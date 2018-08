Ciężarówki nie powinny wjeżdżać na ronda. Kuriozalna decyzja policjantów

Na niewielkim rondzie w Wielkopolsce doszło do drobnej kolizji długiego auta dostawczego z samochodem osobowym. Winnym okazał się kierowca busa, bo według stanowiska policjantów nie powinien wjeżdżać na rondo.

Zdaniem policjantów, którzy pojawili się na miejscu, winę za kolizję ponosi kierowca auta dostawczego, bo to on miał wymusić pierwszeństwo. Kontrowersji jest więcej, bo zdaniem redaktora Filipa Bednarkiewicza załadowany samochód dostawczy o długości 7,5 m, z zaledwie 2,1-litrowym silnikiem, zdążył wjechać na rondo praktycznie całym swoim nadwoziem, a lekki fiat punto uderzył w niego, bo nie był w stanie tego uniknąć. Co więcej, rzekomo miał ku temu prawo.