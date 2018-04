Dzieci będą jeździły w kaskach rowerowych. To już pewne

Dzieci jeżdżące na rowerach w kaskach na głowie to wciąż dość rzadki widok. Od 2019 r. może stać się powszechny.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowegoprzedstawiła Program Realizacyjny na lata 2018-2019. Zgodnie z dokumentem przeprowadzana będzie analiza powszechnej dostępności do szkolenia i egzamina na kartę rowerową oraz wprowadzenia obowiązku stosowania kasków rowerowych u dzieci do wieku zakończenia szkoły podstawowej. W praktyce oznacza to wiek 14 lat. Data zakończenia prac legislacyjnych to rok 2019 i wtedy ma zostać wprowadzony taki obowiązek.