Europa chce wyrzucić samochody. Prawo będzie bezlitosne

Emisja szkodliwych substancji i zatłoczone ulice dużych miast to dla rządzących wystarczające powody, by pozbyć się samochodów. Europa nie będzie przebierać w środkach.

Londyn nie chce spalin

"Nie" dla obcych

Jeszcze bardziej zaskakujące przepisy przygotował Madryt . Jak informuje "Rzeczpospolita", od listopada 2018 r. część centrum stolicy Hiszpanii zostanie zamknięta dla samochodów nienależących do mieszkańców Madrytu . Oprócz nich do strefy będą mogli wjechać kierowcy zeroemisyjnych samochodów dostawczych, taksówek i autobusów.

A co w Polsce?

23 sierpnia w życie wejdzie rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury, które umożliwi wydawanie nalepek na szyby, określających rodzaj napędu stosowany w samochodzie . Będą one przeznaczone dla posiadaczy samochodów o napędzie elektrycznym, wodorowym oraz na gaz ziemny - CNG . Samochody z nalepkami będą mogły wjeżdżać do stref czystego transportu. Ich tworzenie umożliwia samorządom ustawa o elektromobilności , która weszła w życie 22 lutego 2018 r.

Nad przepisami ograniczającymi ruch samochodowy pracuje również Ministerstwo Środowiska. Resort chce umożliwić samorządom tworzenie LEZ, czyli stref niskiej emisji w transporcie. W myśl planowanych przepisów to samorząd miałby określać granice takiej strefy i rodzaj pojazdów, które mogłyby do niej wjeżdżać. Chodzi tu o samochody spalinowe, ale tylko te, które spełniałyby określoną przez samorząd normę emisji Euro. Ministerstwo chodzi przy tym o walkę z emisją tlenków azotu, które według Światowej Organizacji Zdrowia są rakotwórcze. To rozwiązanie nieco podobne do tego, które przyjął Hamburg. Na niektórych ulicach tego niemieckiego miasta nie wolno poruszać się samochodami z silnikiem Diesla.