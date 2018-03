Dezynfekcja klimatyzacji to konieczność. Nie warto czekać

W ciągu dnia słupek na termometrze wspina się do kilku stopni powyżej zera. To dobra okazja, by uruchomić klimatyzację. Jeśli towarzyszy temu uwolnienie się brzydkiego zapachu, to znak, by jak najszybciej zdezynfekować układ.

Pleśń i grzyb mogą łatwo zadomowić się w układzie wentylacji i klimatyzacji (WP.PL, Fot: Tomasz Budzik)

Specjaliści zalecają, by przynajmniej raz w roku dokonać przeglądu klimatyzacji i jej dezynfekcji. W przypadku nowszych samochodów ryzyko nieszczelności instalacji jest stosunkowo niewielkie, więc część zmotoryzowanych odwiedza warsztat rzadziej – na przykład raz na dwa lata – i pomiędzy tymi wizytami nie interesuje się układem. To błąd, który może mieć poważne konsekwencje.

Nawet jeśli ubytek czynnika chłodzącego nie zmusza nas do skontaktowania się z mechanikiem, klimatyzacją trzeba się zainteresować przynajmniej raz w roku. Na parowniku, który znajduje się tuż przed wentylatorem pobierającym powietrze do wnętrza, podczas pracy klimatyzacji skrapla się wilgoć. Nie wszystkie samochody wyposażone są w parowniki z powłoką antybakteryjną i odwadniającą i zwykłe używanie klimatyzacji może prowadzić do powstawania nieprzyjemnego zapachu. Dodatkowo w układzie wentylacyjnym z łatwością zadomawiają się bakterie i grzyby. Wdychanie powietrza z tak zanieczyszczonych nawiewów może mieć fatalny wpływ na zdrowie.

Jaką metodę radzenia sobie z problemem wybrać? Najtaniej przeprowadzić dezynfekcję samodzielnie. Środek służący do przeprowadzenia takiej operacji kupimy za 20–50 zł – w zależności od jego marki i składu. Postępować należy zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Najczęściej ogranicza się to do wyjęcia filtra kabinowego, zamknięcia obiegu wentylacji, włączenia wentylacji na najwyższy bieg i uruchomienia klimatyzacji na minimalną temperaturę. W zależności od rodzaju opakowania wciskamy przycisk stopniowo uwalniający środek i opuszczamy wnętrze lub za pomocą rurki podajemy go do kanału, za pomocą którego z wnętrza układ wentylacji pobiera powietrze.

Usługę chemicznej dezynfekcji możemy też zlecić specjaliście. Zapłacimy wówczas około 60 złotych.

Ostatnio znacznie na popularności zyskują jednak dwie nowsze metody dezynfekcji klimatyzacji – ozonowanie i użycie ultradźwięków. Mają one tę zaletę, że działanie środka dezynfekującego nie ogranicza się tylko do systemu wentylacji i klimatyzacji, ale wpływa na całe wnętrze.

W przypadku ozonowania na wnętrze samochodu działa - jak sama nazwa wskazuje - ozon (O3) powstający za sprawą specjalnego generatora. Ozon ma silne właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, a także skutecznie niweluje nieprzyjemne zapachy. Pewnym problemem jest to, że cząsteczki ozonu w ciągu kilkunastu sekund rozpadają się, tworząc tlen. Reakcja ta przebiega jeszcze szybciej w temperaturze wyższej niż 25 stopni Celsjusza. Dlatego jeśli decydujemy się na ozonowanie klimatyzacji, najlepiej umówić się na usługę w chłodniejszy dzień albo z samego rana, gdy kabina samochodu nie jest nagrzana. Usługa nie powinna być wykonywana w pełnym słońcu. Cena to 30–50 zł.

Czyszczenie ultradźwiękowe polega na umieszczeniu we wnętrzu samochodu generatora dźwięków o bardzo wysokiej częstotliwości oraz płynu dezynfekującego. Ultradźwięki zmieniają płyn w mikroskopijne cząsteczki, a rozpylony w ten sposób środek robi resztę. Efekty działania ultradźwiękowej dezynfekcji klimatyzacji utrzymują się nieco dłużej niż w przypadku ozonowania, ponieważ chemiczny środek użyty podczas tego procesu osiada na parowniku i jest zdecydowanie bardziej trwały niż ozon. Wyższa jest jednak również cena takiej usługi i wynosi ona 60–90 zł.