Ford kontynuuje tradycje oferowania Mondeo w trzech wersjach nadwoziowych a więc Mondeo dostępny jest jako Sedan jako bardzo praktyczna wersja jako i jeszcze bardziej praktyczna wersja Cobi i to jest to jedna z różnic które dzielą Mondeo od Passata dlatego że Passat jest dostępny albo w wersji Sedan albo w wersji kombi nie ma tej bardzo praktyczne i pośredniej wersję Czy Lidzbark którą fortnite z Czemu nazywa hatchback jem silników do wyboru Mamy mnóstwo i to jeszcze nie jest ostatnie słowo Forda bo obecnie na silników brakuje litrowej jednostki Ekobud teraz paletowe benzynowych silników otwiera półtora litrowa jednostka która ma 160 koni wyżej w hierarchii Story 2 l 203 koni i najwyżej 240 konne jednostka 20 Ekobud jesteś wersja hybrydowa która łączy silnik spalinowy dwulitrowy i dwa silniki i obowiązkowa skrzynie cvt i taki zestaw daje 187 koni mechanicznych i to jeszcze uwaga ciekawostka Sedan jest dostępny tylko w wersji hybrydowej jest dostępna tylko w wersji Sedan dlaczego tak jest no prawdopodobnie dlatego że baterie zajmują trochę miejsca dlatego Ford postanowił że zaoferuje tylko dla osób którym tak bardzo na praktyczność i nie zależy albo takich osób na pewno nie można zaliczyć klientów kupujących liftback a pani tych tym bardziej którzy kupują kombi a więc poza tylko sedan Sprzedam który daje relatywnie niewielką pojemność bagażnika Właśnie przez te baterie zaledwie 383 l porównując pojemnością Sedana w Passacie 3 litry mniej miłośnicy dziwny mają do wyboru 4 jednostki 1,6 TDCI które ma 115 koni i od razu pytanie dlaczego nie 1 5 TDCI 120 koni dostępnych po liftingu Focusie nie bardzo to rozumiem ale tak już jest jesteś odmiana 1,6 econetic która ma te same 115 koni ale jest znacznie bardziej oszczędne No i dwie odmiany się 0 TDCi które mogą mieć albo 150 koni jak testowany przez nas samochodzie albo 180 koni na 150 konny odmiana napędu oczywiście przednie koła jestem albo automatyczne skrzynie biegów powershift albo za pośrednictwem 6-cio biegowej manualnej skrzyni biegów jak w naszym przypadku i w naszym przypadku potrafi się rozpędzać zdaniem producenta do 200 kilometrów na godzinę a do setki czekamy zdaniem producenta 9 i 4/10 sekundy Natomiast jeśli chodzi o spalanie to podobno w trasie ten samochód ma spalić 4,5 kilometrów a w mieście 5 i 360 2 litrowy w zbiorniku paliwa oznacza to zasięg powyżej 1200 km ale jeszcze nie zdążę zrobić testu przez A zrobiłem już te spalanie jej szczerze powiedziawszy tych optymistycznych prognoz Nie potwierdzam warto też wspomnieć o Easy Fuel czyli w patencie Forda na łatwe tankowanie test dwumetrowca zacząłbym od pochwały dla foteli dlatego że fotele Ford nazywa w wielokulturowym dlatego że one mają jakoś specjalnie dużo regulacji można wypowiedzieć że mają takie podstawowe typowe dla tego segmentu a więc elektryczna regulacja to mamy prawdę elektrycznie regulowany osobno osobno tył to jest przyjemne rzecz to mamy regulację ale dwupłaszczyznowa tylko ja odcinka lędźwiowego ale to nawet nie chodzi o to ile elementów tego fotela się rusza tylko to kiedy w nim wszędzie mi okazuje się że do pomijając to że on jest dosyć krótki to jest Mada także on jest niezwykle wygodny i tak chyba jego wielokonturowe czy wynika z tego że po prostu jest to dobrze do do pleców i to jak widać także dwumetrowca albo też pochwalić da się wyregulować się zagłówek tak że również jej Wysoka osoba nie będzie miała problemów No i teraz tak nad głową mamy trzy palce wolnej przestrzeni na kolana miejsca również nie brakuje kierownicy regulujemy oczywiście w dwóch płaszczyznach regulujemy całkiem dużym zakresie zajęcie miejsca generalnie stanowi problemu teraz zobaczymy Proszę bardzo bez problemu wszystko jest na twoim miejscu Umyj zobaczymy jak to wygląda w przypadku Forda Mondeo długość miejsca jest tak w sam las ale gdyby zabrakło mi jednego centymetra choćby to wtedy miałbym problem taki że tutaj fotel przede mną ma Oczywiście taki kształt który pozwala tam gdzieś złożyć kolana ale dla dwumetrowca to już niestety jest za mało ich tutaj ta krawędź jest bardzo twardo temat głową natomiast miejsca jest No powiedziałbym że tak zupełnie się nie wyprostuje jak się delikatnie jest udawać że jadę i nic mi nie przeszkadza ale od głową nie ma miejsca praktycznie bez zbędnego więc powiedziałbym że zaliczony ale tak na wcisk na pewno nie tak jak to było Passacie gdzie siedziałem bez problemu się zmieściłem i na długość i na wysokość teraz 7 się naprawą strony widzimy to całkiem skromnie wyglądający to środkowy i tutaj to dobra wiadomość akurat w porównaniu do Passata który Jeśli dobrze pamiętam Ma bardzo duży ten tunel więc tutaj piąta osoba będzie bardziej komfortowo Podróżowała mamy to na na tylną kanapę ale jest ona wie w taki jak kiedyś bez żadnych regulacji przypomnę że Passat nawet w podstawowej wersji wyposażenia ma tutaj trzystrefowa więc to jest jeszcze jakaś tam różnica Warsztatowa że nie no i jeśli chodzi o praktyczność to to mamy kieszonkę jedną kieszonkę drugą taką podobnie jak z przodu z troszkę nie określonego kształtu na na różne przedmioty w drzwiach Oczywiście mamy też podłokietnik tutaj włożymy kubeczki tutaj tutaj tutaj o jest tutaj schowam jakieś nasze drobiazgi No a tu mamy również przejście na przewożenie nart także jest to wszystko na nad głową również mamy światło dla pasażerów podróżujących z tyłu Także nie jest źle troszkę bo zabrakło mi miejsce na nogi nad głową Ale to nie jest wcale zabrakło że go naprawdę Brakuje tylko bardziej dlatego że jeśli popatrzymy na milimetry dokładnie obserwując różnice w wymiarach pomiędzy Passatem a Mondeo się że to jest różnica paru milimetrów i to nie wiem czy nie na korzyść Forda Mondeo Musiałbym to sprawdzić Ale pamiętam że to jest niemal to samo tymczasem praktyce okazuje się że to niestety No i teraz bagażnik czyli rzecz najważniejsza W każdym kombi zacznijmy jednak od paru słów krytyki ci chodzi o klapę bagażnika Otóż jest to dosyć kapryśna pani która odprowadzić do domu zawsze zawsze teraz jak widać klapa nie ma zamiaru się otwierać sama tylko trzeba ją podnieść do końca nie wiem dlatego być może to jest przypadłość akurat naszego testowanego egzemplarza Mam nadzieję że wszystkie samochody takiego problemu nie mają bo nie ukrywam że jest to dosyć denerwujące otwierać popychacz do Piły do góry stoi i czeka dobra Zapraszam do środka a to mamy 500 litrów pojemności bagażnika i to jest zła wiadomość dlatego że wcześniej było więcej w zależności od tego czy to było koło dojazdowe czy i pełnowymiarowe było albo 30 do 49 litrów więcej nie porównując już do Volkswagena Passata której wersji koło wydaje 650 litrów ma więc to już jest przepaść 150 litrów różnicy oczywiście Ten samochód jest w nocy ładniejsze zgrabniejsze teraz zobaczyć żeby się przyzwyczaić od razu się podoba no ale 150 litrów to jest zawsze coś mamy to też podnoszoną oczywiście podłogę można złożyć w ten sposób W sumie to nie bo co bo tutaj nie wiem chyba że perkusista będzie jeździł będzie mógł tutaj talerze swoje przewozić No możemy to w ten sposób dostać się do trójkąta i tutaj Leica poza tym nie ma tutaj się do czego dostać Bo jeśli wyciągnąć koło dojazdowe które tutaj jest pod tą pianką to i tak musimy tą podłogę wyciągnąć w całości Możemy też odruchowo zrobić to co zrobiło Już parę osób przede mną tutaj ma paryski paryski już to były mianowicie podnieść podłogę o w ten sposób ale się wtedy nawet zaklinuje tylko że zaklinuje się rysując plastiki powłokach miasto był chyba wypadek troszkę przy pracy Że tak im wyszło poza tym jeśli chodzi o praktyczność mamy to proszę bardzo taką taką Kieszonkowo po lewej stronie Po tutaj po lewej mamy dodatkowo jeszcze takie elastyczny pasek którym jak widać przechowuje się gaśnice mamy też roletę roletę która jeździ na prowadnicach łatwo jak zwinąć rozwinąć wszystko jest w porządku Mamy też wyjście 12 voltów mamy też dwa haczyki chociaż tym uważam że są dosyć mało praktyczne bo są takie malutkie jeszcze będziesz zamarznięte ręce w zimie prawda i kilka siatek i spróbuj to panu nie trafić w tym jej siateczka mi na ten haczyk raczej będzie to trudno Oczywiście możemy te towary nasze przewozić inaczej zwyczajnie dokupując siateczkę i tutaj są odpowiednie zaczepy rozciągany siatkę i wszystko jest okej wspomnimy też o oświetleniu nie wygląda na to że jest ledowe więc jest dobrze I teraz może złóżmy jak oparcie tylnej kanapy i od razu że spełnimy o pasach pasach które na skrajnych dwóch siedzeniach z tyłu na kanapie są nadmuchiwany mi po raz pierwszy w tym segmencie bo wcześniej była Eska Mercedes do zaoferowała tego typu rozwiązania teraz to jest dostępny w Fordzie Mondeo czyli w razie wypadku to patrzy się nadmuchu ją w ten sposób z ryzyko obrażeń pasażerów właśnie jadących z tyłu i teraz składamy oparcia tylnej kanapy jaki cześć składamy od razu uzyskując płaską podłogę 0 przeskoków P0 jakieś przechyleniu i ja no dobra wiadomość na mianowicie taka że po wyciągnięciu rolety mamy gdzieś schować czy jeszcze możemy ją o tak na leniwca rzucić i też może ale jeśli chcemy to zrobić porządny to wtedy podnosimy podłogę i to znajdujemy dokładnie na tej wytłoczce i miejsce Nie jest łatwo operować bo niestety Popatrzcie tutaj jest dosyć spora odległość pomiędzy tym użytecznym fragmentem bagażnika a zderzakiem jest taki że żeby sięgnąć gdziekolwiek dalej no ryzykuje że moje spodnie niedługo będę wyglądać dokładnie tak samo jak z do jako zderzak czyli będą brudne wracając tutaj Proszę bardzo pomyślały zostało miejsce gdzie możemy złożyć czy schować się po wyciągnięciu rolety z bagażnika i to jest świetna wiadomości w ten sposób uzyskujemy 1605 l pojemności bagażnika to jest z kolei za wiadomość dlatego że ten samochód poprzedniej generacji miał 1730 l Mieliśmy szczęście akurat obok przyjeżdżało Mondeo poprzedni czwartek generał wersji Kombi więc jest właścicielem ustaliliśmy że pokażemy wam te dwa bagażniki w praktyce a więc przed chwilą widzieliście wersję plus generacje 5:00 i te 500 litrów pojemności a tu widzicie poprzednio czwarta generacja która jest już na pierwszy rzut oka dużo bardziej pojemna i szersza z wyglądu i myślę że Lee same za siebie bo to jest kilkadziesiąt litrów różnicy ale też kiedy rzucimy okiem widać że różnica jest i to niestety nie na korzyść najnowszej generacji kiedy zobaczyliśmy ten samochód po raz pierwszy w Detroit w 12 roku to wszyscy byli oczywiście totalnie zachwycenie tym jak ten samochód wygląda z zewnątrz natomiast wszyscy Jednocześnie krytykowali też to i jak ten samochód wygląda w środku zarówno jeśli chodzi o projekt ogólny tego samochodu jak i o dobór materiałów wykończeniowych który nie należał do obowiązuje wysublimowanych ale no ale dog amerykański to powinno wystarczyć tymczasem Ford powiedział że o wszedł na rynek amerykański to jest okej i tak będzie natomiast zanim oni ten samochód do Europy Minie trochę czasu i zdążą dopasować wnętrze tego samochodu do gustów europejskich klientów i no i ja tutaj Szczerze powiedziawszy Postępu nie mówię że kompletnie nic się nie zmieniło być może czegoś Nie dostrzegam ale to nie jest poziom takiego typowego europejskiego bestsellera te klasy D więc wydaje mi się że tutaj jest jeszcze przestrzeń do tego aby wnętrze wyglądało trochę lepiej i tak jak mówię zarówno jeśli chodzi o wygląd jak i o wykończeniowe ale po kolei jeśli chodzi o materiały wykończeniowe to nie jest to oczywiście wszędzie tak źle bo tutaj mamy na przykład plastiki który jak najbardziej uginają się pod palcem są dotyku wszystko jest okej również na drzwiach Tutaj nikt nie oszczędzał tutaj jest też przyjemnie wyczuwalna taka piankę podłokietnik jak widać mięciutki i komfortowy oczywiście skórzana kierownica to nie jest jakaś bogato wyposażona wersja więc tym bardziej wiesz czy na tą poprawkę że już wersję który jak widać się mamy taką takie wyświetlacz radia niektóre krytykowali śmy już przecież w poprzedniej jakby przetrwać liftingiem w Focusie a co dopiero w nowym Mondeo należy się tutaj parę słów krytyki że wciąż to jest w ogóle jako jako dostępne wyposażenie to jednak mamy to i przyjemne materiały na kierownicy i całkiem sporo i miękkich tworzyw Natomiast tutaj jakby cały projekt Tech tych tych przycisków dobór tych Popatrz się to nie wygląda jakoś tak Premium to wygląda rak jako taka zaślepka plastikowa która chowa się ile jest tego plastiku który Nie wygląda zbyt drogo to jest To jest chyba najsłabszy moment tego Mondeo tutaj mamy na przykład taką listwę przed pasażerem również to nie robię to jakiegoś strzałowego wrażenia Powiem tak tutaj akurat porównując do do Passata pewnie testowałem znacznie bardziej bo wyższej w bogato wyposażonej wersję do robiło to lepsze wrażenie ale nawet biorąc trochę poprawkę to nie jest równaniem takiego typowego bestseller A jeśli chodzi o solidność pasowanie to możemy tutaj zrobić taki pierwsze pociągnięcie sprawiło że skrzypiał ten tutaj ten tunel centralny delikatnie jak widać się ruszę na delikatnie wydaje jakieś dźwięki ale to nie jest słaby poziom tutaj też Moim zdaniem wszystko jest w miarę okej porównaniu do poprzednika jest na pewno lepiej jeśli chodzi o praktyczność to to mamy takie amerykańskie uchwyty na kubki uchwyty do których można no tutaj jakby żeby to pokazać proszę bardzo wkładamy komórkę i komórka praktycznie wpada I prawie do końca takiego takie wygodne Więc tutaj napój gazowany w rozmiarze XXL raczej się zmieści No to mamy kolejny zestaw schowków Popatrzcie miejsce dom takie szybkie odłożenie telefonu komórkowego Gdzie można go Łatwo po niego sięgnąć to jest w to jest fajny patent mamy niedaleko też między jakie do ciebie się 12 woltów więc możemy ten telefon ładować tam niżej jest jeszcze jedna tacka więc ewentualnie telefon ma mniej więcej tam mamy też schowki w drzwiach które są dosyć mało określone jeśli chodzi o to co w nich można trzymać szczególnie Mam na myśli tutaj to teoretycznie na butelkę mam to akurat ze sobą przeniesioną w butelkę i szczerze powiedziawszy ustawienie tego w takim stylu no nie robię dobrego wrażenia jest to każdy inny ustawienie kończy się niestety albo takim zachowaniem całkowitym tej butelki No albo jakimś innym wariantem W każdym razie to nie jest do końca wygodne jeszcze powalczę z profile może może tak to dobrze można to schować to są dość pojemne schowki ale to raczej nie czego byśmy byśmy oczekiwali po nowoczesnym samochodzie z segmentu d to powinno być bardzo wyraźne miejsce gdzie możemy schować butelkę bo ja tutaj nie mogę nawet butelkę duża i półtora litrowa mówię o tym że gdyby ona była nawet litrowa to i tak jak ona niby tutaj ma stać więc to jest moim zdaniem jakiś tam problem no to osiągnąć możemy sięgnąć pod podłokietnik to mamy taką tackę pod klatką jest całkiem sporo jak widać jeszcze skrzyni to jeszcze wejście Line in mamy 12 V to wyjście mamy to też wejście USB i Więc wszystko jest najlepszym porządku i może sięgnijmy tutaj do schowka A to znajdziemy Jaki dać taką całkiem praktyczną półeczkę Czyli mamy jedno piętro drugie piętro oświetlenie niestety tylko tam pod spodem i to jest oświetlenie mało skuteczne to zobaczycie w filmie nocnym Podsumowując samochód w środku nie jest zły i robię Dobra to czego dotykamy jest przyjemny to coś czego dotykamy i jest komfortowe nie wszystko jest no to ten po prawej stronie mogli wsadzi o tym komfortem tutaj niżej wciąż mamy w poczcie ta skorupa i jest wciąż miękka więc naprawdę mimo podstawowe już dosyć wersję wyposażenie ten samochód nie jest wyposażony w jakieś naj mały wykończeniowe jest okej ale kilka plastików naprawdę Przydało by się przydało by się wykończyć troszkę inaczej tutaj Mamy też takie lakierowany plastik to nie wygląda to mamy jak widać takich taki aluminiowy zapewne plastik który udaje aluminium który ozdabia te uchwyty i niżej ma twardą skorupę jeszcze niżej twardą skorupę wiadomo ale tutaj bardzo wiele elementów których dotykam na codzień i gdzie jest elementów wykończonych raczej miękkim i przyjemnym jest spożywanie gdyby tylko ten projekt był trochę bardziej europejskie gdyby tylko Ford próbował uniknąć tych co tu dużo mówić tandetnie wyglądających fragmentów tak naprawdę zniknęła by ta pięta achillesowa która sprawia że całe wnętrze Nie wygląda zbyt Europejską i bezcelowo i jeszcze dwie dobre wiadomości plastik Eve tyłu wyglądają tak samo i są tak samo przyjemne w dotyku i miękkie a szyba chowa się w całości do drzwi porażenie zjazdy może zacznę od tego co mnie zadziwiło najbardziej czyli wyciszenie w nowej generacji samochód fantastycznie wyciszony ja kiedyś miałem Mondeo 3 generacja jest też dla litry TDCI 130 koni jeden samochód na zimno chodził jak traktor na ciepło niewiele lepiej Natomiast tutaj na zimnym silniku okazało się że samochód jest prawie cichy znaczy słychać tam jest jakieś diesel ale to naprawdę jest porządny poziom wyciszenie również przez 130 z resztą zobaczycie również efekt jest nie pracy nad dziedziczeniem naprawdę bardzo wyraźnie także pierwszy plus to jest o tyle lepsze wyciszenie drugi plus to jest tak naprawdę niezły zawieszenie Szczerze powiedziawszy nie wnikając w szczegóły techniczne it ten samochód naprawdę fantastycznie łączy zarówno Komfort prowadzenia bo bez problemu połyka mniejsze i większe nierówności chociaż ten większy i mimo że czasem może być problem jak szybciej jedziemy po drodze kto długie fale to czasem wydaje się że ten dziób mnie to zbyt w chętnie nurkuje do tych fal ale większość 95% wszystkich takich codziennych jakiś przejazdu przez pa oleju drobnych nierówności ten samochód naprawdę połyka a jednocześnie Kiedy musimy w zakrętach podziałać Kiedy musimy szarpnąć mocniej kierownicą to okazuje się ten samochód i duży ptak kierownica bardzo informacyjnie nas nas to przez te wszystkie zakręty Będziemy dokładnie czuć co się dzieje Pod przednimi kołami to jednocześnie zawieszenie zachować jak dokładnie tak jakby miało to być zwyczajnie na zestrojone wyłącznie na dynamiczną jazdę jest tak fantastyczne z jednej strony Komfort z drugiej strony dynamika to może jeszcze teraz słowa pochwały dla skrzynie biegów to wtedy ja nie uważam że one się poprawiła dużo bardziej od trzeciej generacji To skoro ja miałam do czynienia ona w trzeciej generacji już naprawdę fantastyczne i tutaj dokładnie tak samo same pozytywne znów odczucia czy biegi wchodzą bardzo wyraźnie są takie odpowiednie spójniki odpowiednie wysiłek tutaj żeby wbić kolejny bieg No po prostu dobrze działająca manualna skrzynia biegów No i ostatnia rzecz to jest silnik 2,0 TDCI 150 koni nie dostaliśmy tego mocniejszego ale dziesięciokątny jednostka Powiem tak ja widziałem Opinie w internecie że ten silnik gdzieś tam na dole Nie zbiera się zbyt szybko no i szczerze powiedziawszy rzeczywiście można by mieć wrażenie że tam dopiero to się zbiera ja się z tym zgodzę ale być może w dużym stopniu wrażenie takiej ospałości tego silnika tego słabszego wynika nie teraz tego że czegoś mu brakuje on jest na tyle szyb na ile miał być tylko z tego że w odróżnieniu od poprzednich generacji w tej generacji ten silnik bardzo liniowa oddaje moc co skutkuje tym że nie mamy tego efektu eksplozji nagle mocy w trybie Ściskamy mocno gaz i prawda koncie nic się nie dzieje turbodziura długo długo trwa i nagle prawda kopnięcie w plecy i masaż pleców i super zabawa tutaj tego nie ma nas i od początku do końca od 1500 do 4 000 obrotów czujemy mniej więcej ten sam Potok jakby mocy który który silnik oddaje nako i to jest moim zdaniem dobre dlatego że nie ma jakieś niespodzianek cały czas mam mniej więcej takie same przyspieszenie chyba to jest raczej należy uznać za dobrą cenę tego samochodu trochę mniej emocje Może nie jest to jakiś sportowy samochód z silnikiem to jest taki Raczej fajny kompromisem silnik tak samo kompromisowy jak i reszta samochodu właściwie w tym dobrym tego kompromisowe czyli niezły osiągi połączone z oszczędnością a jednocześnie niezłe niezły Komfort połączony z dynamicznym pokonywanie zakrętów można wypowiedzieć wszystko to jest tak jak byśmy mogli sobie wymarzyć ale wystarczy zająć miejsce przekręcić kluczyk dodać gazu i okazuje się że Ford Mondeo ten stary dobry Ford Mondeo wciąż to jest i chciał potrafi naprawdę kierowcę o to chodziło żeby zachować to co poprzednie generacje będę robił najlepiej czyli jeździły kiedy zajrzymy do silnika Forda Mondeo to znajdziemy tam ponad 50 różnego rodzaju w wersji odmian i aliantów i jeśli chcemy kupić najtańszy z nich to trafimy na Forda Mondeo czwartej generacji dlatego że wciąż jest dostępny w polskich salonach i z Podstawową jednostką benzynową od 1 5 Ecoboost 160 konie kosztuje 73000 zł niesie ze sobą umiecie Forda Mondeo piątej generacji jest w tym samym silnikiem to do płacimy za 16000 zł i w tej cenie właśnie 8000 zł dostaniemy hatchbacka są benzynowym podstawowym silnikiem jeśli zechce dopłacić do Kombi to dopłacimy Zawsze w każdej odmianie 4000 zł Może za wyjątkiem hybrydowej która jest dostępny od tylko w wersji sedan i od razu powiem że kosztuje 120 2000 zł jeśli decydujemy się na wersję z silnikiem diesla to 115 konna nie od 1 6 TDCI będzie kosztowała 95000 zł najdroższa zaś jednostka to jest 20 TDCI 180 koni ze skrzynią automatyczną powershift w najwyższe wyposażenie tytanium będzie kosztowała 132000 zł nasza wersja czyli kombi manualna skrzynia biegów i stóp 50 konny silnik 2.0 TDI kosztuje 11 tysięcy zł a Gdybyśmy chcieli mieć wersję z automatyczną skrzynię biegów do płaciliśmy 9000 zł na wyposażeniu standardowym w tym samochodzie znajdziemy między lekcyjne halogenowe światła znajdziemy oczywiście charakterystyczną dla Forda podgrzewaną przednią szybę komplet czterech systemów które dbają elektroniczny które dbają pieczeń stwo dwustrefowa klimatyzacja i parę innych przyjemnych dodatków Natomiast tutaj mam na listę dodatków na które musimy dopłacić a mianowicie na przykład inteligentny system wczesnego ostrzegania czy adaptive Cruise Control plus dystans Alert za 8500 zł reflektory w technologii Ford Dynamic LED za 5150 zł i Play wchodził kto o tak powiem w ciemno dlatego że jazda z tymi podstawowymi światłami to jest właśnie trochę jazda w ciemno bo wydaje mi się że nie świecą one tak jak na pewno nie będą tak dobrze świeciły jak ledy No i wreszcie coś za to bym w życiu nie do płacił a mianowicie system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach czyli Blind spot information Nie dość że musimy za to zapłacić ikonkę która czasem nikt nie w bocznym lusterku to jeszcze ile 2700 zł a w życiu konkurencja w tym segmencie jest potężnej to nie tylko ze strony Niemców ale też Japończyk czy Francuzów Dziadów porównanie Postaramy się dobrać samochody które mają również około 150 koni z silnikiem diesla i nadwozie typu kombi i tak zaczniemy od faktury wersję wariant w podstawowej wersji bo to będę porównywał tylko podstawowe wersje kosztuje 4000 zł więcej niż w Ford Mondeo który przypomnę kosztuje 111 tysięcy zł Passat Variant kosztuje 115000 zł 4000 zł drożej jeśli pójdziemy w kierunku Francuzów to za te same 111000 zł co dostaniemy po 10 koni mocniejszego Peugeot 508 SW jeśli pójdziemy do Japończyków to na przykład Mazda 6 będzie w sumie najdroższa W tym zestawieniu 50 konną jednostkę która ma pojemność 2 i 2 niestety zapłacimy 122000 zł wersja oczywiście również kombi A to prawdopodobnie wynika z tego że przekroczony tutaj został próg AGD litry stąd wyższa cena na drugim biegunie jest Hyundai i40 który w wersji kombi ze słabszym to prawda bo silnik 1,7 CRDI ma tylko 106 koni kosztuje niewiele to poniżej 98000 zł w ramach podsumowania Opowiem wam bajkę Dawno dawno temu po obu stronach oceanu mieszkali kuzyni Mondeo po stronie Europejski i Ford Fusion po stronie amerykański Ford Fusion był takim ubogiem krewniakiem trochę Mondeo to odpowiednio dopasowanym do oczekiwań na obu rękach Aspen pojawił się magik w Fordzie i powiedział wyczarował właściwie nową strategię one Ford czyli strategie według której ten sam model będzie sprzedawany po obu stronach oceanu i to jest model oczywiście mu odpowiednie uwzględnić oczekiwania Czy przez tradycyjna obu rękach i co z tego wyszło samochód który absolutnie oczarował Amerykanów dlatego że w porównaniu z tamtym nowy Fusion jest o wiele lepszy i to widać Lupo statystyka sprzedaży dlatego że nowych Fusion w 2013 roku przykładowo był sprzedany po nadpłacie prawie 300 razy to jest ogromna liczba Szczególnie jak na warunki Polski możemy powiedzieć że amerykanie zamiast jeździć na Alaskę dostali nagle bilet na wakacje do Tajlandii z kolei można powiedzieć że ten Przeskok dla nas już nie jest tak wyraźny tak widoczny jak dla Amerykanów to oznacza że należy przejść obok tego samochodu obojętnie Oczywiście że nie ten samochód jest po czesku jest lżejszy bez dwóch zdań ładniejszy Chociaż z drugiej strony no niestety jest wolniejsze niż poprzedni i niestety jest mniej praktyczny niż poprzedni How to wszystko wychodzi kiedy czyta porównujemy liczby natomiast Moim zdaniem największym plusem tego samochodu jest to że kiedy zajmij mi miejsce dodamy gazu przejedziemy parę zakrętów to wtedy okazuje się że Ford Mondeo jest naprawdę wart muszę powiedzieć że jesteście skutecznie tyle razy prosiliście mnie o test nowego Mondeo że już nie czekałem aż się pojawię w parku prasowym w Warszawie tylko Pożyczyłem to auto podkrakowskiego tyle Także dziękuję i zapraszam do oglądania następnych testów Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji teraz to jest nośność WBK jest dosyć szeroki i jest pochylony pod spodem kątem Co sprawia że jakiegoś z punktu widzenia dwumetrowca tutaj wycina fragment widoczności z drugiej strony zewnętrznej lusterko jest powieszony na drzwiach między lusterkiem a Słupskiem a mamy jeszcze takie dodatkowe jak widać okienko Co sprawia że sytuacja wcale nie jest taka zła górna krawędź przedniej szyby Strzałkowo wewnętrzne lusterko niestety odrobinę za nisko Może to nie jest jakiś wielki problem ale jakby było na Przynajmniej tyle też było dobrze tymczasem ja to z punktu A to nie były trochę widzę w ten sposób i mi tutaj wewnętrznych tylko delikatnie przeszkadzam po prawej stronie jest jakaś luka między Słupskiem a lusterkiem więc nie jest źle idziemy dalej między słupkami c i d spora szybka tylna szyba bardzo daleko Więc trzeba mieć ale jest pionowo ustawione więc myślę że z parkowaniem i nie będzie problemu jeśli chodzi o jakieś wsparcie kierowcę to tutaj po włączeniu biegu wstecznego dostajemy informacje z czujników akurat w naszym dostałem w samochodzie nie ma kamery cofania to otwarcie Ford Mondeo Wita nas podświetleniem pod lusterkami i ledowym podświetleniem wnętrza podświetlenie zegarów czytelne kolorystyka jest zbliżona do tego co jest w Fordzie Focusie mamy to też ekran komputera pokładowego na kierownicy wszystkie przyciski podświetlone pod kierownicą podobnie podobnie też na po prawej stronie również wszystkie przyciski i pokrętła ekrany wszystko jest odpowiednio podświetlone chociaż brakuje to takiego delikatnego światła które by było rzucane to gdzieś w okolice Dźwignia do zmiany biegów Szkoda że zabrakło takiej diody na podsufitkę pozostałe przyciski na podsufitce są podświetlone znajdziemy też światło już mi diodowe przeciwsłonecznych czy też przed pasażerem chociaż ten schowek jest podświetlony bardzo słabym światłem to jak widać Kamera pokazuje tylko punkt tego światła ale już to co jest oświetlana przez to światło przed praktycznie nie jest to widoczne tego że jestem No rzeczywiście bardzo słabe no i po prawej stronie mamy oczywiście podświetlany przycisk do sterowania miałem do sterowania do teraz kamera zwariowała to sterowania No dobra przekazuję pozdrowienia dla soli nie umie odczuć w nocy okej z tyłu również Uwierzcie mi to jest przycisk O tutaj akurat było z czego z tyłu to jest przycisk do sterowania szybami elektrycznymi także samochód Wydaje się że jest podświetlony w nocy dokładnie tak jak to tego możemy oczekiwać od tego typu samochodu może z paroma drobnymi błędami tak jak nasze wracaj diody która by delikatnie rozjaśnia wnętrz światła z przodu światła z tyłu i Bardzo skuteczne podświetlenie bagażnika droga Podmiejska jadę przez miasto wbijasz do Zakopianka wyciszenie na postoju 43 i 9 przy rozstawie osi 2 m 85 cm Fort obiecuje średnicy zawracanie na poziomie 11 m 60 cm a w praktyce Wygląda to tak w sumie jak na tak wielki samochód to nie najgorzej myślę że jesteśmy tam parę czy kilkadziesiąt cm na parkingu po prawej stronie w sumie można powiedzieć że auto jest dojście zwrotne Szczególnie jak na swojego