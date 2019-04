Cena benzyny podskoczyła. Niebawem dogoni olej napędowy

Jeszcze kilka tygodni temu tankujący benzynę płacili kilkadziesiąt groszy mniej za litr niż posiadacze diesli. Teraz ceny się wyrównały.

Siódmy tydzień z rzędu na stacjach paliw obserwujemy podwyżki cen benzyn. W minionym tygodniu średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła o 6 gr/l do 5,12 zł/l . W sumie od końca lutego ceny benzyny wzrosły już o 45 gr/l. Aktualnie benzyna Pb95 na krajowych stacjach jest średnio 6 gr/l tańsza niż olej napędowy , za litr którego płacimy w kraju średnio 5,18 zł/l .

Powodów do narzekań nie mają natomiast kierowcy tankujący autogaz. Średnia krajowa cena tego paliwa to 2,19 zł/l. Co istotne, zauważalnie rośnie różnica detalicznych cen autogazu i benzyny. Obecnie autogaz jest średnio 2,92 zł/l tańszy niż litr benzyny Pb95. Ostatni raz tak dużą różnicę cen tych dwóch gatunków paliw obserwowaliśmy w czerwcu 2018 roku.