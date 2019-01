Drogówka kontroluje samochody ciężarowe. Sprawdzają, czy nie zalega lód

Nie wszyscy kierowcy pamiętają, że do ich obowiązku należy przygotowanie samochodu do jazdy. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w Świeciu wzięli na celownik ciężarówki, na których często zalega lód. Mandat to nawet 500 zł.

Policjanci sprawdzają, czy na samochodach nie zalega śnieg (Materiały prasowe, Fot: Policja)

Zalegający na samochodzie ciężarowym czy jego naczepie lód bądź śnieg mogą stanowić spore niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Obowiązek, by je usunąć, spoczywa na kierowcy. Wynika to bezpośrednio z ustawy Prawo o ruchu drogowym. Pierwszy punkt art. 66 wyraźnie stanowi:

"Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę”

Niestety nie wszyscy kierowcy o tym pamiętają. Policjanci z drogówki w Świeciu prowadzą obecnie działania, które mają na celu weryfikację, czy samochody ciężarowe na drogach są odpowiednio przygotowane do drogi. Przypominają, że zalegający śnieg, lód czy woda może słono kosztować. Taryfikator przewiduje mandat w wysokości 500 zł.