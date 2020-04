Fiat 500X, 2015 - prezentacja AutoCentrum.pl #203

Cześć dzisiaj piękna pogoda sobota człowiek jest to akurat taki rozleniwiony troszkę weekendem Ale my mamy dzisiaj ciekawe zadania dzisiaj trwa drugi dzień Grand Prix fca Poland czy takie impreza podczas której dziennikarzem mogą spróbować swoich sił samochodami koncernu fca na to że w Kielcach no co No to że kuratorzy Kielce i ja przed chwilą zrobiłam swój pierwszy przejazd i mam teraz około godzinkę na to aby zrobić Może nie ten ale taką prezentację w Co to jest tak naprawdę nie było tego w planach Bo ja myślałem że zrobię coś innego w tym czasie ale tak po pierwsze żona powiedziała że skoro już tu jesteśmy skoro już tyle głosów by wiedziała w komentarzach że warto przetestować ten samochód to czemu tego nie zrobić bo akurat mamy właśnie trochę wolnego czasu Tym bardziej że mój pierwszy wolny termin na test jest gdzieś w okolicach października Co oznacza że jakbym go dzisiaj to będzie mieli Test online okolicach nie wiem grudnia No więc to jest pierwszy powód Drugi powód to są właśnie wasze komentarze bo wczoraj jak pokazaliśmy na Facebooku pierwsze zdjęcia z pytaniem z my to robimy to okazało się że bardzo wielu z nas gardło że po pierwsze jest to Grand Prix Ja chcę a po drugie że to jest prezentacja właśnie Fiata 500X tak więc przejdźmy do nie testu bo nie mamy krótkie i prezentację bo nikogo nie jest tajemnicą że bliskim krewnym Fiata 500X jest Jeep Renegade ten sam którego testowaliśmy niedawno na kanale autocentrum.pl i ten samochód dzieli z w zasadzie większość podzespołów tam jest minimalna zmiana jeśli chodzi o zawieszenie Jeep ma trochę inne ale skrzynie biegów napędy napęd na cztery koła silnik i wszystko to jest oczywiście tak na samochody poszły w zupełnie innym kierunku turystycznym o ile g prezentuje takie typowe amerykańskie styl to tutaj mamy łagodne stylowe linię i powiedziała Fiatów 500 EC pa500 podoba mi się najbardziej Chociaż już na swoim kanale Zachar off kiedyś wspomniałem że szkoda trochę że to jest kolejna 500 że ten samochód nie dostał własnej nazwy bo on naprawdę na to zasługuje paleta silników dostać się szeroka mamy to 1,6 i tort benzynowy 110 koni albo turbodoładowany 1.4 multiair 2 które może mieć albo 140 albo 170 koni są też silniki Diesla mamy 1,6 Multijet który ma 120 koni lub 20 młodzieży od wujka który ma 140 koni mechanicznych i P2 mocniejsze mocniejszy diesel i mocniejsza benzyna można połączyć z napędem na cztery i nową 9 biegową skrzynią biegów wspomniałem już o tym że samochód może być wyposażony w nową 9 biegową skrzynię biegów która nie pogarsza osiągów nie zwiększa praktycznie zużycie paliwa parametry są niemal takie same może oczywiście też sam wybierać odpowiednie przełożenie dla siebie w samochód może mieć albo nawet na jedną oś albo napęd na cztery koła i to ten napęd na cztery koła może mieć dwóch być w dwóch odmianach albo mniej albo bardziej terenu spowiedź o przełączniku Drive Mode selector który sprawia że możemy ustawić silnik hamulce układ kierowniczy a wersja z automatyczną skrzynią biegów również działania skrzyni w taki sposób że jest to zoptymalizowany albo pod względem na przykład zużycie paliwa albo pod względem osiągów bo mamy tryb auto tryb sport i trzeci tryb s o r czyli takie którego do którego należy użyć kiedy mamy gorszą przyczepność mojej drodze akurat przyjeżdżało inne auto testowy i mamy tutaj przykład jak na dłoni oto Fiat 500X o to ten sam samochód ta sama technika ale zupełnie inny wygląd zupełnie inny styl i zupełnie inny pomysł na to jak się spodobać klientom wnętrze Pokażę wam będąc już na to że bezpośrednich dlatego że niedługo pewnie będą mnie Wołanie do kolejnego przyjazdu dlatego musiałem się tak żeby widzieć i słyszeć gdyby ktoś już do mnie Machał więc mikrofonu więc nie wiem czy cokolwiek usłyszycie ale już nie wywołali z tym że pierwszy przejazd robiłem akurat żem nie stało więc teraz Mimo że usłyszałem swoje nazwisko to teraz muszę poczekać aż Fiat 500 bo drugi przejazd będzie właśnie w pięć sekund także za chwilę coś wiedział i 500 Nie zdążyłem do końca zrobić opisu wnętrzak Fiata 500 z zachowaniem Nie widzieliście do przyjazdu W związku z tym pozostaje mi zrobić to i jeszcze raz na początek może powiem może to odpalę będzie widać troszkę więcej na forum tak przede mną stoi Jeep Renegade być może uda mi się za chwilę pożyczyć ten samochód i zrobić taką bezpośrednio konfrontacje na czym polega różnica we wnętrzu tych dwóch samochodów a teraz ocenie ty wygląd nowy rok to wszystkie może się nawiązuje do Fiata 500 nie brakuje to tych znajomych przycisków lakierowanych plastików czy też po prostu jak widać 500 No szkoda że to brak być może to właśnie miała nawiązywać do tego że to jest rodzina 500 i poza tym są pewne wspólne elementy mamy to przykładowe te pokrętła które można łatwo poznać mamie to to to coś co krytykował am Renegade ja miałem się wystający taki twardy plastik który niestety Podczas dłuższej jazdy cały czas jest w kontakcie z kolanem prawem i na dłuższą metę trochę to widzimy oczywiście jest całkiem sporo różnie coś chodzi o materiał wykończeniowy to to jest miękkie tworzywo to jest twarde ale przyjemne w dotyku tutaj na drzwiach mamy ale też takie bardzo przyjemne w dotyku to jest mięciutki podłokietnik to mamy Pożyczyłem jakiś charakterystyczny kształt reklamy kto też poznajemy w szkole czy jesteśmy przy drzwiach to może to jest szarpanie za klamkę jak widać a nie to się nie ugina za bardzo a nie też to nie wydaje zbędnych dźwięków bardzo duża kieszeń wystarczająca na sporej wielkości butelkę jak przy kieszeniach to proszę bardzo to jest kieszonka to jest kieszonka to mam oczywiście uchwyty na kubki to mamy Całkiem spory schowek w wejście jak widać USB jedno to jest to jest karta SD to jest 12 woltów to mamy całkiem nieźle wyposażony samochód bo mamy to dwustopniowa regulacja podgrzewanie foteli i jak widać podgrzewanie nawet kierownicy oczy dwustrefowa klima także samochód może naprawdę całkiem ciekawie wyposażyć to mamy również ładnie opakowaną taką taką chromowaną listwą tutaj ekran nawigacji i tak to mamy pokrętło który wybiera tryb jazdy jak widać mamy do wyboru albo sportowe albo na każdą pogodę albo taki właśnie miałem standardowy oczywiście wielofunkcyjna kierownica mnóstwo ale wszystkie są bardzo logiczne bardzo łatwo jakby się tego wszystkiego nauczyć no i bardzo fajny też fotele takie z charakterystycznymi okrągłymi zagłówkami nie myślę może się podobać chociaż jego charakter w porównaniu do Jeepa Renegade który wciąż tu widzę w oddaleniu i jest zupełnie inny nie tylko na zewnątrz ale też w środę przed chwilą powiedziałam i Wiola bo obserwuje wasze komentarze na Facebooku na bieżąco interesuje was bezpośrednio konfrontacje tych dwóch samochodów Więc zróbmy takie szybkie zestawienie jak widać zupełnie inny pomysł na samochód Popatrzcie na bryłę tego auta to pierwsze przed nami jest całe zaoblone to drugie jest zupełnie inne pudełkowa te kwadratowe spadochron nawet nadkola Popatrzcie to mamy zupełnie inny kształt to mamy zupełnie inny kształt zajrzymy teraz do wnętrza tych dwóch samochodów zaczniemy od Renegade i muszę powiedzieć że jestem naprawdę podziwu dla projektantów obydwu tych samochodów dlatego że mając do czynienia z samochodami które mają tak bliskie powiązania techniczny jednak nie wyglądają jako są klony każdy z tych dwóch aut ma zupełnie inny charakter to mam na przykład nawiązanie do tradycji i mamy nawiązanie do symboliki Jeepa tych nawiązanie zresztą jest naprawdę wiele w filmie ile jest grypa w na kanale Zachar off próbowałem to wszystko policzyć wyszło mi chyba 17 albo 18 i pewnie nie znalazłem jeszcze wszystkiego w każdym razie to wszystko razem tworzy tym taki niepowtarzalny charakter z surowego amerykańskiego samochodu który nie boi się niczego i ten charakter tego samochodu generalnie tak i męskim na to jest 30 przyjdziemy 500 x 100 to zobaczymy oczywiście liczne nawiązanie do 500 i tutaj na pierwszym miejscu nie jest pokazanie ile to kierowca ma testosteronu tylko ile ma o smaku i stylu a więc skupiamy się to na takich charakterystycznych przełącznikach mamy to oczywiście nawiązanie do 500 Popatrzcie choćby na fotele zupełnie inaczej ukształtowane mają takie bardzo charakterystyczne ładne okrągłe do jutra główki tutaj też ułożenie przycisków jest zupełnie inne Ładne wykończenie takie które naprawdę robią dobre ten samochód z kolei uda się poszczególne elementy są zupełnie inaczej poukładane Popatrzcie choćby na ekran tutaj systemu multimedialnego jest ustalony pod innym kontem jest w innym miejscu jest A to jest dalej od kierowcy tutaj jest kolei bardziej pionowo bliżej kierowcy i nieco niżej osadzone także różnice naprawdę są to nikt nic nie kopiował tak zupełnie jeden do jednego ja to znalazłem chyba jeden taki w miarę powtarza jestem blok sterowania klimatyzacją i nagrywam i to jest bardzo podobnie i to jest chyba koniec jeśli chodzi o takie bezpośrednie fragmenty tych samochodów które zostały przełożone i użyte w dwóch samochodach teraz możemy znaleźć jeszcze do tyłu a z tyłu Teoretycznie powinno być tyle samo miejsce ale nie jest bo w Jeep Renegade dzieje z tego miejsca odrobimy więcej dokładnie na szerokość podobno nie wierzyłem podobno mamy dwa centymetry więcej w dlatego że tutaj Włosi postanowili zrobić bardziej jakieś nie wiem może stylowe drzwi i być może te drzwi właśnie mają jakieś bardziej wygodne serce podłokietniki albo coś innego W każdym razie no widać zresztą to podłokietnik wygląda tak to podłokietnik wygląda trochę inaczej jest chyba trochę starszy No i mamy różnicę na szerokość chyba nie jest to krytyczny ale chcemy podkreślić że to kopie No i wreszcie zajrzymy do bagażnika bagażnik w 500X otwiera się dużo łatwiej niż Renegade gdzie tutaj akurat mamy troszkę bałaganu bo to są moje torby tutaj z kolei musimy sięgnąć nieco niżej schylić się aż do zderzaka No i otwieramy i widzimy to kolejne różnicę na mianowicie mamy to nie to bardziej ustawne bagażnik więcej na pewno się do niego z mieście z uwagi na to że mamy to pudełkowa te nadwozie Popatrzcie Zresztą sami to jest takie ciecha to jest takie ujęcie wiadomo że to będzie ścięty fragment bagaże się zmieści no i też mi chodzi o szczegóły to te różnice są widoczne to pod poduszkę pod podłogą A zresztą widzimy kolejny znak drzwi Pa widzimy jeszcze jeden schowek znaczy jeszcze jedną część popatrz się na szczegóły to mamy przykładowo chowany zł Taki zaczep na siateczkę i ten i ten zaczep jest chromowane i teraz przejdźmy do Fiata A to widzimy taki że to nie jest schowany i nie jest też chromowany także jak mówię i jest parę szczegółów które odróżniają to dwa samochody nie tylko tutaj w przypadku bagażniku chodzi o pojemność ale też o szczegóły na przykład to mamy po lewej i po prawej stronie oświetlenie A to w Fiacie mamy po lewej i tyle także jak mówię różnice są nie to może krytyczne ale z punktu widzenia praktycznego zdecydowanie tutaj chyba bardziej łatwiej zapakujemy się na wakacje do Jeepa Renegade obrażenie gwiazdy raczej nie opowiem wam zbyt wiele było tym samochodem z Wyjaśnij jeździłem głównie nie wychodziłem wokół niego i opowiadałem i jak on wygląda i co w nim jest inaczej niż Renegade ale przed chwilą odstawiam Renegade o do bazy i zrobiłem parę ostrych zakrętów teraz zrobiłem to samo i jadąc 500 x i wtedy Powiesz różnicy i nie stało bardzo wyraźne i o ile to nie jest w ogóle autosugestia dlatego że wiem że zawieszenie wiem gdzie jest delikatnie zmieniony w stosunku do 5 ATX być może to powinno wyjść ale i znacznie tego nie powiem że na pewno nie to po tak krótkiej że przejażdżce z pewnością mogę powiedzieć że na ten diesel jest w zupełności do tego samochodu wystarczający tutaj Dodając gazu potrzebuję chwilę żeby się nie wie co w 1800 obrotów już naprawdę to całkiem nieźle sobie radzi więc to pod tym kontem niczego myślę kierowcy nie będzie brakowało nawet jeśli założymy to trochę obciążenie w druga rzecz samochód jest całkiem nieźle wyciszony Szkoda że nie nie mam akurat ze sobą wszystkich narzędzie do pomiaru akurat głośności wyciszenie Wydaje mi się że może być nawet cichszy od Renegade ale to ponownie może być tylko taki efekt chwilowej szybkiej przesiadki to naprawdę trzeba spokojnie pomierzyć zanim się jedno z nas też są takie pierwsze wrażenie nie I jeśli chodzi o ostrą jazdę właśnie zdolność do takiego łatwego pokonywania tych zakrętów to wydaje mi się że lepiej jest jakbym sprężysty i jakby chętnie się odrobinę wkręca Jeszcze raz podkreślam ja nie wiem czy to jest kwestia moje auto Sobieski bo wiem że moim Zrzeszenie ale naprawdę to zrobiłem parę zakrętów Wydawało mi się że legend na tych zakrętach radził sobie nieco lepiej skręcała nieco chętniej bez pierwsze wrażenie po kwadransie jazdy więc mam wrażenie że już nie powinienem tego ten tego fragmentu akurat nagranie bo tak naprawdę jednoznacznie będę mógł się wypowiedzieć dopiero wtedy kiedy powiesz że tym autem dłużej my teraz ceny 59900 zł Ile kosztuje podstawowa wersja Fiata 500X która będzie w najsłabszy silnik benzynowy czyli 110 koni 78000 zł które musimy wyłożyć za najtańszą wersję z silnikiem diesla No i wreszcie najdroższa wersja kosztuje 105 tysięcy zł w tej cenie do 100 140 konnego Diesla automatyczną skrzynię biegów i oczywiście zaawansowane na ten na cztery koła wczoraj na konferencji prasowej dowiedzieliśmy się że średnia tego samochodu który wyjeżdża z polskich salonów to około 7000 zł ale zdjęcie z reguły jak widać nie decydują się na najtańsze wersję i jeszcze jedna uwaga wczoraj też się dowiedziałem Jakie są mniej więcej proporcje Sprzedaży Fiat 500X Konrad Jeep Renegade i tak twoim kanale Zachar off w filmiku Jeep Renegade bez cenzury powiedziałem że prognozuje że prawdopodobnie Jeep Renegade mimo w wyższej ceny będzie się sprzedawał co najmniej Tak samo dobrze jak kwiat No cóż miałem rację podest Jakie są bardzo porównywalnie podsumować 500 x a No szczerze powiedziawszy miałem ten samochód zaledwie na godzinę z czego połowę czasu spędziłem Stojąc przed nimi opowiadając o silnikach więc takie finalne jakieś podsumowanie chyba zrobię kiedy dostaniemy ten samochód na pełny test do Krakowa Powiem tylko że porównując ten samochód z jego najbliższym krewnym czy jest Jeep Renegade wydaje się że te samochody mimo że są bardzo bliskie siebie technicznie to jednak pod względem wizerunkowym są różnego praktycznie radykalnie tam mamy takie typowo amerykański wizerunek tutaj są takie łagodne jest europejskie linie który bardziej ci odpowiada odpowiedz sobie na pytanie sam ja powiem tak ja w tobie Patrząc na te dwa samochody więcej znalazłem Amerykanina