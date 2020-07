Deklaracja PCC-3 przy zakupie motocykla. Niedopełnienie obowiązku może skończyć się srogą karą

Podatku nie trzeba płacić, jeśli nabywca motocykla kupuje jednoślad od firmy lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Oznacza to, że jeśli kupiliśmy motocykl w komisie, nie musimy płacić podatku. Gdy kupimy go osoby, która zawodowo nie zajmuje się handlem jednośladami, trzeba będzie złożyć odpowiednie oświadczenie.

Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Podstawą do naliczenia podatku jest cena określona w umowie sprzedaży. Nie warto jej zaniżać. Fiskus może wezwać podatnika w celu jej skorygowania. Co więcej, jeśli urzędnicy będą mieli wątpliwości, mogą sami wyliczyć wartość pojazdu na podstawie przeciętnych cen rynkowych. Jeśli nowa kwota będzie się różnić o więcej niż 33 proc., koszty wyceny przez rzeczoznawcę poniesie podatnik.

Niedopełnienie obowiązku wiąże się z mandatem. Może on wynieść od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku wynosiło ono 2600 zł, co oznacza, że urzędnik może wyznaczyć karę w wysokości nawet 52 tys. zł! Jeśli spóźnicie się z opłatą o kilka dni, warto złożyć tzw. czynny żal. To pismo, w którym możecie wyjaśnić zdarzenie i przyczyny opóźnienia.