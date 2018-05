Egzamin na prawo jazdy zakończony w zaroślach. WORD w Kaliszu takich scen jeszcze nie widział

Zdjęcie z placu manewrowego kaliskiego WORD-u błyskawicznie rozchodzi się w sieci. Nieudany egzamin praktyczny zakończył się wjechaniem w zarośla tuż obok budynku ośrodka.

Egzaminy na prawo jazdy wiążą się ze sporym stresem, ale dobrze przygotowany kandydat na kierowcę, obsługę auta powinien mieć w małym palcu. Odpowiedzialni za to są instruktorzy, którzy w ramach kursu dzielą się wiedzą teoretyczną i praktyczną. Decyzja o gotowości do egzaminy to poważna sprawa i naszym zdaniem instruktor, który podpisuje dokumenty o zakończonym kursie powinien mieć pewność, że dany kierowca nie będzie stanowił zagrożenia.