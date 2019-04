Coraz więcej piratów drogowych. Rośnie liczba zatrzymanych praw jazdy

Początek 2019 r. stoi pod znakiem nagłego wzrostu liczby praw jazdy zatrzymanych za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Policja jest zdania, że zaostrzone przed czterema latami prawo kierowcom po prostu spowszedniało.

Młodość i prędkość to bardzo niebezpieczna kombinacja za kierownicą. Doskonale widać to w policyjnych statystykach. W 2018 r. kierowcy w wieku od 18 do 24 lat spowodowali 5,1 tys. wypadków. To o 18 proc. mniej niż w 2017 r., ale jeżeli liczbę zdarzeń przeliczymy na populację w tym wieku, to okaże się, że w 2018 r. na 100 tys. osób w wieku 18-24 lata wypadek spowodowało 175 kierujących. W przedziale wiekowym 25-39 lat było to już tylko 98 osób na 100 tys.