Ceny paliwa oszalały – czas pomyśleć o instalacji gazowej. Kluczowy będzie wybór odpowiedniego warsztatu

Popularny jest ostatnio taki dowcip: do naprawy w warsztacie przyjeżdża samochód elektryczny, mechanik wychodzi, zaciera ręce i mówi: "OK, założymy gaz i jeszcze pojeździ". Żart żartem, ale samochody zasilane LPG ciągle zyskują na popularności. Czy warto jednak zakładać instalację i, przede wszystkim, jak znaleźć warsztat, który zrobi to tak, jak należy?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Zwolenników zasilania silnika gazem przybywa, szczególnie po każdej podwyżce na stacjach benzynowych (PAP)

LPG się opłaca

Kierowcy są tą grupą społeczną, która bardzo dokładnie umie liczyć pieniądze. Być może właśnie z tego wynika popularność "autogazu" w naszym kraju. Według raportu opublikowanego przez Polską Organizację Gazu Płynnego po naszych drogach jeździ ponad 3 mln pojazdów zasilanych w ten sposób. Słowo "pojazd" zostało tu użyte nieprzypadkowo, gdyż, wbrew pozorom, są to nie tylko samochody osobowe.

Zgodne z informacjami POGP, która powołuje się na dane Głównego Urzędu Statystycznego, w 2016 r. w Polsce na LPG jeździło również ponad 8 tys. samochodów o ładowności powyżej 1,5 t, blisko 800 autobusów, ponad 3,5 tys. samochodów specjalnych, a także ponad 2 tys. …ciągników siodłowych, popularnie zwanych TIR-ami.

Instalacje LPG w samochodach mają swoich gorących zwolenników oraz nie mniej zaciekłych przeciwników, którzy toczą odwieczną wojnę o wyższość jednego rodzaju paliwa nad drugim. Tego sporu nie rozstrzygniemy, ale warto powiedzieć, ponad 3 mln kierowców w Polsce uznało, że im przejście na LPG się opłaca.

A biorąc pod uwagę galopujące ceny paliw konwencjonalnych, a więc benzyny i oleju napędowego, oraz kosmiczne ceny samochodów elektrycznych, trudno się dziwić, że zwolenników zasilania silnika gazem przybywa, szczególnie po każdej podwyżce na stacjach benzynowych.

Instalacja LPG w aucie wydaje się problematyczna, jako że jest to dość skomplikowane przedsięwzięcie. Dzieje się tak z dwóch powodów: z jednej strony jest to zagadnienie trudne pod kątem czysto technicznym, z drugiej wiąże się z licznymi formalnościami i przepisami, które muszą zostać spełnione.

Żeby samochód taki został dopuszczony do ruchu, trzeba zgromadzić sporo dokumentów, związanych np. możliwością użytkowania poszczególnych elementów, z jakich składa się instalacja, przede wszystkim zbiornika (butli).

Materiały prasowe Podziel się

Gotowa instalacja? Może być ryzykowna

Jeśli ktoś zdecyduje się na to rozwiązanie, ma do wyboru kilka możliwości: kupić samochód nowy lub używany z instalacją LPG bądź założyć ją samemu. Kupno auta z drugiej ręki "z gazem" będzie zawsze obarczone ryzykiem, bo tak naprawdę kupujemy kota w worku.

Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie z całą pewnością stwierdzić, jaki jest stan techniczny instalacji, w którą używany pojazd został wyposażony. Faktem jest, że wielu handlarzy montuje najtańsze modele, żeby łatwiej sprzedać samochód. Zazwyczaj zwiastuje to spore kłopoty i późniejsze wydatki.

Nieco inaczej jest z nowymi samochodami z tzw. fabryczną instalacją LPG. Jednak liczba takich modeli jest ograniczona. Takie samochody kupuje się dlatego, żeby nie ponosić wydatków na naprawy, a w razie jakiejś usterki korzystać z ochrony gwarancyjnej. Jednak zarówno z jednym, jak i z drugim mogą wiązać się liczne niebezpieczeństwa.

Dzieje się tak dlatego, że auta z "fabryczną instalacją LPG" najczęściej nie mają nic wspólnego z… rzeczywistym montażem w fabryce! Zazwyczaj w samochodach nowych takie instalacje zakładane są na miejscu przez lokalnych dealerów. W efekcie nie zawsze działają zgodnie z wymienionymi powyżej oczekiwaniami, a ponadto zdarzają się problemy z gwarancją. Jakie?

Najczęściej nabywca takiego auta dostaje osobną gwarancję na samochód i drugą na instalację, czego zresztą nie zawsze jest świadomy. Czasem gwarancję samowolnie przejmuje dealer, który ten samochód sprzedał. W takim przypadku o bezpłatnej naprawie gwarancyjnej w innym autoryzowanym serwisie danej marki można zapomnieć.

Podobnie jak o serwisie gwarancyjnym w przypadku awarii za granicą – jeśli dany model sprzedawany jest "z gazem" wyłącznie na polskim rynku, to zagraniczny mechanik najprawdopodobniej się takiego samochodu nie tknie, nie mówiąc już o naprawie bezpłatnej. Co gorsza, nawet w przypadku normalnej awarii w kraju może dojść do sporu między podmiotami udzielającymi gwarancji, dostawcą samochodu i instalacji, dotyczącego tego, kto ma pokryć koszty naprawy.

PAP Podziel się

Wniosek: LPG najlepiej założyć samemu

Z tych powodów warto montaż takiej instalacji zlecić we własnym zakresie. To jest trochę tak jak z kupnem samochodu używanego: czasem mniej ważne jest "co", a znacznie ważniejsze jest "od kogo". Są takie sytuacje, że ważniejsze od tego, co się kupuje, jest źródło pochodzenia danej rzeczy.

Podobnie jest w przypadku założenia "gazu". W praktyce, jeśli ktoś chce mieć dobrze zamontowaną instalację gazową, jedyne, co musi zrobić, to znaleźć dobry warsztat, który się tego podejmie. Doświadczony mechanik dobierze odpowiednią instalację do naszego samochodu, pomoże skompletować jej komponenty i w końcu da gwarancję, że wszystko będzie ze sobą dobrze funkcjonować. Ale jak taki warsztat znaleźć?

Cały czas nie ma lepszego sposobu niż rekomendacja osób, które korzystały z usług danego fachowca i są z nich zadowolone. Jeśli taki warsztat istnieje i dobrze prosperuje od wielu lat, a jego usługi polecają osoby, którym ufamy – możemy bez wahania się tam skierować. Gorzej, jeśli takiego źródła nie mamy. W takim wypadku warto pamiętać o kilku rzeczach.

Na instalacji nie ma co oszczędzać. Pierwszą i najważniejszą kwestią jest nasze bezpieczeństwo. Gaz to paliwo – jeśli właściwie go używamy, nic nam nie grozi, ale też nie ma z nim żartów. Po drugie warto mieć instalację, która będzie dobrze współpracowała z silnikiem, bo nie wszystkie jednostki napędowe dobrze tolerują to paliwo.

Materiały prasowe Podziel się

Warto pamiętać, że – za sprawą elektroniki – samochody są coraz bardziej skomplikowane. W ślad za tym coraz bardziej złożone są same instalacje gazowe, więc przysłowiowa "trytytka" już nie wystarczy, potrzeba dużo bardziej zaawansowanych narządzi. Obecnie prawie zawsze montaż LPG wiąże się z ingerencją w elektronikę pojazdu, od której zależy poprawne działanie całego samochodu.

Zdarzały się przypadki, że kłopot z działaniem instalacji był de facto problemem informatycznym, polegającym na braku komunikacji między sterownikami samochodu i samej instalacji gazowej. I w końcu trzeba mieć dopięte wszystkie kwestie formalne, czyli mówiąc wprost, mieć porządek w papierach. Do tego wszystkiego potrzebny jest prawdziwy fachowiec. Jak go znaleźć?

Na pewno najgorsze, co możemy zrobić, to podjechać do najbliższego lub najtańszego warsztatu. Dlaczego? Bo, jak wynika z doświadczenia, mechanicy samochodowi (a także wszyscy inni fachowcy) świadczą trzy rodzaje usług: dobre, szybkie i tanie, ale zawsze tylko dwie naraz, a nigdy wszystkie trzy jednocześnie.

Ponadto, w razie jakichkolwiek problemów technicznych czy formalnych, w nieautoryzowanym warsztacie mamy niewielkie szanse na wyegzekwowanie naszych praw konsumenckich, np. z tytułu gwarancji. Nie mamy też żadnej pewności, że taki warsztat po prostu nie przestanie istnieć i całkiem zwyczajnie z problemem zostaniemy sami.

Z tych powodów warto skorzystać z usług sprawdzonych i renomowanych firm, zajmujących się montażem instalacji LPG, nawet jeśli będzie to oznaczało ciut wyższe wydatki. Bardzo dobrym rozwiązaniem będzie poszukanie takiego warsztatu, który jest związany z konkretnym dostawcą instalacji gazowych, jak np. r**enomowany producent, jakim jest AC S.A. Działając pod marką STAG**, firma ta posiada w całej Polsce sieć autoryzowanych przez siebie warsztatów.

East News Podziel się

Jadąc tam, mamy pewność, że instalacja zostanie dobrze dobrana do naszego samochodu i odpowiednio założona. Autoryzowane Serwisy STAG mają pierwszeństwo w dostępie do produktów najnowszych generacji, zaś ich pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wiedzą, jak z nich korzystać. Gwarantuje to wysoki i jednolity poziom usług w całej sieci.

W ślad za tym idzie prawdziwa gwarancja. Gdyby na drugim końcu Polski z instalacją w samochodzie, mimo wszystko, stało się coś niedobrego, nie trzeba w celu bezpłatnego usunięcia danej usterki wracać samochodem na lawecie do punktu, w którym była ona zakładana.

W tej chwili sieć AC obejmuje ponad sto autoryzowanych warsztatów oraz ponad osiemdziesiąt tzw. warsztatów rekomendowanych. Zapewnia to w miarę równomierne pokrycie całego kraju. Wszędzie tam, w razie kłopotów, uzyskamy bezpłatną pomoc gwarancyjną. Ich lokalizację znajdziemy np. na stronie internetowej producenta.

Nie oszukujmy się – do usterki czy błędu dojść może zawsze. Istotne jest jednak to, co wydarzy się później – czy będziemy pozostawieni sami sobie z problemem, czy uzyskamy bezpłatną pomoc. Korzystając z renomowanego warsztatu polecanego przez firmę AC, mamy pewność, że ryzyko błędu zostało zredukowane do minimum. Nawet jeśli coś pójdzie nie tak, możemy liczyć na to, że zawsze ktoś zajmie się naszym samochodem, a usterka zostanie naprawiona w ramach gwarancji, i to nie tylko na terenie całej Polski, ale i w niektórych krajach Europy. Na czasie i własnych nerwach nie warto oszczędzać.