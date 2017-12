Diagnosta przybił pieczątki niesprawnym autobusom. Teraz trafi przed sąd

Zmiany, które w połowie listopada dokonały się w systemie diagnostyki, mają ograniczyć liczbę niesprawnych pojazdów na drogach. Zapomniał o tym jeden z pracowników stacji kontroli pojazdów w Tczewie. Mężczyzna podbił dowody rejestracyjne trzech niesprawnych autobusów. Teraz stanie przed sądem.

ITD wróciło do Tczewa dwa dni później i ponownie sprawdziło autobusy. Badania przeprowadzone na stacji diagnostycznej w obecności inspektorów z Gdańska dało negatywny wynik. Stwierdzono, że we wszystkich trzech autobusach nadal występowały wycieki płynów eksploatacyjnych (z silnika, układu wspomagania kierownicy i zbiornika paliwa), a usterki nie zostały usunięte.

Dowiedzieliśmy się jednak, że z ogólnego punktu widzenia w takich przypadkach chodzi o naruszenie art. 271 Kodeksu Karnego. W par. 1 mówi on: "Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5".