Drogi przemówią do samochodów, nie będziemy stawać na czerwonym. Idzie technologia C-ITS

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w 2019 r. na europejskie drogi trafią pierwsze elementy systemu C-ITS. Dzięki niemu w przyszłości nie będziemy musieli zatrzymywać się na czerwonym świetle, a jazda stanie się bezpieczniejsza.

Komisja Europejska opowiedziała się za wdrożeniem systemu C-ITS w krajach Unii Europejskiej. Jeśli w ciągu dwóch miesięcy pomysłowi nie sprzeciwi się Parlament Europejskie ani Rada Europy, wejdzie on w życie. Wtedy jeszcze przed końcem 2019 r. na ulice państw wspólnoty zaczną trafiać pierwsze elementy systemu C-ITS. Co to takiego?