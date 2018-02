Filtry cząstek stałych w każdym aucie. Mamy już pierwsze ofiary ekologicznych zmian

Bardziej skomplikowane, droższe, ale za to przyjaźniejsze dla środowiska. Takich samochodów należy spodziewać się już niedługo z racji nowych wymogów czystości spalin. BMW dało za wygraną w przypadku M3. Reszta branży pracuje w pocie czoła.

Tylko do maja 2018 roku producent z Bawarii będzie produkował dwa z najciekawszych samochodów w swojej ofercie – szybkie i zwinne BMW M3 oraz nie mniej groźne M550i xDrive. Wycofanie się z tworzenia tych modeli nie jest podyktowane jednak biznesową kalkulacją, a problemami ze spełnieniem ekologicznych norm.

BMW M3 i tak dobiegało do końca swojego cyklu życia produktu, bowiem jesienią zobaczymy zupełnie nową generację tego ważnego dla Niemców modelu. Modyfikacje mechaniczne pozwalające na mniejsze zanieczyszczenie środowiska nie miały więc sensu. Sytuacja prezentuje się nieco inaczej z M550i xDrive, która wypadnie z salonów na kilka miesięcy. Tyle przynajmniej zajmie specjalistom zainstalowanie i przetestowanie dodatkowego filtra cząstek stałych w układzie wydechowym silnika V8 o pojemności 4,4 litra. Podobne rozwiązania znamy już z jednostek diesla. Tylko te dwa modele z całej gamy BMW znalazły się w patowej sytuacji.

Od 1 września 2018 roku giganci motoryzacyjni z kolei będą zobowiązani do produkowania aut emitujących więcej niż 168 mg tlenków azotu. By to zrobić, trzeba będzie skorzystać z dodatkowych filtrów, nawet w jednostkach benzynowych. Na taki ruch już zdecydował się Mercedes, jego krokami poszedł też Volkswagen. W 2019 roku trzeba będzie już spełniać wszystkie wymagania testów WLPT. Dlatego też auta, które będą miały premierę w najbliższym czasie, zaprojektowane są od zera pod dyktando ekologii. Dlatego też nieco starsze M550i xDrive wypada z gry, a znacznie mocniejsze (i nowsze) M5 z tym samym silnikiem bez problemu spełnia normy.