Flagowy SUV Lexusa w doskonałych cenach. Zamawiając te wersje zyskasz najwięcej

Lexus RX 5. generacji jest dostępny w trzech wersjach napędowych, z czego każda to hybryda. Ofertę otwiera RX 350h z klasyczną hybrydą z silnikiem benzynowym o pojemności 2,5 l i łączną mocą 250 KM. Przekładnia e-CVT zapewnia płynne przełożenia, a napęd na cztery koła E-Four daje pewność w każdych warunkach pogodowych. Druga opcja to RX 450h+, który jest pierwszą w historii modelu hybrydą plug-in o łącznej mocy 309 KM. Wisienką na szczycie oferty jest Lexus RX 500h, który jest pierwszą w historii Lexusa hybrydą z turbodoładowaniem. Silnik 2,4 turbo, 6-stopniowa przekładnia automatyczna, maksymalna moc 371 KM i rewolucyjny napęd DIRECT4 to jego najmocniejsze punkty.