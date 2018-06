Dziś mecz, jutro za kierownicę. Zobacz, kiedy będzie można pojechać

Mundial to jedna z największych imprez na świecie, a wielu kibiców nie wyobraża sobie meczów bez towarzyszącego im alkoholu. Sprawdź, ile musisz odczekać, by z czystym sumieniem wsiąść za kierownicę.

Różne scenariusze

W 2017 r. policja przyłapała 70 tys. kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu . W znacznej części z nich był to efekt zbyt pochopnego zajęcia miejsca za kierownicą w kilka godzin po jego spożyciu. Jaką zawartość alkoholu we krwi spowoduje mała impreza i ile musimy po niej odczekać? Oto kilka scenariuszy.

W przytoczonych powyżej przypadkach warto zwrócić uwagę na słowo "średnio". Twoje tempo trzeźwienia może być szybsze lub wolniejsze w zależności od masy ciała, a także tego, co i kiedy jemy oraz pijemy. Warto więc ostrożnie podchodzić do odmierzania czasu po zakończeniu picia alkoholu.

Co mówi nauka?

Prawo jest twarde

Co jeśli alkoholu we krwi jest więcej? Jeśli kierowca ma powyżej 0,5 prom (jest to odpowiednik 0,25 mg alkoholu na ml wydychanego powietrza), to prowadząc auto dopuszcza się przestępstwa, za które grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jazda w stanie upojenia alkoholowego skutkuje odebraniem uprawnień na okres wynoszący minimalnie 3 lata, a maksymalnie 15 lat. Do tego sąd wymierzy karę w kwocie 5 tys. zł. Gdy kierowca spowoduje wypadek w takim stanie, kara finansowa wyniesie 10 tys. zł.