CBA kontroluje Syrenkę. Projekt miał podnieść polską motoryzację, wyszło jak zwykle

Syrenka miała położyć podwaliny pod odrodzenie się polskiego przemysłu samochodowego. Teraz projekt sprawdza Centralne Biuro Antykorupcyjne. Choć dofinansowanie zostało przyznane, nie ma efektów programu w postaci samochodu.

W połowie 2015 r. polskie media obiegła informacja o tym, że po krajowych drogach jeżdżą już Syrenki z próbnej, przedprodukcyjnej serii . Nieoficjalnie mówiło się wówczas, że przygotowania do wdrożenia auta do produkcji rozpoczną się jeszcze przed końcem marca 2016 r. Przedstawiciele beneficjenta projektu zapewniali wówczas, że Syrenka ma szansę na powodzenie, ponieważ wpisuje się w modę na pojazdy retro wypromowaną przez Fiata 500 czy Mini . Syrenka miała być łakomym kąskiem dla rodzimych kolekcjonerów .

Projekt od samego początku budził wątpliwości. Zastanawiać mogła już sama nazwa. Nie trzeba być doświadczonym rekinem biznesu, by stwierdzić, że reaktywacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego nie da się dokonać, wdrażając do produkcji niszowy model. Zgodnie z założeniami projektu w pierwszym roku wytwarzania auta miało powstać 50 sztuk Syrenek, w drugim 100, a w kolejnych 300. W 2017 r. zarejestrowano w Polsce 485,3 tys. nowych samochodów. Oznacza to, że gdyby Syrenka uzyskała pełnię przewidywalnego wolumenu produkcyjnego, stanowiłaby zaledwie 0,06 proc. sprzedaży nowych aut w Polsce. To z pewnością nie jest metoda na podniesienie z kolan polskiej motoryzacji.