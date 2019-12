WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 przepisykierowcyjazda na suwak Mateusz Żuchowski 4 godziny temu Czy Polacy jeżdżą na suwak? Sprawdziliśmy, ile dała zmiana przepisów Przepisy nakazujące jazdę na suwak obowiązują od 6 grudnia 2019. Wyjechałem na drogi Warszawy, by sprawdzić, czy kierowcy są do nich stosują. 6 grudnia obowiązuje nowa zasada r … Rozwiń Transkrypcja: 6 grudnia obowiązuje nowa zasada ruchu czyli tak zwana jazda na Oznacza to że w miejscach takich jak to za mną Kończy się jeden z pasów ruchów oraz następuje spowolnienie Należy przepuścić co najmniej jednego kierowcę Zobaczmy jak ta zasada sprawdza się tego W praktyce Jak takim razie do tej nowej zasady należy się stosować Po pierwsze trzeba pamiętać Że należy jechać aż do końca kończącego się pasa dopiero wtedy ten kierowca z drugiego pasa ma Nas wpuścić kolejna ważna zasada należy się upewnić żeby nie wykonywać swoim manewrem Bezpieczeństwa nie spał Zagrożenie W przypadku Jeśli Trzy pasy kończą się na tym jednym środkowym wtedy kierowca z tego środkowego pasa Mao Dwa samochody jeden z prawej strony drugi z lewej W innych przypadkach mamy wniosek opuścić tylko jeden samochód z tego kończącego się pasa trochę to wszystko Jestem ciekaw czy kierowcy już dzisiaj znają te przepisy i czy potrafią się do nich 100 Dojeżdżamy teraz do miejsca które niewątpliwie dzisiaj Przysporzyć wielu kłopot Kończy się nam Mamy znaczne utrudnienie w ruchu drogowym i kierowca Liście mnie wpuść Za pasem ale to nie koniec ponieważ mamy przed sobą jeszcze pa Tak Zwęża Zobaczymy co Pamiętajmy że muszę dojechać Tego pasa o Aleksie Od razu Widzę że to Dzisiaj kultura na drodze obowiązuje o kolejny Długi Famiga łyżew Tak Inny samochód puścisz teraz ja spróbuję się włączyć do I proszę i kierowca od razu się Otrzymuje tak żebym ja spokojnie mógł wjechać na swój pas Jak przyjemnie się dzisiaj jeździ na drodze widać kierowcy wzięli sobie te nowe zasady naprawdę do I cóż w takim razie nasz Skończy się super Niezależnie od tego jakie zasady są prowadzone Zawsze to zasada wzajemnego szacunku i kultury