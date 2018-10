Dania chce zakazać sprzedaży aut spalinowych. Przepis może wejść już w 2030 roku

Po Wielkiej Brytanii i Francji także Dania rozważa wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych. Jeśli pomysł zostanie zaakceptowany, od 2030 roku Duńczycy będą mogli kupić tylko samochody elektryczne i hybrydowe. Jednak te drugie znikną z rynku pięć lat później.

Sytuacja elektryków w Danii miała się dobrze, dopóki rząd oferował dopłaty do nich. W 2015 roku zarejestrowano tam 4524 auta na prąd. Dwa lata później liczba ta spadła do skromnych 706. Teraz tendencja ponownie jest wzrostowa, ale ciągle nie wróciła do poziomu sprzed trzech lat. Dlaczego to takie istotne? Ponieważ, jak informuje Reuters, Dania chce wprowadzić zakaz sprzedaży aut spalinowych oraz hybryd.