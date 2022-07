Ducati prezentuje dwa elektryczne rowery. Sprawdzą się poza asfaltem

Obydwa modele różnią się nie tylko parametrami akumulatora, ale i charakterem. SCR-E GT to bardziej miejska propozycja z wysoką ramą. SCR-X dzięki szerszym oponom i niskiej ramie powinien natomiast sprawdzić się w lekkim terenie. Co warte odnotowania, obydwa pojazdy są składane, co znacząco ułatwia ich transport.