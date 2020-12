Ducati Streetfighter V4 S - cena, informacje, dane techniczne, wideo

Ducati Streetfighter V4 to ekstremalny naked. Bo jak inaczej nazwać „miejski” motocykl, którego silnik generuje tak ogromną moc? Za napęd tej maszyny odpowiada czterocylindrowa widlasta jednostka o pojemności 1103 cm3. Jej maksymalna moc to 208 KM przy 13 000 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 123 Nm przy 9500 obr./min. Nic dziwnego, że Ducati samo przedstawia Streetfightera V4 jako motocykl na kręte górskie drogi, a nawet na tor. Tym bardziej, że motocykl ten posiada nawet spoilery, które spotyka się głównie w maszynach typowo sportowych. Oprócz standardowego Ducati Streetfightera V4 oferowana jest też odmiana S. Przede wszystkim posiada ona lepsze zawieszenie Ohlins (w miejsce Showa z przodu i Sachs z tyłu), które łatwo rozpoznać po złotym malowaniu lag. Do tego Ducati Streetfighter V4 S jest nieco lżejszy – z płynami waży 199 kg (w porównaniu z już i tak niezłymi 201 kg wersji podstawowej). Cena Ducati Streetfightera V4 to 91 900 zł, natomiast odmiany S 102 900 zł.

