BMW M5 4.4 V8 600 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #401

Witam serdecznie Z czym kojarzą się BMW ze znaczkiem dawna kojarzyły się z potężnymi wolnossącymi silnikami i napędem na tył do niedawna bo w pogoni za coraz lepszymi osiągami BMW musiał zrobić krok do przodu I tak oto pod maską zagościło a w najnowszej piątce mamy napęd na cztery koła chociaż moment czy to był krok do przodu Zapraszam do testu BMW M5 pięć znamy już bardzo dobrze to luksusowy Sedan za świetny wyposażeniem i sporą ilością zaawansowanej technologii to wszystko mamy też w piątce masaż czterostrefowa klimatyzacja sterowanie gestami ktoś kto konfigurować o naszą wersję zapomniał jedynie dodać punkty zdalnego parkowania ale to przecież już Widzieliśmy a skoro już mówimy o wyposażeniu Zwróć uwagę na to jak wyglądają fotele mają podświetlane M5 w środku Nie wygląda to fajnie w połączeniu z ambientowy podświetleniem i z podświetlanymi progami również z logiem M5 Znów zaczyna troszkę jak wóz strażacki A to Nieuchronnie kieruje moje myśli ku remizie w taki oto luźne skojarzenie ale mamy coś jeszcze O czym możemy pogadać to są dwa czerwone przyciski M1 i m2 na kierownicy możemy je zdefiniować z poziomu komputera pokładowego M1 ma symbolizować ten ostrzejszy tryb natomiast m2 najostrzejszy dlatego żeby go aktywować musimy kliknąć dwa razy samochód Jakby się pytał czy ty na pewno chcesz trochę za szybko zająć się wnętrzem może Przyjrzyjmy się z zewnątrz czym M piątka różni się od zwykłej piątki nowe bardzo masywny nadkola przeprojektowany przedni zderzak z funkcjonalnymi wlotami i dach wykonany z lekkiego tworzywa z włóknem węglowym ten dach ma też inny kształt inny niż zwykła seria 5 Nowa piątka jest lżejsza od poprzedniej o 5 lub możemy powiedzieć się tylko 15 w dzisiejszych czasach Każda nowa generacja i jest o 100 kg lżejszy poprzedniej ale spokojnie choć to rzeczywiście wciąż 1930 kg to ile Pamiętajcie w poprzedniej generacji nie było napędu na cztery koła teraz ten cały fragment technologii tutaj musiał zostać do pakowany AAA Auto wciąż zeszło z magii standardowo dostaniemy to hamulce z pływającymi tarczami nie zaciskami stałymi z przodu i jedno tłoczkowy mnie zaciskanie pływającymi z tyłu już one mają sprawdzić się dobrze na to że ale nie zapominajmy że to ciężki samochód więc jeśli ktoś często wyjeżdża na Torwarze zamówić 25000 zł hamulce węgla ceramiczne które są aż o 23 kg lżejsze A poza tym to oczywiście bardziej skuteczne poznamy je po złotych zaciskach standardowy hamulce mają przecież naciskiem na niebiesko warto też wspomnieć o zawieszeniu który nie ma aktywnych stabilizatorów które były dostępne w wersji m550i oraz z rezygnacji jest dct na rzecz klasycznej hydrokinetycznej skrzynie biegów stół widzimy tylko malutką lotkę logo i 5 i 4 końcówki układu wydechowego przy czym ten samochód Właściwie nie strzela z wydechu nie przystoi to wielki poważnie biznesowa ile murzyni on z tego wydechu Grzmi i to jest coś tego musicie posłuchać Cześć jednak do serca tego samochodu a jest nimfa ósemka podwójnie doładowana Która z pojemności 4 i 4 h 600 koni w przedziale od 5600 do 6700 obrotów i 750 niutonometrów dostępnych w bardzo szerokim zakresie od 1800 do 5 obrotów na minutę przy okazji Jeśli spojrzymy Pod maskę to zauważymy chyba najbardziej nieprzydatne tutaj i bezsensowną opcje Miejcie karbonową pokrywa silnika za 6 zł Jaką patrzę na tą cenę zrozumiałe staje się dlaczego tutaj pod maską nie jest wszystko totalnie zabudowane jak to zwykle w tego typu samochodach bywa po prostu była większa kosztowałoby pewnie za 30000 piątka ma być tak mocno mając do dyspozycji jedynie dwie turbiny odpowiadają za to zaprojektowane specjalnie do tego modelu sprężarki twin-scroll w połączeniu z bardzo wydajnym intercoolerem i bezpośrednim wtryskiem który jest w stanie podawać ciśnienie 350 wat ile to też rozrząd wagotronik i zmienne regulacja faz rozrządu w Vanos jednak to nie silnik poddaję pod dyskusję cały charakterem czy ostatecznie turbodoładowanie mamy już MK chodzi o napęd na cztery koła Jednak to nie jest zwykły napęd to jest m x Drive specjalnie opracowana konstrukcja jest stworzona właśnie z myślą o osiągach emek dramat Co się stało z charakterem emki martwię się czy nową a piątką da się driftować niepotrzebnie aktualny rekord świata najdłuższego ciągłego driftu należy właśnie do tego modelu M5 samochód przez 8 godziny przejechał 374 km Bo poprzedni rekord został Zresztą pobity o jakieś 200 km Jak to jest możliwe nie wiem co odpowiadają napęd na cztery koła pracuje w trzech trybach standardowym sportowym i z napędem Wyłącz tylną oś Widzieliśmy już to w zeszłym roku testujące Mercedesa e klasę w wersji AMG i teraz ta opcja jest możliwa dostępna również w nowej piętrach sterować cały Tabor 600 koni na tył i sprawić że nasza piątka będzie w klasycznym driftowozem ale moment nie zapomniałem zupełnie na inne pytanie Ja pytałem jak to jest że samochód przyjeżdża ponad 300 km na jednym komplecie opon i na jednym tankowaniu na to też jest odpowiedź auto było dwukrotnie do tankowane w ciągłym drifcie A jeździło po wsparcie dopiero kiedy kierowca zgłodniał wodę wyłączono i wtedy no właśnie dobra wiadomość jest taka że nawet w trybie standardowym ten samochód pozwala na leki uściski tylnej osi możemy zadać pytanie skoro pozwala No to po co jest ten napęd na cztery koła Odpowiedź jest prosta ten samochód ma przyspieszenie do setki w 3 i 4/10 sekundy tak deklarują Przynajmniej Niemcy a takiego przyspieszenia potrzebne jest odpowiednia atrakcje my sprawdziliśmy to dla nas i naprawdę warto to zobaczyć bo to głównie z pomiarem przyspieszenie Czeka na was nie lada niespodziankę ciekawostka może być też prędko standardowa ograniczona do 250 ale po odblokowaniu można tym samochodem pędzić nawet 305 km na godzinę i ciekawostka jest taka że to wciąż jest ograniczona pręt ze względu na opony wypadałoby też wspomnieć Jak droga może być jazda takim samochodem Najpierw musimy wydać 565000 zł bestia competition jest o 46000 zł później dodatki dodał w konfiguratorze wszystkie możliwe opcje i wychodzi na to że najdroższe 5 Jakie możemy kupić będzie kosztować jakieś 826000 a do tego trzeba jeszcze płacić za paliwo samochód ma zużywać 14,5 w trasie 8 i 2 a średnio ponad 10 litrów na 100 km wyniki Oczywiście nijak się mają do rzeczywistości bo Choć zbiornik paliwa mieści się 68 litrów i Teoretycznie można by na jednym zbiorniku przejechać ponad 800 km to jednak w zależności od fantazji kierowcy paliwo może zabraknąć nawet już po dwustu bardzo wiele osób pytało mnie jak widzę ten samochód w porównaniu do E klasy e63amg to zależy to zależy Pod jakim kątem i jeśli weźmiemy pod uwagę wizerunek No to wydaje mi się że piątka zdecydowanie wygrywa Bo 5 to jest krótkie które na dobrą sprawę nie wymaga dalszych komentarze każdy wie o co chodzi Każdy wie co mam w garażu natomiast bo was jadę 90 jest tak Jadę 30 kilometrów na godzinę i podwójna ciągła i pan przede mną jedzie No właśnie szkoda że nie klasą bo bym powiedział i właśnie dlatego M5 wygrywa z klasą bo w klasie Jerzyków jeżdżą ludzie w wieku którzy potrafią jeździć z czasem 30 x 90 im to nie przeszkadza więc to jest takie e-klasa oczywiście wersja mg Jest fantastyczny będę gdzieś tam cały czas w tle pozostają te taksówki w Niemczech czy też powoli kierowcy w kapeluszach tak troszkę stereotypami rzuciłem ale teraz przejdźmy dalej wygląd i tutaj Moim zdaniem ja z kolei wygrywa e-klasa Bo nie dlatego że mi się bardziej podoba e-klasa niż M5 tylko dlatego że moim zdaniem e-klasa bardziej zdecydowanie manifestuje swoją sportową Nature one się bardziej różni od zwykłej klasy tutaj piątka na wrażenie że o takiej wersji 520 różni się nóg detalami nie jest to aż tak ostentacyjny Rysiek zmiany są z każdej strony ale jednak chyba oczekiwałem odrobinę więcej od strony no tutaj znów wygrywa Mercedes bo Mercedes bulgocze bulgocze jak jedziemy wolno jak jedziemy szybko jak zdejmiemy nogę z gazu odpowiednio manifestuje swój inne swoje że tak powiem zdolności strzela z wydechu i tak dalej tutaj słyszę oczywiście bardzo przyjemne brzmienie natomiast na chciałbym go pokazać ale gdzie przyspieszenie i to jest na dobrą sprawę to co można dostać od tego samochodu i schodziło akustykę trochę takich nie pojedyncze na taki dłuższy grzmot przy zdejmowaniu nogi z gazu bardziej zdecydowany mruczenie tego silnika kiedy mocno naciskamy gaz ale to nie jest Bulgot ten samochód aż tak bardzo znowu nie rzuca się w oczy tym razem Tak więc tutaj Moim zdaniem wygrywa Klasa E od strony natomiast wraz z jazdy No powiem tak Obydwa są samochody są fantastyczne obydwa świetnie jeżdżą obecna świetnie skręcają obydwa dają tak dużej możliwości że ja no nie będę opowiadał bajek No i nie jestem w stanie wykorzystać tych samochodów przypuszczam nam w połowie więc to co ja miałem okazję tymi samochodami pojeździć w takich warunkach jakich miałem pojeździć pokazuje że że one robią dokładnie to co chcę dokładnie tak jak chce i nudzą się przy tym kiedy ja się pocę więc mógłby się nie możemy porównywać na bar wysokości dwóch gór jeśli nie mieliśmy się nawet do połowy tych gór tylko za wróciliśmy mniej więcej w połowie więc nie wiem który samochodów w swoich ekstremalnych możliwościach jest lepszy w tym zakresie W jakim jesteśmy w stanie w większości wykorzystać Wydaje mi się że obydwa są po prostu fantastyczne natomiast Czy jest taka że na przykład E klasa W porównaniu do poprzedniej E klasy AMG Moim zdaniem poszła fenomenalnie do przodu od strony znowuż agresywności jazdy jak Ona skręca i tak dalej natomiast MK poszła taki jakby przeciwnym kierunku to znaczy BMW co prawda twierdzi ma w pracy że ten samochód jest szybszy jest bardziej agresywny i ostry i jest Bardziej bezpieczny i ja się zgadzam z tym że on jest szybszy ma napęd na cztery koła może się odpychać może nawet prawie 3 sekundy albo trzy sekundy do setki i on oczywiście jest bezpieczny ponownie odwołuje się do napędu nas też do mnóstwo asystentów i innych pięknych elektronicznych gadżetów które tutaj są na proszę zwolnimy do dwudziestu tak jest bezpieczniej am Tak więc można tutaj jeździć bezpiecznie ale Czy ten samochód jest ostrzejszy niż poprzedni moim zdaniem nie Moim zdaniem on jest łagodniejszy niż poprzednik Moim zdaniem on jest taki bardziej poukładany niż poprzednik to oczywiście przede wszystkim napęd na cztery koła które sprawiasz tym samochodem możemy bez myślenie czy damy radę i tak dalej Po prostu Pako jechać na narty to jest samochód który możemy jechać na maksimum swoich możliwości nawet po mokrym asfalcie to jest samochód który jest po prostu bezpieczny bo ma napęd na cztery koła jednocześnie zabiera nam się zamiatanie tyłem Jeśli chcemy Wystarczy zrobić raz dwa i w ten sposób jesteśmy już który by Maksymalnie odłączonym od wszystkich niań elektronicznych z napędem tylko na tylną oś i możemy jechać nawet na godziny Dzięki tutaj bardzo bezpiecznym kierowcę przed snem No więc można to wszystko Oczywiście zrobić ale ale mam wrażenie że konstruktorzy uznali że BMW M5 to jest bardzo często samochód który jest kupowany przez osoby które chcą się pokazać chcą podkreślić szybkie sportowe samochody z tobą pogadać żeby wstać oczywiście ale też chcą doświadczyć tego samochodu na co dzień kiedy jest taka możliwość jest taka okazja jednak na co dzień nie zmagać się z ostrością tego samochodu i go tak troszeczkę mam wrażenie na codzień zła godziny nie porzucając żebyście założyli sportowym bo tutaj ma odpowiednią liczbę trybów odpowiednie przyciski które zmieniają jego charakterystykę Teresa mówiąc mam wrażenie że w minimalnie mniejszym zakresie niż w klasie mg mam wrażenie że e-klasa potrafiła mnie komfortową odmianą a a to najbardziej sportową suczkę bardziej się zmienić mi jeszcze piątkę mam wrażenie że tutaj troszeczkę łagodniej Tata już nic nie zostało ale to może być tylko moje wrażenie w tej chwili ja się pod tym tak do końca nie chce podpisywać tak mi się wydaje natomiast natomiast ten samochód stał się taki bardziej uniwersalny bardziej na co dzień bardziej dla No właśnie ty gdyby gdyby gdyby nie było stać gdyby moja żona powiedziała że chcę kupić mi piątkę to ja bym w poprzednich generacji bym się puka około natomiast i generacji powiedziałem świetny wybór wiedziałbym że wrócił do domu cała bo ten samochód nie jest tych który nie wybacza błędów To ja ten samochód po prostu dowozi do celu i on jest Bardziej skuteczny skuteczny na codzień skutecznie nie tylko na to że BMW M5 samochód fantastyczny Jestem przeszczęśliwy że mogłem nim przejechać przez sprawdziłem Eko i tutaj na ostrych zakrętach kiedy ten pan akurat wypił herbatę w domu jej mogłem pojechać Nie to szybciej i mogłem przygotować go na ostrzejszych zakręt nieco szybciej ale też od strony praktycznej i rodzinne i pełny bagażnik dziecko z tyłu jest żoną parę rzeczy jeszcze z tyłu wszystko się zmieściły niczego nie Musiałem zostawić w domu a więc samochód na każdą okazję i co to najważniejsze w odróżnieniu od poprzednich mam wrażenie dwóch co najmniej generacje tego samochodu również dla każdego kierowcy nie miało z piątką łatwego zadania w Audi IR Quattro mówię wszystko w Mercedesie ING jest też formacje i tam też nikogo do napędu na cztery koła nie trzeba przekonywać natomiast do BMW MK zawsze miała napęd na tył ale to już przeszłość Czy to był krok w dobrą stronę Wydaje mi się że gdyby byłem w przestało nas to klienci ostatecznie udali by się do konkurencji A tak jest dokładnie odwrotnie To teraz ja klienci konkurencji mogą powiedzieć nareszcie i kupić beemkę która jest bardziej uniwersalne łatwiejsza w prowadzeniu i taka jakby trochę bardziej oswojona Komfortowa tak jakby konstruktorzy przyznali że przecież większość tych samochodów się do takiej statutowej jazdy po mieście a jednocześnie ten samochód absolutnie nie palił Mostów i łatwością i przyjemnością wróci na tort z resztą robię to tak jakby w wielkim stylu no to jak krok do tyłu czy do przodu z tym napędem na cztery koła Moim zdaniem zdecydowanie do przodu A wiecie dlaczego Dlatego że auto wciąż jeździ bokiem ale teraz jesteśmy w parku nie to że ja mam to teraz pokażę