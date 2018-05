Co może wyć w samochodzie? Nie tylko łożyska kół i opony

Charakterystyczne dla wycia łożyska kół jest występowanie tego dźwięku w pewnym zakresie prędkości, nasilanie się go wraz z jej wzrostem oraz zmiana dźwięku (zwykle natężenia) podczas jazdy w zakręcie – najczęściej obciążone łożysko jest głośniejsze. Aby upewnić się, że to ten element jest do wymiany, mechanik sprawdza go w samochodzie nieobciążonym, na podnośniku.