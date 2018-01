Budowa prototypu polskiego elektryka łakomym kąskiem dla firm. Zgłosiło się 200 podmiotów

W zbudowanie polskiego prototypu elektrycznego samochodu zaangażowało się już prawie 200 różnych podmiotów, które łączą się w konsorcja startujące do wstępnej selekcji organizowanej przez ElectroMobility Poland. Wśród nich eksperci wybiorą projektantów, którzy rozpoczną przygotowania do produkcji seryjnej.

- Budujące jest to, że przedsiębiorcy, projektanci i konstruktorzy połączyli siły, by wystartować w naszym postępowaniu. Stworzyli konsorcja złożone łącznie z prawie dwustu podmiotów o różnych, uzupełniających się kompetencjach. Dzięki temu zmaksymalizowali swój potencjał, a do EMP trafiły wartościowe propozycje. – mówi Piotr Zaremba, Dyrektor Zarządzający ElectroMobility Poland - Poziom zgłoszeń, jest - jak się spodziewaliśmy - zróżnicowany, ale wiemy już, że zawierają one ciekawe rozwiązania, które będą mogły zostać przez nas praktycznie wykorzystane w pracach nad e-autem.