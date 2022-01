1 z 11 Co warto mieć, a z czego zrezygnować w aucie podczas mrozów? Niektóre rzeczy lepiej wyjąć

Zima to szczególnie wymagający czas zarówno dla aut, jak i ich właścicieli. Na ogół przy tej okazji pojawiają się poradniki, co wozić ze sobą podczas mrozów. Czasem nawet ważniejsze okazuje się jednak to, czego ze sobą nie wozić.