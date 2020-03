BMW M2 Competition - silnik z M3 i... błąd w nazwie?

Cześć dopiero parę tygodni temu nagrywaliśmy test BMW M2 w wersji formy z ale tam ten test to był nagrywany trochę w cieniu nowszej bardziej ekstremalnej wersji BMW M2 ale wiecie m2 competition Mam nadzieję że wtedy nie dałam po sobie tego poznać testowaliśmy trochę starszą wersję bo już ceny parametry wszystko było niej wiadomo wersji competition ale niestety nie było jej jeszcze wówczas w parku prasowym BMW mógłbym mieć powiedzieć a w parku skawińskim już jest tylko że akurat nie jesteśmy w parku skalistym tylko w innym miejscu natomiast pytanie brzmi Skąd my mamy taki egzemplarz mamy go dzięki temu że nam go do testu wypożyczalnia aut sportowych cylindersi w opisie do filmu macie więcej informacji na jej temat Zresztą pod koniec filmu jeszcze do tego tematu wrócimy do wypożyczalni samochodów przez nią oferowany a teraz zasuwam większych MK competition jest opcjonalny pakiet m ale w od niedawna to standard w porównaniu do m2 A jaką znamy m2 competition ma większe wloty powietrza czarny grill bar detali w czerni czarne końcówki układu wydechowego i nowy 19 felgi po na zewnątrz w środku zobaczymy nowe zegary i przyciski M1 i m2 na kierownicy w lawie jak wm5 w standardzie jest też skórzana tapicerka która jest dostępne opcjonalnie z niej lub pomarańczowy mnie przeszyciami za niecałe 8000 zł Możemy się pozbyć chyba największe i wady poprzednim dwójkę Czyli nie jest zbyt sportowych foteli i zamówić głębsze fotele m-sport z regulacją boczków może nie mam dwójkę od początku było przybliżenie marki m młodym kierowcom kierowcą którzy nie mają jeszcze dostatecznie dużego budżetu aby kupić dużą MK w spadku BMW i w odpowiedni budżet to 297700 zł i oczywiście nie mało ale dobra wiadomość jest taka że nawet taką podstawową wersję możemy bez obciachu salonu Samochód już podstawowe wersje jest wyposażony w dwustrefowa klimatyzację czujniki parkowania z przodu i z tyłu adaptacyjne reflektory LED i system i dobrze zmiany turystycznej wyposażenie mamy z głowy przychodziło więc do konkretów competition ma usztywniony przód za pomocą nowy rozpórki pomiędzy przednimi amortyzatorami nowy układ chłodzenia pochodzące z M4 competition i opcjonalne hamulce większymi tarczami z 400 z tyłu 380 pływającymi tarczami i sześcio tłoczkowy nie naciskam i z przodu i czterotłoczkowy mnie z tyłu aktywny dyferencjał również jest standardzie jeszcze nie koniec ciekawostek ale stopniu napięcie teraz zróbmy dla odmiany coś nudnego zajrzyjmy po prostu do bagażnika bagażnik mieści 390 litrów to akurat nic się nie zmieniło ale zmiana stosunku do naszego testu jest taka że w bagażniku tego akurat samochodu nie znajdziemy przycisku która opcjonalnie podgłośnij jeszcze bardziej Ten wydech czy był potrzebny za chwileczkę to usłyszycie bo przecież w competition wydech już fabrycznie jest zupełnie inny posłuchać muzyki możecie w tym momencie powiedzieć fajny pakiet Szkoda że go wcześniej nie było rzecz w tym że to nie jest pakiet że pod maską tego samochodu znalazł się zupełnie inny silnik jest na dobrą sprawę kulminacja technicznych zmian w tym samochodzie zamiast jednej turbosprężarki twin-scroll mamy teraz te dwie monoclonal mamy tutaj jeszcze rozwiązanie rodów złoto sportu czyli miska olejowa pompę olejową pompuje olej tam wszędzie gdzie to jest niezbędne w chwilach Kiedy samochód bardzo mocno przyspiesza albo też hamuje albo też skręca ten samochód potrafię wszystko z taką dziką sił bo naprawdę się przyda bo olej wszędzie dotarł gdzie trzeba no i przede wszystkim parametry mamy to teraz 410 koni czyli 40 więcej niż wcześniej mamy 550 niutonometrów w takim samochodzie 85 km więcej niż wcześniej to wszystko w sprawie że ten samochód to jest naprawdę dzikie małe auto które robi wrażenie każdym zakręcie na każdej prostej i to nie tylko samym przyspieszeniem na dobrą sprawę bo poprzednie bójka też przyspieszał a fantastycznie chodzi o całokształt o zachowanie w zakrętach o to i ja przyspiesza ale też jak ten samochód hamuje to to mamy odpowiedni oczywiście hamulce ale też odpowiednie opony które wgryzają się w Asphalt taką siłą że samochód po prostu staje w miejscu możemy to gdzieś pokazać I na przykład teraz Prosta A my jemy w dół i już YouTube No i tak i tak jak dla mnie dwójka competition mogłaby występować pod zupełnie inną nazwą bo ten samochód zasługuje na to Więc BMW zrobiło Naprawdę taką mocną z nazywało to skromnie że ty wciąż m2 Jak dla mnie to jest już inny model więc niech was nie zmyli to że tutaj doszło tylko competition powiedz mi teraz parę słów na temat silnika mocy ale przy było też masy w efekcie ten samochód Chodź mocniejszy to jednak do setki przyspiesza zaledwie o jedną dziesiątą w sekundę krócej niż poprzednie dwójka więc 4 i 4 w tą skrzynię biegów i 4 i 27 biegowym w sprzęgłowym automatem warto też wspomnieć o spalaniu średnio 10 x 100 dlaczego ty mówię bo zbiornik paliwa w mieście jest za lek 52 l Czyli z tego by wynikało że starczy nam go może do południa A dlaczego tak krótko bo jedziemy na tor Tak jest tak jak Zachar obiecał wcześniej byliśmy na moto Park w Krakowie on sam osobiście nie mów tutaj dotrzeć ponieważ aktualnie nagrywa zupełnie inny samochód ta odpowiedzialność przyjemna odpowiedzialny spadła na moje barki także zapraszam was na wrażenia z jazdy autem po torze pod okiem wujka która była u nas w zwykłej wersji Ja byłem w niej zakochany jak byłem w czerwcu na M Drive Tour powiedziałem takie zdanie że Według niektórych to jest najlepsza MK wśród wszystkich i muszę przyznać że ja do tego grona również zacząłem się zaliczać po tym jak Przejechałem się właśnie tą ten dwójką zwykłym dwójką była mega fajna pod względem prowadzenia byłam mega zwarta przede wszystkim mocne ale przy tym w miarę jeszcze stabilna awersja competition to zupełnie inna bajka Uwierzcie mi to 40 koni różnicy ale przez to że mamy tutaj inny silnik inną tak naprawdę oprzyrządowanie osprzęt do tego silnika on chodzi zupełnie inaczej to jest auto samej bluzie ale zupełnie inną duszą i muszę przyznać że pomimo tego że auto jest cięższe przez ten silnik tego nie czuć jesteśmy na motoparku jeśli ktoś tutaj był że jest to bardzo ciasny bardzo wkręty i bardzo techniczny tor A to auto tutaj sprawdza się sprawdza się tak to jest jego żywią ja czuję że jestem z tym samochodem w tym momencie kompatybilne Cieszę się że BMW stworzyć takie auto możesz takie auto i może po wiele słowa które przed chwilą słyszeliście o Zachara ale dla mnie to też jest inny samochód to nie jest ta dwójka którą jeździłem która była u nas w redakcji tamta nie była zła nie była gorsza nie zrozumcie mnie źle to nie chodzi o to że ten samochód jest lepszy od tamtego Ten samochód jest inny jest inny ale ma to coś m2 będziesz Ja bym wybrać między jedną a drugą competition a zwykłą naprawdę miałbym Ciężki orzech do zgryzienia bo na tor competition wydaje się ciekawsze mówią ale zwykłe myślę że radziłabym sobie tutaj tak samo dobrze Podsumowując BMW M2 competition to naprawdę świetny samochód jest szybki głośny A do tego postawiony na odpowiednich opon i naprawdę fantastyczne wrażenia z jazdy do tego nadal co najważniejsze jest tańszy od innych emek na koniec tego filmu chciałbym jeszcze na firmie cylinder śnieg do których ten test nie mógłby się odbyć oni poza tym samochodem w swoim garażu mają także Mustanga GT Forda RS3 za niedługo pojawi się także Mercedes c63amg I jeśli ktoś mu się przejechać tym samochodem i poczuć te emocje A co najważniejsze mieć go na 3 dni to Koszt takiego wynajmu wynosi niecałe 2700 zł netto