Długoterminowy wynajem samochodu — czy to się opłaca?

Długoterminowy wynajem samochodu to coraz popularniejsza metoda pozyskiwania aut dla firm i osób prywatnych. Niski koszt, atrakcyjne, nowoczesne pojazdy i wygoda tego rozwiązania sprawiają, że w niektórych krajach zachodnich aż 80% służbowych aut stanowią te w wynajmie długoterminowym. W Polsce ten rynek również rozwija się bardzo dynamicznie, warto więc dokładnie mu się przyjrzeć i sprawdzić, czy to się opłaca.

Na czym polega długoterminowy wynajem samochodu?

To wygodna forma finansowania aut służbowych i prywatnych. Leasing poszerzony jest bowiem o usługi serwisowe, administracyjne czy księgowe. Firma wynajmująca obliguje się więc do kompleksowej obsługi w zakresie napraw, przeglądów okresowych, wykupienia polisy AC i OC itp. Jedynym obowiązkiem osoby wynajmującej pozostaje regularne opłacanie ustalonych rat miesięcznych.

Wynajem długoterminowy czy leasing — co wybrać?

Odpowiedź na pytanie o to, co jest korzystniejsze — tradycyjny leasing, czy długoterminowy wynajem aut — wcale nie jest taka prosta. Wiele zależy tutaj od planów, priorytetów i potrzeb użytkownika samochodu.

Oczywiście wynajem długoterminowy, w przeciwieństwie do tradycyjnego leasingu, nie kończy się wykupem auta na własność, co dla wielu osób jest minusem. Z drugiej strony większość wypożyczalni regularnie wymienia swoją flotę, więc mamy pewność, że po 3 czy 5 latach wynajmu dostaniemy do użytkowania zupełnie nowe i w pełni sprawne auto. Nie będziemy musieli się też martwić o sprzedaż starego samochodu.

Długoterminowy wynajem daje też znacznie większą swobodę. Pozwala na elastyczne dostosowanie floty do aktualnych potrzeb, co ma znaczenie przede wszystkim dla firm. W przypadku rozwoju przedsiębiorstwa możemy po prostu wynająć kolejne pojazdy bez ponoszenia wysokich kosztów. Natomiast w przypadku redukcji etatów nie zostajemy z rozbudowaną flotą, którą trzeba sprzedać na rynku wtórnym.

Największe zalety długoterminowego wynajmu samochodu

Wynajem długoterminowy samochodów to stosunkowo nowa forma finansowania i użytkowania aut przez firmy i osoby prywatne. Nie wszyscy jeszcze znają wszystkie zalety tego rozwiązania, a należą do nich:

Ustalona na początku rata jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. Jedynym dodatkowym kosztem eksploatacyjnym jest paliwo. Oznacza to, że całkowity miesięczny wydatek na samochód jest łatwy do przewidzenia.

Wynajem długoterminowy na firmę i dla osób prywatnych

Przy tak atrakcyjnych ofertach nie ma się co dziwić, że ta forma finansowania samochodu zyskuje on coraz większą popularność. Wynajem długoterminowy dla firm to dodatkowe korzyści podatkowe i finansowe czy możliwość łatwego zarządzania całą flotą i dopasowania jej do aktualnej wielkości oraz potrzeb firmy.