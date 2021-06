Elektryczna Honda Benly:e testowana w kolejnym kraju. Pomysł na miejski transport

Gdy pisaliśmy o tym, że Honda będzie w Indiach testowała wymienne akumulatory, pojawiła się informacja, że mają one trafić do elektrycznych tuk tuków. Nie wiadomo, czy na pewno tak będzie, ale już przyłapano jednoślad podczas takich prób i jest to Honda Benly:e. To elektryczny skuter dla jednej osoby z przestrzenią na towar za nią.