Europejski hit Hondy w nowej wersji. SH350i Sporty Edition na 2022 r.

Honda SH350i przeszła spore zmiany na 2021 r. Dostała mocniejszy silnik i nowocześniejszą stylistykę. Zatem po roku japońska marka zdecydowała się na inną nowość – wprowadzenie do oferty wersji Sporty Edition. W praktyce nie chodzi w niej raczej o sport, a o bogate wyposażenie i specjalne kolory lakierów. Są to jaśniejszy i ciemniejszy odcień szarego (Pearl Falcon Gray i Mat Blacky Gray Metallic). Uzupełniają one listę standardowych lakierów: czarnego, białego, matowego czerwonego i matowego srebrnego.