Kierowcy jak dojne krowy. Podwyżki dotkną każdego właściciela samochodu

To chyba najgorszy czas, by kupować wymarzone cztery kółka. Ten rok zaczęliśmy podwyżką kar za brak obowiązkowej polisy OC, majówka upłynęła pod znakiem wzrostu cen na stacjach kontroli pojazdów, a przed nami jeszcze opłata jakościowa, paliwowa i znacznie więcej!

Trzeba jednak przyznać, że podwyżka kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC wynika z polepszającej się sytuacji gospodarczej. Opłata jest bowiem ustalana na podstawie płacy minimalnej. Ta wzrosła z 2 tys. do 2,1 tys. zł, dzięki czemu za brak odpowiedniego blankietu – co wynika zazwyczaj z zapominalstwa – można zapłacić 4200 zł.

4 zł w skali roku może dałoby się jeszcze przeżyć, ale to nie koniec wyciągania pieniędzy z portfeli kierowców. Podatek paliwowy spotkał się z olbrzymim sprzeciwem, ale udało się go przepchnąć w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Już niedługo litr benzyny czy oleju napędowego ma być droższy o 10 gr, a wszystko w imię walki ze smogiem i promowaniem elektromobilności. Całe szczęście, że paliwa nie podrożeją wszędzie – tylko na stacjach benzynowych (jak wskazywał poseł Suski).

Jeśli walka ze smogiem, to i obywatela trzeba zmusić, by do centrum nie wjeżdżał. Najlepiej dodatkową opłatą. Na razie zaczynamy na spokojnie, od godziny 9 do 17 i tylko w ośrodkach miejskich mających więcej niż 100 tys. mieszkańców. 2,5 zł za godzinę, chyba że wjeżdżamy autem hybrydowym. Takim najdroższym, z wtyczką, bo tradycyjne hybrydy nie są uważane przez rząd za ekologiczne.