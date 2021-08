Co to jest amortyzator skrętu i jak działa. Zobacz, do czego się przydaje

Amortyzator skrętu to element, który ma poprawiać bezpieczeństwo, ale wielu motocyklistów zastanawia się, czy akurat im się przyda. Wszystko dlatego, że jest to element, który nie tylko może być zamontowany seryjnie, ale można go kupić i założyć samemu (lub w warsztacie). Przez to właściciele starszych używanych jednośladów również go rozważają. Choć jego funkcja jest jedna – eliminacja drgań przedniego koła – to przydaje się w kilku zupełnie różnych sytuacjach.