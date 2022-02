Elektryczny Oben Rorr zapowiada się świetnie. Indyjski startup ma śmiałe plany

To szczególnie ważne w rodzimych Indiach, gdzie dla wielu osób motocykl pełni rolę jedynego pojazdu w rodzinie. Sukces zależy jednak w dużej mierze od cen, a te póki co pozostają nieznane. Niebawem jednak powinno się to zmienić - rynkowy start zaplanowano bowiem na wiosnę 2022 roku.