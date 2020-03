BMW X3 2.0 Diesel 190 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #388

cześć BMW X3 nigdy nie było specjalnie ładne ale nie przeszkodziło popularności na całym świecie do tego zapotrzebowanie na luksusowe suvy średniej wielkości jest duże odkąd tylko powstał ten fragment wystarczy spojrzeć na rankingi sprzedaży samochodów luksusowych w Polsce na których czele nie suby dlaczego tak się dzieje sprawdzimy to na przykładzie BMW X3 BMW X3 jako mniejszy Bratex piątki i wyglądał wcześniej trochę nieproporcjonalnie nie było złe ale piękne też nie jednak przy okazji facelifting o drugiej generacji wszystko zaczęło iść w dobrą stronę i to się udało bo obecna generacja wygląda świetnie niech dla mnie to 3 które faktycznie mi się podoba testowany przez nas model ma pakiet stylistyczny m-sport ładny niebieski lakier pythonic za 4000 zł i spore 19-calowe felgi również z logo Zwróć uwagę że BMW X3 wcześniej wydawało się dość wąskie Ale nie dlatego że było wąskie tylko dlatego że miało dość prostą bryłę teraz nowy projektant Calvin Look zaakcentował bardzo mocno nadkola z przodu i z tyłu i dodał parę innych poziomych detali które optycznie poszerzają samochód Moim zdaniem zmiana jak najbardziej na plus wnętrze nowej X3 nowy projekt ale oczywiście Widzimy tutaj nawiązania do innych modeli znamy BMW na przykład to że cały kotki w zwróconej strony kierowcy jeśli chodzi o jakość wykonania No to wiadomo mamy tutaj bardzo mięciutkie plastiki to jest plastik tutaj na dole mamy już troszkę twardsze ale nadal uginające się pod palcem plastiki to już jest trochę gorzej jeśli chodzi o drzwi O właśnie zupełnie twardy jeśli chodzi o schowki w tym samochodzie to tak mamy tutaj otrzymałam taką rolę tutaj mam taki ładny napis X3 odsuwana roletka 2 Cup Holder y wejście na i możliwość półeczka taka na telefon z możliwością ładowania indukcyjnego oczywiście podłokietnik który niestety nie jest w żadnym stopniu regulowany jest tak jak jest dość z taką podkładką którą można wyciągnąć ewentualnie wyrzucić Jakieś śmieci przed mamy tutaj również schowek który jest tak dziwnie podzielony i w sumie nie wiem o co tutaj chodzi Nie wiem czy to strefa dla kierowcy strefa dla pasażera Nie mam pojęcia i najdziwniejsza rzecz w tym samochodzie czyli umiejscowienie gaśnicy przeciwpożarowej która pasażer sprzedają z powodu pasażerowie na Dzień dobry kopią się właśnie w tym gaśnice można sobie oczywiście wyciągnąć tutaj ten fotel trochę do przodu pod pod chuda i tego nie będzie tak widać ale nadal pasażerowie na to narzekają Fotele są wygodne wygodne i fajnie trzymają na zakrętach jeśli chodzi o miejsce nad głową No to petarda to jest naprawdę dużo miejsca mamy tutaj okno dachowe ja nie mam dwóch metrów ale mam metr osiemdziesiąt trzy i zobaczcie dwie ręce mi brakują więc myślę że Zachar A mogę pionowo postawić rękę będzie lepiej widać Myślę że Zachar by tutaj na spokojnie wszedł i na pewno nie narzekał za chwilę przyjdziemy do tyłu Zobaczymy ile niech to jest tył nie wspomniałem wcześniej że hotel był ustawiony pode mnie bo samochodem i zobaczcie że miejsce na kolana siedzą sam ze sobą mam naprawdę dużo więc niestety plastik więc jak ktoś będzie wyższy ode mnie No to Komfort już się zmniejsza Ustalmy że jeśli chodzi o mnie Ja nie mam z tym problemu miejsca na nogi na buty oczywiście też dużo myślę że spokojnie zimowe buty Bytów lasu jest u mamy tak ładnie podświetlone jeszcze nie regulację w tylnym oparciem więc jeśli chcemy się gdzieś bardziej pionowo nie ma z tym problemu jeśli chce mi się położyć również możemy to zrobić to jesteś fajna sprawa że to jest tak mięciutko wszystko OBI Tesco więc o nic twardego tutaj nie uderzany tak jak wspomniałem siateczki z tyłu na fotelach mamy tutaj schowek czy kieszeń na dużą butelkę w Spokojnie będzie to butelka półtora litrowa oczywiście izofiksy chmury niestety tunel środkowy dość szeroki to sterowanie tam klimatyzacją wyjście również gniazdko podłokietnik do Maca folderami mieć bardzo mięciutki wyjścia do bagażnika niestety Zapomniałem wam powiedzieć jak wygląda sytuacja z regulacją zagłówka a jest naprawdę dobre Puść esa mi no prawie pod sufit się podnosi więc naprawdę Wysoka osoba tutaj wszędzie może sobie ten zagłówek wyregulować jeśli chodzi o bagażnik to x trójka oferuje nam 550 litrów pojemności zobaczymy jak to wygląda w środku jest dość fajnie przede wszystkim mamy dość dużo takich haczyków które jeżdżą na przykład po podłodze możemy sobie bez problemu ustawiać do tego haczyki z jednej czy z drugiej strony zapalniczkę jakieś tam półeczka I co fajne dużo miejsca pod podłogą która podnoszona z teleskopem więc bez problemu możemy Również tutaj sporo rzeczy wypakować które nie używamy na codzień a mogą nam się przydać podróże jeśli chodzi o składanie foteli bardzo po ręcznie składamy fotele Volvo pociągnięciami i robi nam się płaszczów ta podłoga w tym momencie mamy 1600 litrów pojemności BMW X3 ciekawi przede wszystkim to co prawda nie ma to systemu w których nie miałaby konkurencja no może poza sterowanie gestami ale BMW w niektórych przypadkach robi to po prostu lepiej na przykład wyświetlacz head-up za niecałe 4 i 500 zł jest w stanie on wyświetlacz szereg informacji a nawet służy jako menu jeśli chcemy na przykład wybrać inny utwór czy stację radiową jeśli prowadzi nas nawigacja to na przedniej szybie zobaczymy Nie tylko ale cały fragment mapy może to rozwiązanie to zastępstwo wirtualny kokpit które stosuje konkurencja w BMW zegary choć analogowo zastąpiono wyświetlaczami to zawsze pokazują zestaw informacji dotyczących jazdy żadnej mapy książki telefonicznej ani niczego takiego w ustawieniach dotarliśmy do dość ciekawej funkcji kamery nie kamery cofania wszystkich kamer Gdzie możemy dodać sobie punkty aktywacji czy to się często znajdują się miejsce gdzie jest wąsko gdzie potrzebujemy spojrzeć potrzebujemy dodatkowej pary oczu którą zapewniał nam kamery wtedy mamy punkty aktywacji i ustawiliśmy sobie takie punkty aktywacji na to Na którą jesteśmy i zobaczymy jak to działa jak widać na jechaliśmy do punkty aktywacji kamera włączyła się sama Warto dodać że jest naprawdę dokładna ona się uruchamia dokładnie w tym punkcie którym ją ustawiliśmy jeszcze później Akurat tutaj także fajna opcja jeśli chodzi o samą kamerę cofania jak widzicie tak jakoś nie jest jakaś rewelacyjna tych kamer ale przynajmniej dobrze sobie radzi w nocy więc coś za coś no i tych kamer mamy dość dużo też bardzo fajna rzecz widzimy jak bardzo będę musiał otwierać czy po prostu na miejscu parkingowym uda nam się otworzyć drzwi czy też będzie to wymagało jakieś gimnastyki więc to jest fajne też jest tutaj Tryb myjni jeśli mam do przejechania nie wiem od dwóch do wyraźnych torach czy nie wiem wjeżdżamy na serwis cokolwiek wtedy widzimy Gdzie będą szkoła cieszy tym samochodem Za jedziemy gdzieś naprawdę daleko gdzie zamiast mostu będzie będą dwie klatki Proszę bardzo udać Zauważcie że nerki BMW po prostu rosną cały czas w pierwszym zajmowały gdzieś taką wielkość Ale dlaczego one są też takie duże tutaj mamy aktywne wloty powietrza które w zależności od tego czy się nie będzie potrzebował chłodzenia czy będzie zachować ciepło czy poprawić aż do Dominika czy też nie one się otwierają i zamykają podczas jazdy tak żeby silnik pracował jak najlepiej temperaturze ale też zużywał jak najmniej paliwa OFE iw trybie jest naprawdę bogata mamy do wyboru 4 diesel i 3 benzyny Po stronie benzyny podstawowe to 20 i o mocy 184 koni mechanicznych kolejne to 30 i o mocy 252 koni mechanik i topowe m40i pomocy aż 360 koni mechanicznych jeśli chodzi o diesel to podstawowe to 18 d o mocy 150 koni mechanicznych później mamy 20 d o mocy 190 25d o mocy 231 koni mechanicznych i 30 d o mocy 265 koni mechanicznych co ciekawe prawie wszystkie silniki możemy zestawiać z automatyczną skrzynią biegów x-drak Jedynym wyjątkiem jest podstawowy silnik Diesla 18 d Gdzie w podstawie mamy manualną skrzynię biegów i niestety dostępne tylko i wyłącznie napęd na tylną oś My dostaliśmy wersję 20 do 90 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 400 niutonometrów dostępny w zakresie 1750 2500 obrotów na minutę ten silnik pozwala naszej instrukcja rozpędzić się do setki w czasie 1 sekundy i rozpędzić maksymalnie do 210 km na godzinę deklarowane spalanie Według producenta to 5 l w mieście 47 w trasie średnio 49 ale to sprawdziłem zaraz w osobnych macie w opisie tego filmu całość połączeniu z 67 litrowym zbiornikiem daje nam naprawdę pokaźne zasięg bo aż 1400 km BMW X3 to samochód który nastawiony jest głównie sportowe podróżowanie i właśnie taki jest Myślę że ludzie decydujący się na ten model właśnie tego oczekują No może wersja m40i to wyjątek ale ona nadal jest tak aby podróżować w miarę komfortowo ja zanim to sama przyjemność jestem w stanie powiedzieć że to jest jeden z najlepiej prowadzących się słów tej klasy jeśli nie lepiej prowadzący się w tej klasy porównywalny z Alfą stelvio ale wydaje mi się że BMW prowadzi się jeszcze trochę pewnie niż alfa w polu trzech trybów nawet w trybie sport ten samochód nie przeszkadza tym że jest bardzo twardy jest bardzo sztywny i z naszego komfortu nici tak że musimy wybrać albo podróżujemy kompa ale leniwie albo podróżujemy w trybie sport i i niestety wybijano kręgosłup Nie w tym samochodzie tak nie jest x trójka naprawdę świetnie skręca To prawda na papierze ten promień skrętu wynosi około 12 do około 12 m ale wrażenie jest takie że samochód że nawraca w miejscu Szczególnie jak Patrząc przez pryzmat jego gabarytów więc tutaj jest naprawdę dobrze bardzo ciężko jest zbilansować zawieszenie komfortowe z tym aby auto się idealnie prowadzi tutaj układ kierowniczy jest naprawdę fajny nie jest tak precyzyjne jak w Alfie Romeo ale jest naprawdę fajnie skonfigurowany ten samochód bardzo szybko reaguje na na ruchy kierownicą wiemy co się z tobą dzieje ale zawieszenie które właśnie takie komfortowe powoduje to że przy ostrym hamowaniu przy każdym hamowaniu ten samochód dość mocno nurkuje i to jest odczuwalny nawet dla osób które nie mają styczność i często z różnymi samochodami BMW X3 ma też dość dużo systemów bezpieczeństwa systemów wspierających kierowcę podczas jazdy i jednym z nich jest właśnie Samochód sam utrzymuje pas ruchu sam utrzymuje odległość od innego samochodu to nie jest oczywiście już nie jest wyjątkiem na skale motoryzacji No bo już w większości są ale tutaj jest ten system dość zaawansowany ale nie powiem żeby działał idealnie bo dla mnie systemu tego typu który działa Nie to taki który zobaczę Gdzie są pasy i będzie utrzymywał samochód dokładnie na środku tego pasa i BMW stara się to robić ale trochę zbyt często zaczyna się od jednego pasa do drugiego i jeśli my się nie wystraszy my bo jedziemy w inny samochód to jeszcze okej bo mi tak odbije ale jeśli inny kierowcą się przed może dojść do jakiejś kolizji i wykonaj ich niebezpieczny manewr na pewno może to nie być takie takie już fajne ale Plus za to że nawet na drogach gdzie z jednej strony Ale z drugiej strony mamy krawężnik On wie że to jest krawężnik tych granic o drogi i też nie i ten sposób potrafi utrzymywać pasa takich drogę więc to jest akurat na plus ten który mamy tutaj 2 0 diesel 190 koni to podstawowy silnik Ale jak najbardziej wystarczający uważam że do takich samochodów potrzeba na nic więcej 190 koni jest zupełnie wystarczający mocą do tego aby tym samochodem podróżować i dynamicznie bez problemu wyprzedzić ale również komfortowo i tanio mamy 8 biegowy automat z bardzo fajnymi łopatkami za kierownicą i to jest oczywiście automat z klasycznym sprzęgło hydrokinetyczne ale działa naprawdę dobrze biegi wchodzą bardzo płynnie w ogóle No prawie że nie czujemy zmiany biegów więc to jest duży plus i przede wszystkim bardzo ta skrzynia ogranicza zużycie paliwa Ten samochód jest u nas od poniedziałku Mam aktualnie w sobotę i my mamy i jeszcze czwartą zbiornika auto nie było tankowane A przyjechała z Warszawy więc Uwierzcie mi naprawdę bardzo przyjemnie wygląda tutaj sytuacja to spalanie okej ten 110 konny silnik nie jest rewelacyjnie szybki ale 8 sekund do setki No to umówmy się to jest wystarczający wystarczający czas żeby jeździć z nami się żeby wyprzedzić każdego ale to jest idealne połączenie jeśli chodzi o to że bardzo mało zużywa paliwa względem tego że potrafi naprawdę całkiem szybko jeździć to to też jest zdecydowanie plusem niech to od niego wymagać czegoś do czego nie został stworzony tak w tym samochodzie aby przyjemnie komfortowo podróżować z punktu a do punktu b i BMW 100% mam to oferuje ceny BMW X3 zaczynają się od 170 i 800 zł to za wersję 18 d s Drive najdroższą wersję jest z kolei m40i za ponad 320000 zł jak ta czy v20d to wydatek przynajmniej 192 zł Ale w naszej konfiguracji i podejrzewam że mogła kosztować około 250000 zł za ten inteligentny kluczyk musimy dopłacić 1200 zł i wydaje mi się że dobrze że jest to opcja bo nie każdemu będę się podobało to że ten kluczyk jest dość duży dość ciężki w zasadzie to że pokazuje nam tutaj takie informacje jak to czy samochód ma włączone światła czy jest zamknięty i tak dalej ile ma zasięgu to też nie jest jakaś informacja więc fajny gadżet ale ja chyba go nie wybrał jeśli chodzi o cenę dodatków to na przykład za pakiet connected plac w którym znajdziemy szereg dodatkowych funkcji jak obsługę systemu multimedialnego za pomocą gestów Czy nawigację zapłacimy ponad 15000 zł pakiet innowacji który zawiera między innymi wyświetlacz hud systemy asystujące i adaptacyjne reflektory w kosztuje 10000 zł dla was i m-sport skórzana tapicerka w tym egzemplarzu to też dodatkowe 6000 zł popularność średniej wielkości suv-ów wynika dobrej relacji do tego co otrzymujemy w zamian nie musimy od razu kupować ich z piątki która zmieści będzie też dość nie poręczna żeby jeździć suvem który będzie dobrze wykonany i dobrze wykończony i Struga sprawdzić jaki w trasie do tego otrzymujemy bardzo przyjemnie prowadzenie jest dużo komfortu a to wszystko w bardzo praktycznym opakowaniu i pomimo tego że instrukcja weszła trochę późno na rynek bo konkurencji zdążyli powymieniać już swoje model co myślimy że warto było czekać bo ten samochód to najlepsza ich trójka jaka wyszła do tej pory nie