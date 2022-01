Chińskie motocykle udają brytyjskie i nieźle im to idzie. Oto nowy Brixton Crossfire 500 XC

Brixton to należąca do Austriaków i produkująca w Chinach marka motocykli o wyglądzie retro. Głównie są to maszyny z mniejszymi silnikami, choć niedługo do oferty ma dołączyć Cromwell 1200. Jednym z aktualnie sprzedawanych modeli jest Crossfire dostępny w wersjach 125 i 500. Ta mocniejsza do tej pory miała odmianę standardową i nieco bardziej agresywną X. Teraz ta druga została przerobiona na scramblera.