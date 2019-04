Ekologiczny ranking: Japończycy nadal leaderami rynku Hybryd

Hybrydy. Z roku na rok zyskują coraz większą popularność, co potwierdzają wyniki sprzedaży. Według danych Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, segment ten rośnie w tempie 35 proc. rocznie. A biorąc pod uwagę dane z 2018 r. i dobre prognozy po pierwszym kwartale 2019, trend ten będzie się utrzymywał. Pośród aut z jednostkami spalinowo-elektrycznymi nadal królują dwie marki: Toyota i Lexus.

Najpopularniejsi producenci hybryd

Japoński koncern Toyota ma łączny udział w polskim rynku na poziomie 80 procent i pomimo pojawienia się wielu konkurencyjnych modeli z hybrydowym napędem do tej pory wciąż utrzymuje przewagę. Na trzeciej pozycji znajduje się obecnie Audi , nowicjusz w czołówce hybrydowego rankingu, ale już z 2 449 sprzedanymi samochodami. Jeżeli kogoś dziwi obecność na tej liście całej gamy modeli marki Audi – warto wyjaśnić, że samochody tego producenta są dostępne z tzw. miękką hybrydą, czyli niewielką instalacją elektryczną, wspomagającą silnik benzynowy podczas jazdy. Z tego samego powodu w rankingu SAMAR-u pojawia się np. Suzuki Swift.

W danych rejestracyjnych do hybryd zaliczane były zarówno pełne hybrydy, zdolne do jazdy na samym silniku elektrycznym, jak i miękkie hybrydy, czyli tzw. „mild hybrid”, w których silnik elektryczny o niewielkiej mocy jedynie okresowo wspiera pracę motoru spalinowego. Instalacja tego rodzaju pomaga zmniejszyć zużycie paliwa, lecz nie umożliwia jazdy w trybie EV. Miękkie hybrydy posiadają w dowodach rejestracyjnych wpis „paliwo alternatywne – EE” i są oznaczone jako MHEV, dlatego również znalazły się w tym zestawieniu.

Najpopularniejsze modele

Na drugim miejscu plasował się model Auris z wynikiem 4 710 egzemplarzy. Miejsce trzecie należało do miejskiego Yarisa, 3 419 egzemplarzy. Na czwartym jest hybrydowy SUV, RAV4 z wynikiem 3 231 egzemplarzy. Pierwszą piątkę zamykał przedstawiciel klasy premium, Lexus NX z 1 044 autami.

Do pierwszej dziesiątki zakwalifikowały się jeszcze: Kia Niro – 630 aut. Zaraz za nią Audi z modelem Q8 – 565 egzemplarzy, Lexus RX – 467 egzemplarzy i znów Audi z modelem A6 i swoją miękką hybrydą (462 samochody) oraz Audi Q7 (435 aut). Dobre wyniki zanotowały także pozostałe modele z gamy Lexusa: IS z wynikiem 431 samochodów (11. miejsce) oraz CT – 395 aut (12. miejsce).

Zeszłoroczne prognozy Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, zakładały, że w 2019 możemy spodziewać się coraz szybszego wzrostu sprzedaży pojazdów z napędem spalinowo-elektrycznym. I choć rzeczywiście ich popularność idzie w parze ze spadkiem zainteresowania polskich kierowców samochodami z silnikiem diesla, to póki co, w pierwszym kwartale tego roku, tzw. klasyczne hybrydy zanotowały lekki spadek względem zeszłego roku (-10,1 proc.)

Choć coraz ostrzejsze normy emisji spalin wiążą się z większą komplikacją konstrukcji silników wysokoprężnych, uciążliwością i podwyższonymi kosztami serwisowania, ze względu na konieczność stosowania filtrów DPF, dosyć awaryjnych kół dwumasowych, oraz niewielkich zbiorników z czynnikiem AdBlue, które ograniczają zasięg i zwiększają częstotliwość wizyt auta w serwisie, to w związku ze zmieniającą się ofertą pozostałych producentów, w pierwszym kwartale bieżącego roku, Polacy kupili aż o 78 proc. więcej samochodów czysto elektrycznych lub hybrydowych typu plug-in (w sumie 615 sztuk), a także więcej klasycznych aut benzynowych - stąd procentowe spadki w segmencie klasycznych hybryd.

Zmiany dotyczące samochodów napędzanych olejem napędowym, jak widać zachodzą również u nas, ale dzieje się to powoli. Udział sprzedaży diesli w całym rynku samochodów nowych zmniejszył się w bieżącym kwartale jedynie o 1,6 proc.

Najpopularniejsza hybryda w Polsce

Podobnie jak w 2017 roku, również w całym roku 2018 najpopularniejszym samochodem z napędem hybrydowym w Polsce była Toyota C-HR. To przełomowy model dla japońskiej marki. Nie tylko pod względem techniki, ale również stylistyki. Pierwszy w najnowszej historii Toyoty samochód, który swoim wyglądem zjednał sobie tak wielu młodych nabywcówi.

W tym roku koncern idzie za ciosem. Do sprzedaży już trafili hybrydowi następcy modeli RAV-4 oraz Auris - czyli najnowsza Toyota Corolla . Wkrótce do salonów trafi też następca kultowej Camry, która zastąpi model Avensis. Lexus także zaprezentował nowe samochody - w tym zastępującego model GS, sedana ES i małego Crossovera - Lexusa UX spokrewnionego niejako z C-HR'em.

Silniki tych samochodów, podobnie jak w przypadku innych znanych hybryd Toyoty pracują w cyklu atkinsona, co ma dawać znaczące oszczędności w zużyciu paliwa i dzięki wsparciu silnika elektrycznego - mniejszą emisję CO2. Czy w obliczu nadchodzących modeli hybryd Plug-In marek takich, jak Volvo, Peugeot, elektrycznych gam samochodów Mercedes i Audi, Toyocie i Lexusowi uda się utrzymać w 2019 dzierżoną do tej pory, rynkową eko-koronę? Czas pokaże. Póki co jednak prognozy z pierwszego kwartału wyglądają dla koncernu optymistycznie choć zapowiada się ciekawa walka.