BMW X1 xDrive25d 2.0 231 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #264

Witam serdecznie poprzednie generacje BMW X1 choć Wygląda trochę jak kot wyciągnięte z wody to jednak była pełnoprawnym crossover m to w stylu BMW czy z napędem tylnym Innymi słowy miała pazurę nowa generacja kompletnie zmienia poważne spojrzenie i odpowiednie proporcje przypominają BMW X5 ale pod tą Wilczą skórą kryją się domowe pantofle o co chodzi Zapraszam na testy drugiego BMW X1 z najmocniejszym silnikiem diesla stylistyka modeli z serii X Bawarskiego producenta przeszła z Po rewolucjach chodzi w szczególności o mniejsza od x 1 oraz x 3 szczególnie X1 poprzednie generacje nie grzeszyło urodą wyglądała bardziej jak uterenowiony Compact nowej trójka wygląda świetnie podobne pochwały mogą iść w kierunku X1 ładne linie ciekawe dorysowane świateł bez dziwnych przetłoczeń i załamań Niektórzy będą doszukiwać się podobieństwo największego model w ofercie czyli X5 i prawdę mówiąc nie będzie to przesada BMW postanowił upodobnić poszczególne siebie zmieniając proporcje oraz wymiary mniejszym BMW wpada ze swoimi iksami do obszernej szuflady pełnej modeli Mercedesa i Audi w której różnicy pomiędzy poszczególnymi danej marki sprawdzamy przy pomocy metrówki ewentualnie sprawdzając numer win bo na oko to prawie to samo A teraz największa Metamorfoza X1 pod tym dymem jak nigdy dotąd przypominającym starszych braci znalazła się Platforma UK L1 która posłużyła jako baza dla modeli serii 2 Active Tourer czy mini clubman a bardzo ważne informacje więc zatrzymajmy się na chwilę w tym miejscu poprzedni X1 był autem zbudowanym na podwoziu ówczesnej serii 3 czy tylnonapędowy z opcjonalnym x-drive Niemcy nie chcieli ich z jedynką z wewnętrznej konkurencje x trójce więc Auto zostało rozplanowany trochę jak podwyższone osobówka ze wzdłużnie ustawiony silnikiem stolik nie Zresztą podwyższone prawie 20 cm prześwitu poprzez platformę mamy niższy prześwit poprzecznie ustawiony Silnik napęd na przód i opcjonalnie dołączoną tylną oś Ponadto architektura przednionapędowe oznacza że silnik umieszczony jest nieco wyżej utrudnianie tą walkę Z zakrętami ale to nie koniec zmian auto mierzy 4 m i 44 cm długości metry i 82 szerokości oraz w metrach i 60 cm wysokości co krótsze ale także szersze i wyższy od poprzednika zaowocowało to wyższą pozycję z przodu siedzi się 36 mm wyżej a z tyłu aż 64 mm wyżej mamy też więc na wysokości kolan większy bagażnik który po mieście teraz aż 505 litrów tradycyjny konfiguracji to 85 litrów więcej niż miał poprzednik po złożeniu siedzeń przestrzeni rośnie do 1550 pojemność bagażnika można dodatkowo regulować przesuwając tylną kanapę o 13 cm Jeśli ktoś niszczy prześwit o 11 mm i zmiany w napędzie uznaję za mały i 100 bo przecież 183 mm to wciąż całkiem dużo a x Drive to x Drive to Co powiecie na to rozstaw osi zmniejszył się o 9 cm natomiast długość nadwozia zmniejszyła się o 4 oznacza dłuższe zwisy z przodu o 20 mm z tyłu o 32 a nie to nie dodaje urody ani nie ułatwia życie przy próbie zjechania z asfaltu są oczywiście także plusem do nieco niższa masa o kilkadziesiąt kg nieco lepsze osiągi świetny współczynnik oporu aerodynamicznego 029 jak na crossovera naprawdę nieźle No i zużycie paliwa niższe o nawet 17% wnętrze jest podobne do 2 Active Tourer choć nie jest to wierna kopia przykładowych 1 Cannabis Play wyświetlane na szybie a nie na szkiełku jak serie 2 Controller monitor nie jest w konsolę tylko góruje nad nią jak w innych modelach BMW zaprogramować dźwignię zmiany biegów jest raczej krokiem wstecz Bo wcześniej był to eleganckie joystick ale podobno ze względów technicznych nie dało się tego zrobić inaczej oferta silnikowa w BMW X1 jest zbliżona do tej z akcji która czy mini clubman a pod maską Dlaczego testowego egzemplarza pracuje najmocniejsza dostępne jednostka wysokoprężna czy 25 d czyli 2 l 231 koni dostępny przy 4400 obrotów na minutę imponujący jest moment obrotowy 450 nm dostępny od 1500 do 3 obrotów na minutę oczywiście nasze własne testy zarówno przyspieszenie jakie zużycie paliwa znajdziecie w osobnych filmach A teraz czas poznać jaki jeździ najnowsza X jedynka Zapraszam do wrażeń z jazdy przez to że nie zjazdy i od razu powiem że brakuje mi pewnego ogniwa w tej historii którą za chwilę słyszę cię o to że BMW X1 zmienił regeneracja nie do poznania wcześniej był napęd na tył teraz jest nawet na brzuch tak nie bo to różnie ustawiony silnik teraz jest poprzecznie wcześniej niżej osadzony samochód takim razie wychodzi podniesiony został wydobyty większy wyższym też Śląskim ciężkości to wszystko składa się na w pełni inną koncepcję zupełnie inną filozofii i pomysłu na ten samochód w tym momencie powinienem tak naprawdę cokolwiek po drugie podczas jazdy odnieść się do poprzednich wrażeń z jazdy powiedział kiedyś to było jak to kiedyś jeździło a potem nawet na tym nie wiem i jeździłem Ale nie jeździłem to pozostaje mi skupić się na tym co czuję tu i teraz a teraz czuję że parówa w czwórce zaraz po prostu wykipi puścić bo jadę zdecydowanie za wolno bicep ale ona też puszczamy Dziękuję wszystkim jedziemy dalej to jest tak samochód i wysiadamy do samochodu oznaczonego nieważne czy można czarnego ale najmocniejszej najmocniejszą wersję optimizilla 25d przykładowo to będzie Szczególnie jeśli to jest marka BMW to spodziewa emocje Spodziewamy się radości z jazdy spamu wysyłanego przez reklamy jesteś wam się takiej takiej jazdy gdzie my się dobrze że kupiłem tą najmocniejszą wersję to jest a tymczasem samochód daje być może obiektywnie rzecz biorąc jak zmierzył na tych boksie jak wyjdzie nam fajny przyspieszenie do setki doskonała elastyczność to ja nie zawsze tam być może zamiast jednego będę mógł tym samochodem wyprzedzać na przykład ci że nas ale jeśli chodzi o wrażenia z jazdy o radość z jazdy No to co nam BMW obiecuję i musi dostarczyć szczególnie w silnikowy tutaj gdzie się rozchodzi ty bardzo grzeczny spokojnych Powiedziałbym nawet takie trochę kluskowa ten samochód który przede wszystkim jednak Ford na walory rodzinne na to aby było przyjemnie i było było komfortowo i było tak spokojnie i rodzinnie to jest to czego oczekują klienci najlepsze że chyba może tak dojedziesz może tak być bo może właśnie pojęcie spodziewają się że tak bo już poszedłem parafia w sumie po co W każdym razie pokazuje że być może kliencie dokładnie tego oczekujemy wtedy można powiedzieć bo może bym prosił o tych chwilę temu idealnie dokładnie takie też jest taki jest ale ja akurat tego samochodu nie chciałem kupować i nie oczekiwałem od niego rodzinnych jego walorów tylko wsiadłem do fajnie wyglądają gorącego okresowa zrobić z piątkę Zmień mocniejszą wersje silnikowe ją więc zapytałem się o ale to zaraz będzie Jadę chyba żadnej nie to wszystko Byłoby fajnie jeździ Oczywiście tutaj zakręt osobowy trochę lepszą drogę dobrze mlecznej drogi nigdy nie będziemy mieli że nie będzie tutaj 50 na liczniku w lewo w prawo nie No trzymaj się drogi ale Słyszeliście piszczą opony jak szalony dlatego że zanim jeszcze raz na lewy już spełnię złapało nic nie gadał ale czuć było że któryś koło farbowało i sprawiło że samochód bardzo przykro ale nie pokonać manewrowy Kanał który ja mu tutaj kazałem zrobić ale to nie było kosztem tego że on właśnie wspiął się wyrobił to dla własnych wypłatę już sekundę przed siłami własnymi nie o to zrobił dlatego że został zgaszonych elektroniczny Kto jest oczywiście fajny jeśli ktoś wsiada i Nie skupia się na jeździe i chcę żeby w razie czekoladowo w porządku jeszcze raz wracam to jest BMW to jest najmniejsza nie wygląda ale jeździe tak jak twój inaczej nie umiem wytłumaczyć dlaczego te mocniejsza wersja BMW jeździ tak rodzinie tak bez mocy i tak bez tej radości z jazdy na dowód jeszcze jedną rzecz lekarza Jak droga Drive Komfort silnik uwaga startujemy pełny gaz bo on dopiero zaczynam się zbierać te 40 kilometrów na godzinę wcześniej bardzo spokojny start bardzo leniwy i śnię jakąś lukę podporządkowanej to to trzeba od a czas 2 gwiazdek dobra przestawiamy w tryb sportowy przyłączamy sport w miejscu dopiero 40 zaczyna się coś dziać dalej i Okej to jeździ brzmi głośny tutaj ktoś w ogóle nie zadbał o to żeby pozbyć się dźwięku diesla w środku to rzuca się w uszy Od pierwszej chwili jadę samochodem mięciutkie bardzo dobrze wygładzające wszelkie nierówności auto auto które nie daje zbyt wiele mocniej No właśnie po to żeby mogły dojechać do celu bez jakichś extra sensacje a więc podsumowując BMW X1 jest taki bardziej Profi wyglądający seria 2 Active Tourer tak to widzę tak to czuję i szkoda że nie widział poprzednią się tylko bo mógłbym teraz dowalić nie mówiłem Nie ma to jak nawet na tym nie ma to jak odpowiedni naprawa odpowiednie ustawienie silnika i odpowiedni środek ciężkości tego nie powiem bo przecież nikt nie wszedł nie jeździłem do dyspozycji mamy 4 linie wyposażenie a najtańszą z nich otwiera silnik 16 i o mocy 136 koni mechanicznych kosztują 130000 zł jeśli ktoś najtańszego diesla czy 18d to dostanie 20 koni mechanicznych nie ja zapłacić 9000 zł więcej w obydwu tych najtańszych wersjach dostaniemy napęd na przód i manual biegów a także uwaga zaledwie 3 cylindry pod maską nasza najmocniejsza wersja silnikiem Diesla ma na szczęście 4 cylindry 231 koni kosztuje 181 zł Co ciekawe dokładnie tyle samo kosztuje również 230 jednokonna wersję z silnikiem benzynowym czyli 25 i ceny bezpośrednich konkurentów widzisz na ekranie ale ja chciałbym dodać od siebie jeszcze coś Otóż jeśli mamy zapłacić za ten samochód 180000 zł ale jeśli dopłacimy będziemy mieli do dyspozycji budżet 190000 zł to chciałam wam pokazać jak bardzo wyśrubowane są ceny tych Premium maluchów za 190000 zł żeby dostać BMW x 3 x 28 i 245 koni więc mocniejszą wersję za 10 000 zł więcej i o rozmiar większą jedziemy dalej Audi Q5 Quattro 2 zł 230 koń Lexus NX 200t a WD 238 koni wciąż mocniejsze wersję nieco słabsza Volvo XC60 momentum awd D5 2 200 koni i wreszcie dwa rozmiary większy samochód czyli Kia Sorento 4 Sorento 4wd 22 CRDI 200 koni 195500 zł jeśli chcecie kupić X1 nie to lepiej do pasa żoną która z łatwością przekroczy kwotę 200000 zł to te wszystkie propozycje będą jeszcze lepiej wyposażony i jeszcze bardziej kusić jako alternatywa BMW X1 to dobry samochód jest praktyczny jest stylowy przypomina większego brata ale kiedy spojrzymy na cennik to pojawiają się wątpię że za tą kasę to mógł być większy że nie ma tylnego napędu I choć fantastycznie łączy komfort i trzymanie się drogi to jednak ogólne wrażenia z jazdy są bardziej spływanie niż zjazdy Problem polega również na tym że w cenie którą musimy wyłożyć na atopową odmianę mamy nieźle wyposażonym modele z wyższej półki na przykład BMW X3 Czy Audi Q5 albo nawet dwa rozmiary większe Sorento Każdy potrzebuje większego auto ale sam fakt że czujniki w wyższych modeli zaczynają się mniej więcej w połowie oferty BMW X1 sprawia wrażenie że kupuje się coś trochę przewartościowane go to jest ten samochód dla kogoś kto chce mieć BMW X5 za połowę ceny nie raczej dla tych którzy chcieli kupić rodzinne BMW ale Active Tourer jest zbyt tatusiowa to jest zbyt mocno OPS smarowany w prasie napęd wtedy na ratunek przyjdzie X1 wygląda jakieś z piątka ma prześwit z tyłu i wcale nie kojarzy się z przednim napędem Chodź bo oczywiście ma co więcej jest bardziej rodzinny od rodzinne która jest 10 cm dłuższy ma większy bagażnik a do tego Wygląda tak dobrze że jeśli jeszcze nie masz żony to niedługo będziesz ją miał taki dodatkowy aspekt rodzinny dziękuję za obejrzenie naszego testu Pamiętaj o subskrypcji co tydzień nowy test do zobaczenia