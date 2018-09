Ceny na stacjach stabilne, ale wysokie. Nie ma powodów do radości

Od dłuższego czasu zmienność cen na stacjach jest niewielka. Brak podwyżek z pewnością cieszyłby kierowców, gdyby nie to, że koszty tankowania ustabilizowały się na wysokich poziomach, blisko tegorocznych rekordów cenowych.

Kolejny tydzień z małymi zmianami na stacjach paliw to nie powód do radości dla kierowców. Ceny zatrzymały się na wysokim poziomie i nie spadają. Co więcej, prognozy przewidują, że w najbliższym czasie paliwa jeszcze podrożeją.