Ducati poprawia styl i praktyczność modelu Hypermotard 950 zestawem dodatków

Ducati Hypermotard 950 to wyjątkowa maszyna inspirowana motocyklami supermoto. Napędzana jest dwucylindrowym silnikiem o pojemności 937 cm3, który rozwija 114 KM przy 9000 obr./min. Jest to model stworzony z myślą o dobrej zabawie na dwóch kołach i dostępny jest w trzech odmianach. Topowa SP ma malowanie inspirowane maszynami MotoGP, zawieszenie Öhlins o zwiększonym skoku, quickshifter i kute felgi. Jeśli to dla kogoś za mało, to Włosi przygotowali zestaw dodatków do wszystkich odmian modelu Hypermotard 950.