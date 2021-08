"Borkoś" znowu "z niebieskimi". Ratownik może używać sygnałów świetlnych

W praktyce ma to wyglądać w ten sposób, że Borkowski będzie do dyspozycji WOPR-u, ale tak jak wcześniej będzie głównie patrolował ulice. Jeśli zostanie poinformowany o jakimś zdarzeniu, od razu zadzwoni do WOPR-u, który skieruje go na miejsce. W razie potrzeby będą informowane też inne służby.