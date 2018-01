Ford EcoSport już w salonach. Atrakcyjny crossover z napędem na cztery koła

Ford opublikował ceny swojego najnowszego crossovera EcoSport, który szturmem wchodzi na rynek miejskich aut uterenowionych, a jednocześnie wypełni lukę, jaka powstanie po wycofaniu ze sprzedaży B-Maxa. Ile kosztuje konkurent Renault Captura, Hondy HR-V czy Opla Crosslanda?

Najnowszy crossover Forda jest dostępny w pięciu różnych konfiguracjach wyposażenia, w tym w dwóch wersjach specjalnych ST-Line oraz ST-Line Black. Jest pięć silników do wyboru – trzy benzynowe i dwa diesle. Bazowa wersja Trend może mieć pod maską tylko dwa z nich – litrowy EcoBoost o mocy 100 lub 125 KM. To już przyjemne źródło napędu oferujące dobre osiągi. Obie z napędem na przednią oś i z manualną skrzynią biegów. Automat można zamówić dopiero do drugiej wersji wyposażenia Navi Edition. Dopłata wynosi 11 200 zł.