Będą zmiany w egzaminach na prawo jazdy kat. A2. Opublikowano projekt przepisów

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia przewiduje dwie zmiany. Pierwsza dotyczy wyglądu i oznakowania radiowozów policji. Drugą są nowe warunki odnoszące się do silnika motocykla służącego do nauki jazdy i zdawania egzaminu na prawo jazdy kat. A2.

Dziś fragment rozporządzenia, który miałby ulec zmianie, brzmi: "(...) motocykl dwukołowy w zakresie prawa jazdy kategorii A2 powinien być wyposażony w: silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej co najmniej 395 cm3 i posiadać stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg". Po wejściu w życie nowelizacji miałaby zmienić się jedynie minimalna pojemność silnika jednośladu - do 245 cm3.